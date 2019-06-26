Не заслуживает проспекта: Бандеру сотрут с карты Киева

Решение Киевского горсовета о переименовании двух проспектов украинской столицы в честь Степана Бандеры и Романа Шухевича было отменено Окружным административным судом Киева. Об этом сообщает агентство УНИАН.

Суд не стал публиковать мотивировочную часть решения, и пока неизвестно, чем руководствовался судья. Инициатором судебного рассмотрения была Елена Бережная, мать политика Ирины Бережной, погибшей в автокатастрофе в 2017 году.

Бережная-старшая стоит во главе общественных организаций «Институт правовой политики и социальной защиты» и «Антифашистская правозащитная лига», передает ФАН.

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Глава Института национальной памяти Украины Владимир Вятрович сообщил, что «суд частично удовлетворил исковые требования». Он также пообещал подать апелляцию после получения «полного текста с мотивацией».

Адвокат Дмитрий Биловчук заявил, что решение суда еще не вступило в силу. Он объявил о намерении обжаловать его. Кроме того, депутат Киевского горсовета от партии «Свобода» Юрий Сиротюк заявил, что дело могут направить в Верховный суд «в случае необходимости». По мнению Сиротюка, принявшая решение судья Олеся Чудак затянула процесс.

«Мы не дадим никому пренебрегать нашими героями», — написал Сиротюк в своем фейсбуке.

Координатор праворадикальной группировки C14 Сергей Мазур заявил, что «у них <...> забирают память о наших героях», возвращая «совок».

«Реванш такой. <...> Но это не конец. Далее — апелляция», — говорится в его фейсбуке.

Предложение о переименовании Московского проспекта в проспект Бандеры было поддержано комиссией при киевской городской администрации в 2016 году. По словам руководителя Украинского института национальной памяти Владимира Вятровича, переименование планируется провести в рамках исполнения закона о декоммунизации.

С конца весны 2015 года на Украине вступил в силу «закон о декоммунизации». Согласно этому закону предполагается переименование всех топографических объектов, названных в честь советских государственных деятелей. Так, наиболее громкими стали переименования Днепропетровска и Кировограда — в Днепр и Кропивницкий.

Новые украинские власти в ходе кампании по «декоммунизации» избавляются не только от памятников Ленину и другим большевикам, но и вообще от всего, так или иначе связанного с Россией.

В Киеве Московский проспект был переименован в проспект Бандеры, Московская площадь — в Демеевскую. Согласно постановлению депутатов Киевского горсовета, на карте украинской столицы не должно остаться ни единого топонима, связанного с Москвой. Кроме того, около 2,5 тыс. памятников большевикам демонтировали на Украине за последние три года во исполнение закона «о декоммунизации». Из них более 1000 штук — это памятники Владимиру Ленину.

Отношение к героизации украинских националистов весьма негативное не только в России, но и в Польше. Весной 2017 года на Украине и в Польше была совершена серия актов вандализма, в результате которых пострадали польские памятники на Украине и украинские — в Польше. Особое недовольство украинских деятелей вызвал демонтаж памятника УПА (организация запрещена в России) на кладбище в городе Перемышле. Однако дальше «возмущения демонстративными и дерзкими действиями по украинскому памятнику» в официальной риторике Киев так и не зашел.

Вместе с тем Варшава достаточно последовательно выражает свое недовольство политикой восхваления Украиной националистов. В июле 2016 года сейм Польши признал 11 июля национальным днем памяти жертв Волынской резни, устроенной украинскими националистами против жителей II Польской Республики в 1943–1945 годах.

Факельные шествия украинских националистов и неонацистов стали проходить на Украине гораздо чаще. В апреле 2018 года во Львове около 1 тыс. человек провели так называемый «марш величия и духа» в честь памяти дивизии СС «Галичина». Дивизия была сформирована 77 лет назад, в 1943 году.

В ходе марша украинские националисты выкрикивали лозунги «Украина превыше всего» и «Галичина» — дивизия героев». Также участники шествия несли флаги с эмблемой дивизии — желтым львом на голубом фоне с тремя коронами. Марш прошел от памятника Степану Бандере по центральным улицам Львова. Дивизия войск СС «Галичина» была набрана из украинских добровольцев.

Тем не менее, о подвиге советских солдат украинцы помнят — в киевском аналоге «Бессмертного полка», который организовала Елена Бережная, приняли участие порядка 180 тыс. человек.

Украинский политолог Олег Соскин в разговоре с НСН заявил, что Степан Бандера — герой для многих украинцев, однако крайне опасно создавать из этого персонажа культ.

«Бандера для миллионов украинцев является очень серьезным лидером, он был убит НКВД. Его братьев замучили в концлагерях гитлеровцы. Поэтому он является героем для Украины. Другое дело, что нельзя его возводить в культ личности, позиция должна быть взвешенная. И Шухевич, и Бандера, и Петлюра, и Махно будут записаны в пантеоне Украины, их имена оттуда никто не вырежет. При этом на юге, на востоке есть другие лидеры, другие герои», — подчеркнул Соскин.