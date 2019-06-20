Беспорядки в Грузии: в Тбилиси штурмуют парламент. LIVE

Корреспонденту «Газеты.Ru» митинг напомнил иммерсивный спектакль: на сцене происходит какое-то действие, а в зрительном зале люди сидят, стоят, включаются в действие, приходят и уходят.

За митингом с интересом наблюдают иностранные туристы. Один из них воскликнул: That's great! («Здорово»).