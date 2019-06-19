Заход на второй круг: Трамп объявил о планах переизбраться

«Сегодня я стою перед вами, чтобы официально запустить свою кампанию по борьбе за президентское кресло», — заявил глава Белого дома Дональд Трамп под восторженные критики сторонников, держащих в руках плакаты «Трамп — Пенс». Эти слова прозвучали в ходе предвыборном митинга во Флориде в ночь с 19 на 20 июня.

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Он добавил, что ему и его команде удалось сделать это в 2016 году, и они смогут сделать это снова.

Трамп также провозгласил новый лозунг кампании «Сохраним величие Америки», которое по его словам уже достигнуто.

Отметив успехи в экономическом росте, президент США тут же начал разоблачать организаторов «российского дела», которые незаконным образом шпионили за его предвыборным штабом в 2016 году, а уже в ходе его президентства устроили «крупнейшую охоту на ведьм в истории США».

Трамп заявил, что политики в Вашингтоне боятся, что он снова займет президентское кресло. Затем он добавил, что пойдет на второй срок и «доделает свою работу».

Во время выступления он также коснулся торгового соглашения с Пекином, заявив, что Америка может легко обойтись и без подобного документа с Китаем, обосновав это тем, что сотрудничество с КНР,по его подсчетам, приносит стране $500 млрд убытков в год.

Также Трамп раскритиковал своего предшественника на посту, добавив, что

после Обамы ему пришлось разбираться с огромной нехваткой рабочих мест. Кроме того, он заявил, что и система здравоохранения также пришла в упадок, но за время своей работы в Белом доме ему удалось достичь хороших результатов в этих направлениях.

Он также подчеркнул, что в США никогда не будет социализма. «Республиканцы никогда не поддержат социализм, республиканцы — за свободу!» — сказал он. Это был намек на левого кандидата демократа-социалиста Берни Сандерса, который, согласно опросам, имеет достаточно высокие рейтинги среди избирателей.

Согласно недавнему социсследованию телеканала Fox, большинство жителей США на президентских выборах 2020 года поддержали бы сенатора-демократа Берни Сандерса или бывшего вице-президента Соединенных Штатов Джо Байдена, нежели действующего американского лидера Дональда Трампа.

По этим данным, 44% респондентов отдали бы свои голоса за Байдена, в то время как за Трампа проголосовали бы 33%. Кроме того, согласно второму вопросу, Сандерса бы поддержали 42% опрошенных, а Трампа — 32%.

Причем в обоих вопросах около 25% американцев не смогли дать четкого ответа. В опросе приняли участие 1991 человек. Погрешность составляет 2 процентных пункта.

В штате Флорида, где проходил митинг, Трамп также находится позади экс вице-президента США Джо Байдена на 9% — такие результаты дает университет Quinnipiac. Правда, на выборах 2016 года Трамп обошел здесь на 2% кандидата от демократов Хиллари Клинтон. На голосовании выборщиков Клинтон во Флориде не получила ни одного голоса.

Однако одна из опрошенных телеканалом C-SPAN сторонниц Трампа Долорес рассказала, что ей понравилась речь президента: «Он должен знать, сколько нас здесь и как мы его любим и поддерживаем!»

По правилам Трампу нужно будет вновь проходить праймериз, однако для действующего президента эта процедура, скорее, формальность. Действующий президент также обладает определенным «административным ресурсом» — в отличие от других кандидатов он не должен тратить средства на передвижения по стране.

«Без всякого сомнения, возможности, которые предоставляет для кандидата пребывание в должности, достаточно велики и в особенности — в кампании по переизбранию. Когда у вас Air Force One (самолет президента США. — «Газета.Ru») и прилетаете в какой-то город, то вся пресса следит только за вами. В этом случае президент получает дополнительные преимущества, которые при этом находятся в рамках правового поля», — рассказывал ранее «Газете.Ru» Бернард Витман, президент компании Whitman Insight Strategies.

Несмотря на рейтинги Трампа,

большинство СМИ, включая влиятельную The Wall Street Journal, предрекает действующему президенту переизбрание на второй срок. Главная причина — благоприятная ситуация в экономике.

Происходит рост зарплат, безработица находится на низком уровне, хотя появляется и повод для тревог. В мае в США было создано только 75 тыс. рабочих мест, хотя, согласно ожиданиям, должно было быть создано более 100 тыс.

«Если смотреть традиционно, у него все карты в руках, чтобы быть переизбранным. Экономику он поднял, безработицы практически нет. Если не будет сильной рецессии, если Америка не впадет в какой-то ступор, то у него шансы достаточно велики», — говорил «Газете.Ru» глава Американской торговой палаты в России Алексис Родзянко.

С этим согласен и программный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев, который отмечает, что у Трампа есть все шансы вновь быть избранным. Сегодня Трамп уже не выглядит бизнесменом-неофитом, каким он был в начале срока, отмечает эксперт. «Придя в Белый дом, он был человеком без политического опыта, сейчас, можно сказать, что он адаптировался», — говорит политолог.

Кроме того, не стоит сбрасывать со счетов и возможные ошибки социологов. В том же 2016 году во время предыдущей избирательной кампании большинство опросов также показывали лидерство Хиллари Клинтон. Однако Трампу удалось одержать верх — пусть и с весьма небольшим преимуществом.