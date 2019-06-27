«Гениальная вещь»: зачем Зеленский переносит столицу

Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович раскритиковал идею администрации президента Украины Владимира Зеленского перенести столицу из Киева «в другой город». Об этом сообщает телеканал «112 Украина».

«Гениальную вещь сказала администрация президента. Столицу Укрaины Киев нaдо перенести в другое место. Это официaльное зaявление пaртии Зеленского», — сообщил Рaбинович.

По словам парламентария, происходящее начинает напоминать ему дурной анекдот, который «должен когда-то закончиться». Он добавил, что «уже насторожился Кривой Рог» и выразил опасение, что в стране будет нечего есть.

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Зеленский ранее оценил возможность переезда президентской администрации в бывший музей Владимира Ленина на Европейской площади. Дизайнеры представили украинскому лидеру концепцию переезда. «Мне очень нравится», — прокомментировал украинский лидер проект.

По словам Зеленского, если он не переедет из старого здания АП на Банковой улице в Киеве, то «сойдет с ума». Кроме того, дизайнеры предложили президенту два варианта размещения кабинета — с видом либо на Днепр, либо на Европейскую площадь.

«Главная для меня проблема — это срок. Здесь нельзя находиться, я здесь с ума сойду», — отметил украинский президент. Кроме того, Зеленскому не понравилось сидеть в кресле главы государства в своем кабинете — по его словам, это «неудобно».

Как сообщает ФАН, журналисты поинтересовались, не намерен ли Зеленский превратить нынешнее здании администрации в музей.

«Да, большой художественный музей», — иронично ответил глава украинского государства.

18 июня экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому нужно перенести правительственные учреждения из Киева в провинцию. Это заявление политик сделал в эфире телеканала NewsOne.

«Количество депутатов нужно сократить в три раза, количество госаппарата надо сократить в два-три раза. Я бы на месте президента Зеленского, надеюсь, мы будем в какой-то большой коалиции, мы должны принести инициативу, что эти все здания надо продать», — подчеркнул Саакашвили.

По его мнению, перенос столицы из Киева позволит бюджету сэкономить солидную сумму денег за счет урезания расходов на коммунальные услуги: отопление, кондиционирование и автомобильный транспорт.

«Если посчитать, сколько они могут стоить, сколько на отопление идет, на кондиционирование, на пробки, которые убивают город Киев — спокойно можно вывезти их в чистое поле где-то в середине Украины, например, в городе Шпола Черкасской области, в три раза дешевле построить за вырученные деньги новые здания», — добавил политик.

Саакашвили также предложил обновить состав госаппарата Украины — «заселить <...> новых бюрократов, молодых, не испорченных и с хорошей зарплатой».

Бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин в разговоре с НСН заявил, что здание президентской администрации на Банковой улице имеет дурную славу.

«Это бывшее здание ЦК компартии Украины. Само здание очень паршивое. Я и Кравчуку и Кучме говорил, что оттуда надо «линять». И получается, что каждому президенту там было очень плохо. Ничем хорошим там не заканчивалось ни для одного президента. <...> Вполне возможно, что с Зеленским тоже что-нибудь случится», — заявил украинский политолог.

Владимир Зеленский заявлял о намерении перенести администрацию президента из Киева еще будучи кандидатом в президенты Украины.

«У нас есть возможность разобраться с администрацией президента, как минимум. Чем там вообще люди занимаются сейчас? Почему их столько много? Куда уходят такие деньги? Откуда такие бюджетные затраты на администрацию? Очень хочу переехать с Банковой. Я сказал своим ребятам — ищите опен-спейс или юнит интересный», — говорил политик.