Беспорядки в Грузии: в Тбилиси штурмуют парламент. LIVE

Корреспонденту «Газеты.Ru» митинг напомнил иммерсивный спектакль: на сцене происходит какое-то действие, а в зрительном зале люди сидят, стоят, включаются в действие, приходят и уходят.
За митингом с интересом наблюдают иностранные туристы. Один из них воскликнул: That's great! («Здорово»).
У полицейских, стоящих на обороне ворот парламента, возможно, отбирают прозрачные щиты — один из них толпа передала вниз по лестнице. Еще несколько щитов пронесли в сторону от здания одетые в штатское парни и девушки. И еще много щитов пронесли вниз, передает корреспондент «Газеты.Ru».
В сторону колоннады здания парламента из толпы полетели бутылки.
На ступенях появился человек, размахивающий американским флагом.
Глава парламента Грузии Ираклий Кобахидзе не стал отвечать на вопрос, планирует ли он оставить свою должность.
«В связи с этим я могу сказать точно, что серьезного комментария на требования этих людей я сделать не смогу, исходя их конкретных причин», — цитирует слова Кобахидзе «Sputnik Грузия» со сслыкой на телеканал Imedi.
В толпе зевак есть сочувствующие — на спине одного из них прищепкой прикреплен листок бумаги с надписью на английском Non-party. Russia is occupant. (англ. – «Беспартийный. Россия — оккупант»). Тот же плакат на грузинском — с трогательной прищепкой на груди.
Основная масса протестующих — молодежь.
К месту протестов стянуты полиция и отряды спецназа. Они держат в руках дубинки. По сообщениям грузинского телеканала «Рустави 2», во внутреннем дворе здания парламента находится спецтехника и аппарат для распыления слезоточивого газа.
Пока полиция требует от митингующих разойтись, спецсредства не применялись.
Все ожидают обращения премьер-министра.
«То, что сейчас происходит, к сожалению, это трагедия. Как бы сегодня не завершилась эта трагедия, каким бы не был конец, это будет иметь соответствующую оценку и все виновные будут наказаны», — заявил глава МВД Грузии Георгий Гахария.
Он напомнил собравшимся у здания парламента, что насилие против полиции неприемлемо, добавив, что штурм грузинского законодательного органа — это «штурм государственных институтов».
К месту события прибыл премьер-министр Грузии Мамука Бахттадзе.
Как рассказал «Газете.Ru» один из присутствующих на митинге, поводом для недовольства стал визит депутата Гаврилова: «Этот ваш депутат сидел на месте спикера парламента».
По словам собеседника, люди недовольны якобы пророссийским курсом правительства.
«Это российское правительство, а не грузинское. Скоро снимут», — уверен он.
При этом собеседник стеснялся рассказывать о лозунгах, узнав, что журналист из России — чтобы не обидеть.
Глава МВД Грузии на фоне протеста уже заявил, что готов подать в отставку. Кроме того, он призвал собравшихся на акции подчиниться требованиям полиции.
За пределами оцепления, кстати, жизнь идет своим чередом. Как передает корреспондент «Газеты.Ru», на проспекте гуляют местные жители и туристы, в том числе русские — слышна русская речь.
Тем временем, двое протестующих забрались на парапет и размахивали флагами Грузии, их сняли люди в черном. Толпа встретила эту стычку одобрительно.
Часть проспекта Руставели вокруг здания парламента оцеплена полицейскими машинами, здесь же дежурят несколько машин скорой помощи. На самом проспекте собралась толпа зевак, которые поддерживают протестующих улюлюканием и свистом. Лица людей в толпе тревожные, однако даже через толпу к своим клиентам пробираются доставщики еды.
На место проведения акции протеста была стянута спецтехника — остановить митингующих пытаются около сотни сотрудников патрульной полиции. Сейчас полиция теснит участников митинга от ворот здания парламента Грузии, передает корреспондент «Газеты.Ru». Самая активная часть протестующих собралась на ступенях здания, но полиция не прогоняет людей, кричащих лозунги и улюлюкающих людей с лестницы.
Вечером в четверг на митинг протеста собрались уже около тысячи человек — они перекрыли проспект Руставели. Участники митинга выражают протест в связи с визитом российской делегации в Тбилиси. Их возмущение вызвали также действия властей, которые разрешили проводить заседание МАП в здании парламента.
Позже в этот же день в Тбилиси состоялась акция протеста — ее участники требовали, чтобы члены российской делегации немедленно покинули страну, а здание гостиницы, где они проживали, закидали яйцами.
Утром в четверг Сергей Гаврилов открыл сессию, сидя в кресле спикера парламента Грузии. Это возмутило представителей грузинской оппозиции — депутатов из «Единого национального движения» и «Европейской Грузии». Заседание было прервано, оппозиционеры покинули зал, а здание парламента, как сообщает РИА «Новости» захватили радикально настроенные протестующие.
Поводом для недовольства оппозиции стало событие, произошедшее утром в четверг, 20 июня, на пленарном заседании Межпарламентской ассамблеи православия, в которой участвовали делегаты из России во главе с президентом МАП и депутатом Госдумы Сергеем Гавриловым.
Добрый вечер, дорогие друзья! Сегодняшний день неожиданно окончился в Грузии штурмом парламента в Тбилиси. Здесь толпа митингующих, требующих отставки правительства, пытается прорваться в здание законодательного органа власти. Как сообщает грузинский «Первый канал», между представителями оппозиции и полицейскими завязалась потасовка — сотрудники органов правопорядка пытаются удержать радикалов от прорыва в парламент.