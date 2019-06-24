Я вам слова не давала: Украина устроила скандал в ПАСЕ

Украинская делегация устроила скандал во время заседания Парламентской ассамблеи Совета Европы из-за того, что сербский депутат Александр Шешель в своей речи подчеркнул законность вхождения Крыма в состав России, причем свое выступление он вел на русском языке.

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«Уже пять лет Крым является одним из самых главных вопросов Совета Европы. Из этого примера можно многому научиться: можно увидеть, что такое демократия, референдум, как выглядит, когда люди голосуют свободно», — сказал политик, добавив, что крымчане стали россиянами, что «не быть сожженными, как их соотечественники в Одессе», передает РИА «Новости».

Это вызвало нервную реакцию депутата Верховной рады Алексея Гончаренко — он начал кричать на весь зал. Шешель же начал апеллировать к председателю ПАСЕ Лилиан Маури Паскье с просьбой успокоить украинскую делегацию, передает ФАН.

«Я вам слова, кажется, не давала… господин Гончаренко», — прервала речь Гончаренко швейцарский политик.

Двумя днями ранее стало известно, что жители Украины признались: они используют русский язык почти также часто, как и украинский. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного TNS. В опросе поучаствовала тысяча жителей Украины в возрасте 18-55 лет.

Выяснилось, что украинцы дома при общении используют два языка, то есть около 49% из респондентов говорят на русском, а остальные на украинском. Кроме того, украинцы предпочитают общаться на русском языке с друзьями и в кругу близких, а также в Сети. Как правило, на украинском жители страны говорят на работе или в учебных заведениях.

Стоит отметить, что

63% опрошенных считают украинский язык родным и только 35% считают таковым русский язык.

В середине нынешнего месяца лидер партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» Дмитрий Разумков эфире ток-шоу «Право на власть» отказался выполнить просьбу ведущей Натальи Мосейчук разговаривать на украинском языке.

«Как только я стану народным депутатом и у меня будет такая возможность, я обязательно перейду на украинский», — пояснил Разумков.

Интересно, что ранее Разумков заявил, что украинский язык должен остаться единственным государственным языком в стране. По его словам, это решение не оспаривается. При этом он отметил, что прежние власти Украины пошли по пути «кнута», а надо было встать на путь «пряника».

Он пояснил, что властям необходимо было способствовать популяризации украинского языка, чтобы люди понимали, что на нем выгоднее говорить. Глава партии Зеленского подчеркнул, что новые власти не планируют пересматривать положения подписанного бывшим президентом страны Петра Порошенко закона о «тотальной украинизации».

Разумков заключил, что он будет при этом продолжать общаться на русском языке, пока ему позволит закон.

Стоит отметить, что на инаугурации Зеленский в какой-то момент перешел на русский язык, и тогда его одернул депутат Верховный рады Олег Ляшко, который присутствовал на торжественном мероприятии. Он перебил президента Украины свои выкриком о том, что все понимают украинский.

В ответ на это избранный украинский лидер «поблагодарил» «пана Ляшко» за то, что он «продолжает делить людей».

«Украинец — это не в паспорте, украинец — это в сердце»,

— парировал Зеленский.

Это не первый антироссийский скандал и на полях ПАСЕ, устроенный Украиной. Так, в январе нынешнего года нардеп Борислав Береза толкнул и оскорбил российскую журналистку, ведущую программы «60 минут» Ольгу Скабееву на мероприятии ПАСЕ.

Скабеева брала интервью у вице-спикера Рады Ирины Геращенко, и в какой-то момент ее грубо задел один из представителей прессы, передает НСН. Следом так же поступил и депутат Береза: преграждая путь к Геращенко, он помешал журналистке задать вопрос об удерживаемых на Украине россиянах.

Поступок политика возмутил главу Чеченской Республики Рамзана Кадырова. По его мнению, если бы такое случилось с представительницей украинской прессы в России, на Западе это спровоцировало бы жесткую критику.

Кроме того, глава Чечни отметил, что «обязательно найдется истинный мужчина, который в любом месте его достанет и с размаху влепит звонкую оплеуху». Сначала Береза лишь посмеялся в ответ на эту угрозу и заявил в эфире украинского телевидения, что не воспринимает слова Кадырова всерьез.

Впрочем, потом он допустил, что такие угрозы имеют под собой основания. Однако извиняться перед женщиной за рукоприкладство Береза отказался.