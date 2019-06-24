Рух без сил: ЦИК Украины отказал в регистрации кандидатам Саакашвили

Центральная избирательная комиссия Украины отказалась регистрировать кандидатов в депутаты Верховной рады от партии «Рух новых сил» бывшего президента Грузии и экс-главы Одесской области Михаила Саакашвили. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на пресс-релиз ЦИКа.

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Комиссия обнаружила нарушения в созыве и проведении внеочередного партийного съезда, а кроме того — в утверждении списка кандидатов.

«Внеочередные выборы народных депутатов Украины назначены на 21 июля 2019 года. Следовательно, рассмотрение 8 мая 2019 года на заседании совета политической партии <...> вопросов, связанных с участием партии во внеочередных выборах 21 июля 2019 года, не могло быть осуществлено», — заявили в ЦИКе.

Копию своего решения украинский Центризбирком направил в Национальную полицию на проверку.

«Документы направлены <...> для осуществления проверки и в случае необходимости принятия предусмотренных законодательством мер реагирования», — говорится в решении ЦИКа.

Михаил Саакашвили уже отреагировал на постановление комиссии. В своем фейсбуке политик возмутился действиями ЦИКа.

«Серьезно? Сначала нас долго не пропускал банк, руководство которого контролирует [бывший президент Украины Петр] Порошенко, а сейчас нас снимает назначенное им же [ЦИК]», — заявил экс-президент Грузии.

22 июня Саакашвили предложил сократить число депутатов Верховной рады до 150 человек. По его мнению, «больше Украине не нужно». Сейчас украинский парламент состоит из 450 депутатов. «Большинство этих людей никто не знает», — заявил политик.

За день до этого Печерский районный суд Киева позволил Михаилу Саакашвили зарегистрироваться в качестве кандидата в депутаты Верховной рады.

«Установить факт беспрерывного, на законных основаниях, проживания Михаила Саакашвили на территории Украины с 23 февраля 2014 года до 6 июня 2019 года», — говорится в решении райсуда.

Стоит отметить, что Саакашвили в указанный период более года находился за границей — в Польше и Нидерландах.

«Суд вынес справедливое решение о моей возможности участвовать в парламентских выборах! Еще на шаг ближе к победе!» — объявил тогда политик.

8 июня Саакашвили заявил, что его партия «Рух новых сил» самостоятельно будет участвовать в парламентских выборах на Украине. По словам Саакашвили, он приехал на Украину не для того, чтобы «в политические игры играть» или «за должностями гоняться».

Бывший глава Одесской области рассказал, что к такому выводу в его партии пришли, когда посмотрели на старых политиков, старые партии и, когда его «захватывали и высылали».

«Мы пришли к выводу, что надо идти на выборы самостоятельно… мы полностью отличаемся и идеями, и драйвом, и энергией», — сказал Саакашвили.

Экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров в разговоре с НСН заявил ранее, что Саакашвили действительно может принимать участие в выборах. Однако он отметил, что такое возможно только в составе партии «Рух новых сил», поскольку в противном случае будет нарушаться законодательство Украины.

«Вопрос в том, кто поведет эту партию и откуда эти люди возьмут финансирование? Там же есть залог четыре миллиона. А структуры этой партии на местах нет и членов этой партии тоже нет. Это такая виртуальная партия <...> Кто будет финансировать эту партию?

Они же там борются с олигархами, а на самом деле полноценное участие их политической партии обусловлено отсутствием финансирования. Поэтому этот вопрос им все равно нужно будет как-то решать», — заявил Килинкаров.

Саакашвили вернулся на Украину 29 мая. В тот же день партия «Рух новых сил» приняла решение участвовать в досрочных парламентских выборах на Украине, назначенных на 21 июля. Об этом в среду заявил один из ее лидеров Давид Сакварелидзе. Он сообщил, что участие в выборах — это «не то, что наше желание, это обязанность перед нашим избирателем, который ждет от нас каких-то последовательных шагов».

Стоит отметить, что Саакашвили изначально отказался участвовать в июльских выборах в Раду. Экс-глава Одесской областной администрации добавил, что «будет помогать развиваться Украине», но уже в ином статусе.

В 2015 году Саакашвили стал губернатором Одесской области. Главными задачами на новом посту он определил борьбу с коррупцией и преступными группировками.

Спустя два года президент Петр Порошенко лишил Саакашвили гражданства Украины «из-за недостоверно указанной информации в анкете». За полгода до этого грузино-украинский политик зарегистрировал на Украине политическую партию «Рух новых сил» и начал активную оппозиционную деятельность, критикуя Порошенко за коррумпированность.