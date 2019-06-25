Скандал в ПАСЕ: Украина отзывает посла

Киев отзывает своего посла при Совете Европы для консультаций — такое решение было принято в связи с крайним недовольством Украины из-за решения СЕ восстановить Россию в Парламентской ассамблее.

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В пользу решения о возвращении российской делегации в ПАСЕ проголосовали 118 из 190 присутствующих парламентариев, 62 высказались против, еще 10 воздержались.

При этом резко против резолюции выступили делегации Украины и Великобритании — они внесли на рассмотрение более 200 поправок. Но Киеву и Лондону не удалось добиться поставленной цели, голосование прошло не в их пользу.

В связи с произошедшим глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что данное решение ведет к восстановлению в принципе отношений России и Европы, а это, по словам дипломата, для Киева очень большая проблема.

Более того, Климкин заявил, что решение о возвращении России в ПАСЕ символизирует собой, ни много ни мало, упадок СЕ, а также негативно скажется на «нормандском формате», минских соглашениях и на транзите газа через Украину.

«Приостановление участия в ПАСЕ — вполне логичный шаг. СЕ потерял наше доверие, и восстановить его будет чрезвычайно сложно. А еще особенно обидно, что все это произошло из-за французского председательства в СЕ», — пожаловался глава украинского внешнеполитического ведомства.

Первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам, глава сенаторской части делегации РФ в ПАСЕ Сергей Кисляк на фоне таких заявлений указал, что

украинская делегация пытается «похитить» ассамблею для продвижения русофобской повестки.

«То, что есть делегации, которые пытаются предотвратить любые позитивные решения по России, — это понятно. Эти делегации не озабочены обеспечением того, чтобы Совет Европы и ПАСЕ работали как нормальные организации», — пояснил парламентарий.

Стоит отметить, что палки в колеса Киев вставить все-таки попытался — украинская делегация подала прошение на пересмотр полномочий РФ в ПАСЕ. Этот вопрос будет решен в среду, 26 июня. При этом большинство как российских, так и европейских делегатов уверены в полном восстановлении прав.

Заместитель председателя Госдумы, глава представительства РФ в ПАСЕ от нижней палаты парламента Петр Толстой подчеркнул, что поведение украинской делегации — «это такой провинциальный стиль мелочных, детских обид, истерик, попыток хулиганскими действиями провоцировать депутатов и сенаторов».

Стоит добавить, что не все в ПАСЕ расстроятся из-за выхода Украины, передает ФАН.

«Я не удивился реакции украинских депутатов, потому что это не первый раз, когда они пытались сделать шоу. Я часто говорил в ПАСЕ о неофашизме на Украине, о возрождении фашизма времен Второй мировой войны», — рассказал депутат ПАСЕ от Сербии Александр Шешель.

Касательно же, собственно, возвращения России в ПАСЕ председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил:

когда будет принято решение по подтверждению полномочий, «можно будет говорить о том, что РФ вернулась к полноценной работе, причем при защищенных правах российской делегации».

«Российская делегация приглашена к работе. Основополагающие права защищены — право участия, право обсуждения и право голосования. Дальше наступает следующий этап — это подтверждение полномочий», — пояснил спикер.

Между тем, о том, что Россия остается в ПАСЕ, сообщалось еще месяц назад — соответствующая договоренность была достигнута в ходе сессии Комитета министров Совета Европы.

По словам главы МИД Германии Хайко Мааса, об этом он договорился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Немецкий дипломат порадовался, что сторонам удалось достичь взаимопонимания, так как членство РФ в организации сохранит право россиян отстаивать свои интересы в ЕСПЧ, передает НСН.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил важность поиска решения, которое позволило бы удержать Россию в Совете Европы со всеми вытекающими из этого правами и обязанностями.

РФ была лишена права голоса и ряда полномочий в ПАСЕ из-за ситуации с Крымом. В 2014 году полуостров вошел в состав России по итогам референдума.

В Москве заявили, что в условиях ограничений в ПАСЕ работать не представляется возможным, поэтому было принято решение не подавать документы для аккредитации в международной организации.

Генеральный секретарь СЕ Турбьерн Ягланд заявил, что в настоящее время риск выхода России «навис над организацией», и это станет настолько же «серьезным событием, как и Brexit».