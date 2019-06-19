«Настроены на позитив»: Россия сформировала делегацию в ПАСЕ

Россия сформировала делегацию для участия в сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы.

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По словам председателя нижней палаты российского парламента Вячеслава Володина, окончательное решение об участии будет принятой российской стороной при условии изменения норм регламента ассамблеи о равных правах делегаций. От Госдумы будут делегированы 11 депутатов, возглавит делегацию замспикера Петр Толстой.

На первом заседании летней сессии ПАСЕ 24 июня будет рассмотрен вопрос о внесении изменений в регламент ассамблеи о защите полномочий национальных делегаций по трем основным вопросам: участие в работе ПАСЕ, голосование и выступления, а также приглашение к работе российской делегации.

«Мы будем ждать, какое решение примет ПАСЕ. Если такое решение состоится 24 июня, и ПАСЕ примет решение об изменении в регламент, российская делегация вечером 24 июня, в понедельник, отправится в Страсбург», — сказал Володин.

По его словам, на заседании Комитета министров Совет Европы 39 из 47 делегатов высказались за необходимость участия российской делегации в работе ПАСЕ, посему Москва «настроена на позитивный результат».

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев также сообщил, что решением Совета палаты в верхней палате утверждена его часть делегации для участия в работе ПАСЕ.

«В составе нашей части делегации 14 сенаторов (7 представителей и 7 заместителей представителей — прим. «Газета.Ru») во главе с первым заместителем председателя Комитета СФ по международным делам Сергеем Кисляком», — сказал сенатор.

Парламентарий подчеркнул, что

дальнейшая работа делегации Федерального Собрания России в Страсбурге будет возможна только в случае полного подтверждения полномочий российских представителей.

Месяц назад работе председатель ПАСЕ Лилиан Мори Паскье выступила за восстановление в правах российских парламентариев в ассамблее, заявив, что участие в ней должны в равной мере принимать делегации всех стран.

«Очевидно, что ситуация, когда страна прекратила участие в работе одного из уставных органов и не выплачивает денежные взносы, неприемлема. Поэтому мы должны работать над тем, чтобы исправить это, и каждый должен в полной мере содействовать решению проблемы», — сказала она в ходе своего выступления на заседании Комитета министров СЕ в Хельсинки.

Тогда же глава МИД Германии Хайко Маас по итогам встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым сообщил, что Россия сохранит членство в ПАСЕ.

«Хорошо, что мы достигли договоренности о том, что Россия должна остаться в Парламентской ассамблее в Совете Европы», — заявил немецкий политик, отметив, что «миллионы россиян могут просить защиты в Европейском суде по правам человека».

Лавров ответил, что российская сторона надеется на выполнение всеми сторонами принятого в Хельсинки решение комитета министров Совета Европы о том, что все делегации равны.

Киев же воспринял решение ПАСЕ о возвращении России болезненно — глава МИД Украины Павел Климкин отказался от визита в Хельсинки на юбилейное министерское заседание СЕ.

Более того, Украина намерена и вовсе пересмотреть степень сотрудничества с Советом Европы в случае восстановления прав российской делегации в ПАСЕ.

Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров объяснил поведение украинского министра, передает НСН.

«Что касается отказа от поездки в Финляндию, то понятно, что, уходя, он решил еще хлопнуть дверью, напомнить о себе таким демаршем. Климкин понимает, что в МИДе его не оставят. И поскольку ему нечего поставить себе в заслугу на посту главы ведомства, решил напомнить о себе таким демаршем. Но через неделю после отставки о нем забудут», — указал сенатор.

Он призывал не обращать внимания на угрозы Украины отказаться от Минских соглашений в случае возвращения России в ПАСЕ.

МИД Франции же ответил, что угрозы Киева об отказе от соблюдения Минских соглашений, касающихся деэскалации в Донбассе, в случае восстановления делегации РФ в правах в Парламентской ассамблее Совета Европы, недопустимы.

«Обязательства сторон по выполнению Минских соглашений должны соблюдаться. Они не могут быть связаны с ситуацией в Совете Европы», — указали во французском внешнеполитическом ведомстве.

Что касается Совета Европы, то президент Пятой республики Эммануэль Макрон подтвердил важность поиска решения, которое позволило бы удержать Россию в Совете Европы со всеми вытекающими из этого правами и обязанностями.

РФ была лишена права голоса и ряда полномочий в ПАСЕ из-за ситуации с Крымом. В 2014 году полуостров вошел в состав России по итогам референдума.

В Москве заявили, что в условиях ограничений в ПАСЕ работать не представляется возможным, поэтому было принято решение не подавать документы для аккредитации в международной организации, передает ФАН.

Генеральный секретарь СЕ Турбьерн Ягланд заявил, что в настоящее время риск выхода России «навис над организацией», и это станет настолько же «серьезным событием, как и Brexit».