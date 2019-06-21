Война Саакашвили: новый антироссийский митинг в Тбилиси. LIVE

Глава российского кабмина добавил, что несмотря на отсутствие дипломатических отношений между Москвой и Тбилиси и сложные политические отношения, у двух сторон «довольно приличные человеческие контакты - большое число граждан России отдыхают в Грузии». «Если там будет нагнетаться антироссийская истерия, наши люди просто туда не поедут. И тогда реальные проблемы будут уже в экономике Грузии», - подчеркнул Медведев.