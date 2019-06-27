Пугающие симптомы: Меркель трясло в Берлине

Второй раз за 10 дней канцлер Германии Ангела Меркель почувствовала себя нехорошо на публичном мероприятии. Инцидент произошел утром четверга, 27 июня, во дворце Бельвю — берлинской резиденции президента ФРГ, передает НСН.

Меркель начала бить крупная дрожь во время совместного выступления с немецким президентом Франком-Вальтером Штайнмайером. Она пыталась остановить дрожь, меняя положение рук.

Канцлер отказалась от стакана воды и продолжила участие в мероприятии. Спустя полчаса журналисты увидели Меркель в бундестаге — с ней, по их словам, все было нормально. Представитель канцлера заявил, что Меркель не будет отменять запланированных мероприятий и намерена лететь в японскую Осаку для участия в саммите «большой двадцатки» (G20).

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Похожий случай произошел 18 июня в ходе официального визита в Берлин президента Украины Владимира Зеленского. Во время исполнения национального гимна Ангела Меркель начала сильно дрожать. Она пыталась унять свое состояние, последовательно меняя положение рук. Украинский президент на недомогание немецкой коллеги внимания не обратил — по его словам, «Меркель была в безопасности».

Впоследствии она объяснила этот инцидент сильным обезвоживанием организма — в Берлине уже больше двух недель подряд стоит аномальная жара выше +30 градусов Цельсия.

Меркель добавила, что «выпила потом три стакана воды и после этого ей стало очень хорошо». Сейчас канцлеру ФРГ 64 года. Некоторые СМИ выдвинули версию, что с ней мог случиться солнечный удар.

19 июня заместитель официального представителя германского кабинета министров Ульрике Деммер заявила, что сейчас канцлер «чувствует себя прекрасно», передает ФАН.

«Фрау Меркель рада участвовать в мероприятиях, запланированных по графику. Поездки канцлера в Гослар и Дрезден проходят по расписанию», — отметила Деммер.

В августе прошлого года европейские СМИ задались вопросом, куда делась канцлер Германии Ангела Меркель, увидев, что супруг канцлера, с которым она обычно проводит отпуск, отдыхает в одиночестве.

При этом британская The Telegraph отмечает, что «никто не знает, где находится госпожа Меркель и с кем она проводит свободное время». Издание добавляет, что представители правительства отказываются давать информацию о частной жизни канцлера.

На своем посту Ангела Меркель находится с 2005 года, она — первый глава государства в новейшей истории Федеративной республики Германия, рожденный в другом государстве — Германской демократической республике. Меркель после объединения Германии попала в поле зрения тогдашнего канцлера Гельмута Коля.

Гигант германской политики стал политическим ментором Ангелы Меркель, а ее саму называли «девчонкой Коля». Правда, впоследствии отношения политиков испортились.

Последние выборы в бундестаг для Меркель стали достаточно жестким испытанием — она едва-едва смогла договориться о создании правящей коалиции.

Однако, несмотря на то что правительство все же удалось сформировать, в нем вновь начались разногласия — камнем преткновения стал миграционный кризис. При этом обращает на себя внимание, что конфликт разгорелся внутри традиционного германского политического блока — ХДС/ХСС. В июне, после срыва обсуждения стратегии по преодолению миграционной проблемы (Masterplan Migration), которую разрабатывал глава МВД страны Хорст Зеехофер, — он заявил, что «больше не может работать» с Ангелой Меркель.

С 2004 по 2017 год Ангела Меркель 12 раз становилась самой влиятельной женщиной-политиком в мире по версии Forbes. В 2006 и 2007 году журнал TIME включал ее в список 100 самых влиятельных людей планеты, а в 2015 году признал Меркель человеком года и «самым сильным лидером в Европе».