Война Саакашвили: новый антироссийский митинг в Тбилиси. LIVE

Посольство США предупреждает своих граждан в связи с ожидающимися акциями 21-23 июня и советует избегать демонстраций. «После насильственной эскалации демонстраций в центре Тбилиси прошлой ночью, когда полиция применила слезоточивый газ и резиновые пули, этой ночью, и, возможно, в выходные дни, акции протеста продолжатся», — сообщили в посольстве.
Глава российского кабмина добавил, что несмотря на отсутствие дипломатических отношений между Москвой и Тбилиси и сложные политические отношения, у двух сторон «довольно приличные человеческие контакты - большое число граждан России отдыхают в Грузии». «Если там будет нагнетаться антироссийская истерия, наши люди просто туда не поедут. И тогда реальные проблемы будут уже в экономике Грузии», - подчеркнул Медведев.
Российский премьер охарактеризовал как непрофессиональные заявления президента Грузии Саломе Зурабишвили, которая на своей странице в Facebook назвала Россию оккупантом и врагом. «Мне кажется, эти заявления крайне непрофессиональны, и, может быть, она просто еще не вошла, что называется, в курс дела, или сознательно искажает ситуацию», - заявил премьер РФ.
Медведев добавил, что беспорядки в Тбилиси сопровождаются «комментариями таких политических клоунов, как [экс-президент Грузии Михаил] Саакашвили, которые сразу же включились в этот процесс». Он также выразил сожаление, что подобную риторику поддержала и нынешний лидер республики, выразив надежду, что «грузинский народ во всем этом разберется».
«Попытки свалить это все на Россию выглядят просто как передергивание реальной ситуации», - цитирует Медведева ТАСС. По его словам, «это все было использовано, чтобы столкнуть эти две силы, использовать это как инструмент в давлении на парламент, а по возможности - вообще взорвать нынешнюю политическую систему, которая в Грузии сложилась».
Как заявил Дмитрий Медведев, в этой закавказской республике происходят «политические события, которые связаны с внутриполитической борьбой между радикальной оппозицией и теми силами, которые сейчас находятся у власти».
Между тем премьер-министр Дмитрий Медведев ответил на заявление президента Грузии Саломе Зурабишвили, которая обвинила РФ в организации протестов в ее стране.
Полиция изъяла у жителя Тбилиси «коктейли Молотова», которые должны были быть использованы на акции протеста перед парламентом.
На этом фоне ранее в пятницу МИД России настоятельно рекомендовал российским гражданам в интересах их личной безопасности воздерживаться от поездок в Грузию.
Митингующие держат в руках антироссийские плакаты, а также фотографии раненных накануне полицией протестующих, передает «Спутник Грузия».
Начало новой акции было назначено на 19.00 мск.
Столицу Грузии в четверг захлестнули акции протеста, митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия (МАП). Днем радикалы уже захватывали здание парламента, где находились российские представители, вечером они вновь попытались штурмовать парламент. К ним присоединилась оппозиция, требуя отставки правительства. Митинг был разогнан спецназом, применившим слезоточивый газ, резиновые пули и водометы. По последним данным минздрава, число пострадавших достигло 240 человек, напоминает РИА «Новости». За время проведения акций протеста в четверг и пятницу задержаны более 300 человек, заявили в МВД Грузии.
Представители оппозиционных партий, в том числе сторонники Михаила Саакашвили, возобновили вечером в пятницу акцию протеста перед зданием парламента в центре Тбилиси, требуя на это раз отставки главы МВД и проведения досрочных парламентских выборов. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.