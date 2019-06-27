Обида закончилась? Грузия и Литва вернулись в ПАСЕ

Представители Грузии в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) решили продолжить работу в ПАСЕ, несмотря на совместное решение нескольких стран выйти из организации до окончания сессии. Тем не менее грузинская делегация намерена на родине обсудить дальнейшую работу в ассамблее, передает РБК со ссылкой на члена ПАСЕ Софию Кацарава.

«На данной стадии у нас нет планов замораживать наше участие в ПАСЕ, предпоследний абзац нашего заявления это объясняет», — сказала парламентарий, отметив, что делегаты продолжат работу до 28 июня.

В упомянутом депутатом абзаце говорится о том, что грузинские представители вернутся домой, где с правительством страны обсудят дальнейший план действий по участию в ПАСЕ на следующих сессиях. Отметим, что сессия продолжится осенью.

Реклама

26 июня министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич обнародовал совместное заявление делегаций Эстонии, Грузии, Латвии, Литвы, Польши, Словакии и Украины, которые решили попросить свои парламенты отозвать их из ПАСЕ, так как они выступают против восстановления всех прав российской делегации в организации.

Кроме грузинских делегатов, остаться решили и представители Литвы. Об этом РБК рассказал литовский парламентарий Эгидиус Варейкис.

В то же время парламентарии из Латвии и Украины приостановили свое участие в сессии ассамблеи. Латвийский депутат Линда Озола подтвердила это решение. «Мы приостановили участие в этой части сессии и проведем дальнейшие консультации в парламенте в Риге и с МИДом по дальнейшим шагам и возможному приостановлению нашей работы в ПАСЕ», — сказала она.

Украинские делегаты, по словам их представителя Георгия Логвинского, остались «исключительно для частных встреч и как слушатели».

Между тем польская делегация приняла решение вернуться в Польшу. По словам паралментария из Польши Александра Почей, ранее ПАСЕ была в глубоком экономическом кризисе, сейчас же настал кризис политический. При этом он отметил, что «не верит, что Польша может покинуть ПАСЕ».

Тем временем МИД Латвии считает, что возвращение российской делегации в состав ассамблеи и восстановление всех ее прав серьезно подрывает репутацию и дееспособность Совета Европы, передает ТАСС.

«Восстановление права голоса России без каких-либо условий в ПАСЕ противоречит принципам и основным ценностям Совета Европы», — утверждают дипломаты. В ведомстве отметили, что власти страны продолжат «проводить активные консультации».

По словам украинского депутата Георгия Логвинского, есть вероятность того, что делегация будет полностью отозвана из ПАСЕ.

«Делегация возвращается [в Киев] для консультаций. Будем устанавливать формат работы с Советом Европы, с Парламентской ассамблеей, но этот формат будет установлен на уровне парламента. Например, это может быть отзыв делегации в полном составе», — сказал украинский политик, отметив, что окончательное решение за парламентом страны.

Между тем в партии «Слуга народа» считают, что Украине не стоит выходить из ассамблеи.

«Что касается нашей позиции, я считаю, что сейчас выходить из ПАСЕ нецелесообразно. Мы можем, будем, когда станем представителями украинского парламента, отстаивать интересы нашего государства и на таких площадках», — приводит ТАСС слова главы партии Дмитрия Разумкова.

Он отметил, что даже на фоне произошедших событий этот шаг «неконструктивен».

Сам же президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что в восстановлении всех прав России в организации виноваты сами депутаты Верховной рады.

«Я был в Брюсселе, Париже, Берлине, и каждый день у меня было по семь встреч, не считая встреч с [канцлером ФРГ] Ангелой Меркель и [президентом Франции] Эмманюэлем Макроном. И на каждой встрече я поднимал вопрос о возвращении России в ПАСЕ», — сказал он журналистам.

По его словам, главы европейских стран отвечали, что «ПАСЕ — это площадка для ПАСЕ». «То есть решение было принято давно», — подчеркнул Зеленский.

«Так что если наши депутаты обращаются ко мне по поводу того, что я не сделал, то я могу к ним обратиться, что они сделали, чтобы этого не случилось», — сказал глава Украины.

В России уверены, что восстановление всех прав российской делегации – важный шаг для преодоления кризиса в организации. «Одновременно это и понимание невозможности решения проблем современной Европы без участия России», — считает заместитель директора Департамента информации и печати МИД России Артем Кожин.