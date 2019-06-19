«Настроены на позитив»: Россия сформировала делегацию в ПАСЕ

Россия сформировала делегацию для участия в ПАСЕ

Россия сформировала делегацию для участия в сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы. От Госдумы в ПАСЕ буду направлены 11 депутатов, возглавит делегацию вице-спикер Петр Толстой. Группу сенаторов же возглавит первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Кисляк. На заседании Комитета министров Совет Европы 39 из 47 делегатов высказались за необходимость участия российской делегации в работе ПАСЕ.

Россия сформировала делегацию для участия в сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы.

По словам председателя нижней палаты российского парламента Вячеслава Володина, окончательное решение об участии будет принятой российской стороной при условии изменения норм регламента ассамблеи о равных правах делегаций. От Госдумы будут делегированы 11 депутатов, возглавит делегацию замспикера Петр Толстой.

На первом заседании летней сессии ПАСЕ 24 июня будет рассмотрен вопрос о внесении изменений в регламент ассамблеи о защите полномочий национальных делегаций по трем основным вопросам: участие в работе ПАСЕ, голосование и выступления, а также приглашение к работе российской делегации.

«Мы будем ждать, какое решение примет ПАСЕ. Если такое решение состоится 24 июня, и ПАСЕ примет решение об изменении в регламент, российская делегация вечером 24 июня, в понедельник, отправится в Страсбург», — сказал Володин.

По его словам, на заседании Комитета министров Совет Европы 39 из 47 делегатов высказались за необходимость участия российской делегации в работе ПАСЕ, посему Москва «настроена на позитивный результат».

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев также сообщил, что решением Совета палаты в верхней палате утверждена его часть делегации для участия в работе ПАСЕ.

«В составе нашей части делегации 14 сенаторов (7 представителей и 7 заместителей представителей — прим. «Газета.Ru») во главе с первым заместителем председателя Комитета СФ по международным делам Сергеем Кисляком», — сказал сенатор.

Парламентарий подчеркнул, что

дальнейшая работа делегации Федерального Собрания России в Страсбурге будет возможна только в случае полного подтверждения полномочий российских представителей.

Месяц назад работе председатель ПАСЕ Лилиан Мори Паскье выступила за восстановление в правах российских парламентариев в ассамблее, заявив, что участие в ней должны в равной мере принимать делегации всех стран.

«Очевидно, что ситуация, когда страна прекратила участие в работе одного из уставных органов и не выплачивает денежные взносы, неприемлема. Поэтому мы должны работать над тем, чтобы исправить это, и каждый должен в полной мере содействовать решению проблемы», — сказала она в ходе своего выступления на заседании Комитета министров СЕ в Хельсинки.

Тогда же глава МИД Германии Хайко Маас по итогам встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым сообщил, что Россия сохранит членство в ПАСЕ.

«Хорошо, что мы достигли договоренности о том, что Россия должна остаться в Парламентской ассамблее в Совете Европы», — заявил немецкий политик, отметив, что «миллионы россиян могут просить защиты в Европейском суде по правам человека».

Лавров ответил, что российская сторона надеется на выполнение всеми сторонами принятого в Хельсинки решение комитета министров Совета Европы о том, что все делегации равны.

Киев же воспринял решение ПАСЕ о возвращении России болезненно — глава МИД Украины Павел Климкин отказался от визита в Хельсинки на юбилейное министерское заседание СЕ.

Более того, Украина намерена и вовсе пересмотреть степень сотрудничества с Советом Европы в случае восстановления прав российской делегации в ПАСЕ.

Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров объяснил поведение украинского министра, передает НСН.

«Что касается отказа от поездки в Финляндию, то понятно, что, уходя, он решил еще хлопнуть дверью, напомнить о себе таким демаршем. Климкин понимает, что в МИДе его не оставят. И поскольку ему нечего поставить себе в заслугу на посту главы ведомства, решил напомнить о себе таким демаршем. Но через неделю после отставки о нем забудут», — указал сенатор.

Он призывал не обращать внимания на угрозы Украины отказаться от Минских соглашений в случае возвращения России в ПАСЕ.

МИД Франции же ответил, что угрозы Киева об отказе от соблюдения Минских соглашений, касающихся деэскалации в Донбассе, в случае восстановления делегации РФ в правах в Парламентской ассамблее Совета Европы, недопустимы.

«Обязательства сторон по выполнению Минских соглашений должны соблюдаться. Они не могут быть связаны с ситуацией в Совете Европы», — указали во французском внешнеполитическом ведомстве.

Что касается Совета Европы, то президент Пятой республики Эммануэль Макрон подтвердил важность поиска решения, которое позволило бы удержать Россию в Совете Европы со всеми вытекающими из этого правами и обязанностями.

РФ была лишена права голоса и ряда полномочий в ПАСЕ из-за ситуации с Крымом. В 2014 году полуостров вошел в состав России по итогам референдума.

В Москве заявили, что в условиях ограничений в ПАСЕ работать не представляется возможным, поэтому было принято решение не подавать документы для аккредитации в международной организации, передает ФАН.

Генеральный секретарь СЕ Турбьерн Ягланд заявил, что в настоящее время риск выхода России «навис над организацией», и это станет настолько же «серьезным событием, как и Brexit».