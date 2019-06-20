Раскол после Ушакова: новый мэр Риги правил три недели

Мэр Риги Дайниса Турлайс, сменивший ранее отправленного в отставку Нила Ушакова, сам был отстранен от должности решением рижской думы. Как отмечается, решение было принято на внеочередном заседании.

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За соответствующее решение проголосовал 31 депутат из 60. На итоги голосования оказал влияние раскол в рядах правящей коалиции, куда входит партия «Согласие», защищающая русскоязычное население Латвии.

Турлайс был избран мэром Риги 30 мая. Политик представлял партию «Честь служить Риге», которая наравне с «Согласием» входила в состав правящей коалиции в рижской думе.

Дело в том, что после избрания новым мэром Турлайса должно было состояться еще одно внеочередное заседание, на котором должны были избрать вице-мэра. Предполагалось, что им станет Сандерс Бергманис из «Согласия».

Однако четверо депутатов «Согласия» — Вадим Баранник, Алексей Росликов, Валерий Петров и Виталий Дубов, — захотели получить разъяснения по решению выдвижения кандидатуры Бергманиса. За это их исключили из партии,

передает »Sputnik Латвия».

Ситуация сложилась так, что коалиция «Согласия» и «Чести служить Риге» потеряла парламентское большинство. У оппозиции и коалиции оказалось равное количество голосов — по 28.

После этого все фракции оппозиции Рижской думы созвали внеочередное заседание, где планировали рассмотреть вопрос о недоверии Турлайсу. Под этим запросом подписались 24 депутата.

Теперь, продолжает Sputnik, новый мэр должен быть избран в течение двух месяцев. Если кандидатуру согласовать не удастся, латвийский сейм получит право и вовсе распустить столичную думу. В случае подобного развития событий успех «Согласия» уже не так очевиден.

К слову, незадолго до своей отставки Турлайс жестко раскритиковал решение сейма Латвии о сносе памятника Освободителям Риги.

«Когда я слышу слова о сносе памятника, о сжигании книг и так далее, то [вижу] такие очень мрачные картины из истории», — сказал Турлайс.

Мэром Риги Турлайс стал после ухода в отставку с этой должности популярного политика Нила Ушакова в апреле 2018 года.

Соответствующее решение принял министр окружающей среды и регионального развития Латвии Юрис Пуце. Он перечислил все претензии к Ушакову, из-за которых мэра отстранили от должности. Главное обвинение — нецелевое использование €18,43 млн. Как отмечается в сообщении министра, эта сумма была неверно указана в отчете о городском бюджете.

Он оправдал это решение тем, что отстранение Ушакова якобы произошло в интересах жителей Риги, которых таким образом защищают от «длительных, бесхозяйственных и незаконных действий».

«Только в рамках проверки, например, те нарушения, которые совершил отстраненный председатель Рижской думы [Ушаков], оставили влияние в размере нескольких десятков миллионов евро в отношении имущества самоуправления, доходов и расходов», — сказал Пуце.

Однако сами жители выступали с протестами против отстранения мэра. Ранее Ушаков говорил, что намерен обжаловать в суде свое отстранение от должности. Но позже сам Ушаков был избран депутатом Европарламента.

Нил Ушаков — один из популярных в Латвии русскоязычных политиков. В прошлом журналист, прекрасно владеющий латышским языком, он добился немалых успехов на своем посту и активно развивал городскую инфраструктуру. Горожане неоднократно собирались на митинги в его защиту, требуя от властей оставить мэра в покое.

«Многие меня защищают, потому что я русский, и многие меня за это же и ругают. Мой родной язык — русский… Я горжусь тем, что я родился в Латвии, и я люблю Латвию. Я всегда буду защищать и бороться за латышей и русских, потому что они — моя семья», — так мэр Риги объяснял, почему в его поддержку в латвийской столице собираются люди.

В 2018 году партия Ушакова — «Согласие» — показала хорошие результаты на выборах в парламент страны, получив 25 мест. «Согласие» знаменито тем, что активно выступает относительно поддержки русского языка и русскоязычного населения в Латвии.

Согласно последним опросам, коррупционный скандал повлиял на рейтинг партии, однако «Согласие» по-прежнему лидирует.

Весной Исследовательский центр SKDS и клуб опросов Factum опубликовали рейтинги партий за март. Результаты обеих компаний значительно отличаются друг от друга, но в обоих первую строчку занимает «Согласие». При этом опросы зафиксировали падение показателей партии после выборов.