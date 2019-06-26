Раскол Европы: как Россия возвращается в ПАСЕ

Вопрос возвращения России полномочий в Парламентской ассамблее Совета Европы вызвал разногласия среди участников. Как сообщает RT, большинство стран-участниц ПАСЕ поддержали восстановление прав России в организации.

Единогласно «против» восстановления России в правах в ПАСЕ выступили Украина, Грузия, Эстония, Латвия и Литва. Большая часть депутатов делегаций из Великобритании, Швеции и Польши также против того, чтобы Россия вернулась в ассамблею.

«За» возвращение РФ проголосовали единогласно 12 государств: как страны Западной Европы, такие как Франция, Испания, Ирландия, так и скандинавские государства — Норвегия и Исландия.

Реклама

Кроме того, единогласно в поддержку пророссийской резолюции выступили Австрия, Сан-Марино, Андорра, Сербия, Турция, Азербайджан и Кипр.

Большинством голосов «за» возвращение прав России высказались депутаты Германии, Армении, Бельгии, Швейцарии, Словакии, Португалии, Чехии, Италии, Молдавии, Хорватии и Нидерландов.

Не определились с тем, как проголосовать, парламентские делегации Лихтенштейна, Словении, Румынии, Финляндии и Дании.

По итогам дискуссии ПАСЕ, которая состоится во второй половине дня среды, 26 июня, станет ясно — будет ли Москва дальше участвовать в работе Ассамблеи или нет. Ранее во вторник украинские и грузинские депутаты оспорили полномочия российской делегации. В случае, если по отношению к России будут применены хоть какие-нибудь санкции, то российская делегация откажется от работы в ПАСЕ.

Как сообщает ФАН, ранее вице-спикер Госдумы, руководитель делегации в ПАСЕ Петр Толстой рассказал о главной потере России от неучастия в сессиях Ассамблеи.

«Единственное, но, пожалуй, главное, что потеряла Россия от неучастия в сессиях ПАСЕ, — это возможность высказывать свою позицию, оспаривать принимаемые решения. За эти годы нас обвинили во всех смертных грехах, не выслушав, как это принято говорить, сторону защиты», — заявил парламентарий.

Толстой добавил, что именно поэтому Россия настаивает на возвращении к работе в ПАСЕ на условиях полного восстановления в правах.

25 июня делегация Украины покинула зал заседаний ПАСЕ. Об этом сообщил парламентарий от Украины Алексей Гончаренко, передает НСН. По его словам, на период сессии делегация приняла решение посещать только обсуждение пунктов повестки, касающихся антироссийских санкций. Кроме того, Гончаренко добавил, что украинские парламентарии посетят заседание, чтобы помешать избранию российского депутата вице-спикером ПАСЕ.

Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что Совет Европы потерял доверие Киева, восстановить которое будет чрезвычайно сложно.

«С лидера усилий для защиты прав человека организация превратилась в простого менеджера, причем такого себе», — заявил он. В результате Киев отозвал посла при Совете Европы из-за решения ПАСЕ о восстановлении полномочий России.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова отреагировала на решение Украины отозвать для консультаций посла из Совета Европы. В своем фейсбуке Захарова написала, что после стоит консультироваться не с Киевом, а сразу с Вашингтоном.

«Хотя там могут и наподдать — не столько за провал, сколько за цирк во время провала», — добавила она. Захарова отметила, что «спецоперация по недопущению России в ПАСЕ готовилась тщательно».

Ранее ПАСЕ пригласила участвовать Россию в июньской сессии после пятилетнего перерыва.

Резолюция была принята в ночь на 25 июня. За нее высказались 118 из 190 членов ассамблеи, 62 были против, 10 воздержались. Сообщается, что возможность оспаривания полномочий России сохраняется.

Кроме того, в правила работы ПАСЕ был добавлен пункт о том, что право делегаций выступать и голосовать не может быть отозвано через пересмотр полномочий.

Начиная с 2016 года Россия не направляет документы для аккредитации отечественной делегации в ПАСЕ, потому что в 2014 и 2015 годах парламентариев из РФ лишили права голоса из-за воссоединения Крыма с Россией. Крым и Севастополь вошли в состав России на правах субъектов федерации в марте 2014 года после государственного переворота на Украине и общенародного референдума на полуострове, в ходе которого за вступление в состав России высказались более 95% из проголосовавших 80% избирателей.