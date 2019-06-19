«ФБР рассказало Обаме про Россию, и тот ничего не сделал»

Местом встречи стала арена Amway Center в Орландо, где сторонники Трампа начали выстраиваться в очередь еще за сутки до мероприятия.

Однако, далеко не все пришедшие пришли поддержать действующего президента.

Нашлось немало и тех, кто пришел выразить свой протест. Не обошлось и без уже привычной фигуры ребенка Трампа в подгузнике. Многометровая фигура появилась в воздухе над ареной незадолго до приезда лидера страны, чем вызвала восторг сотен протестующих.

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Начало митинга было назначено на 8 вечера по местному времени. Его открыл вице-президент страны Майк Пенс. Обращаясь к народу, он заявил, что Америке нужно еще четыре года президентства Дональда Трампа. Он аргументировал это тем, что Трамп обещал снова сделать Америку великой, и «это именно то, что мы сделали».

После выступления Пенса на сцене появились Трамп с супругой Меланией.

Первая леди страны заявила, что очень гордится тем, чего удалось достичь ее мужу и его администрации за столь короткий промежуток времени, после чего передала слово Трампу.

Первым делом Дональд Трамп заявил, что придя на пост президента он решил разобраться с политической ситуацией внутри страны и принял на себя удар «политической машины» Вашингтона.

По его словам, политики в Вашингтоне боятся того, что он останется на посту президента еще на четыре года. Затем он добавил, что пойдет на второй срок и «доделает свою работу».

Несмотря на то, что Трамп заявил, что он с командой «последние два с половиной года находится в осаде», одновременно он выразил уверенность, что за первую половину президентского срока он добился большего, чем любой другой президент.

Отметив успехи США в экономическом росте, Трамп тут же начал разоблачать организаторов «российского дела», которые незаконным образом шпионили за его предвыборным штабом в 2016 году.

Также он посетовал на действия спецпрокурора Роберта Мюллера по расследованию вмешательства России в выборы 2016 года. «Мы прошли самую большую охоту на ведьм в политической истории», — сказал он.

Кроме того, Трамп обвинил Обаму в попустительстве.

«В сентябре, незадолго до выборов, ФБР рассказало президенту Обаме о возможном вмешательстве России в президентские выборы, и он ничего не сделал, потому что считал, что Хиллари Клинтон в итоге победит, поэтому он ничего не сделал. Он совсем ничего не сделал», — заявил президент.

Также Трамп отметил, что после Обамы ему пришлось решать вопрос с огромной нехваткой рабочих мест. Кроме того, действующий президент заявил, что в результате реформы здравоохранения, которую осуществил Обама, та пришла в упадок, и с этим также нужно что-то делать.

Во время своего выступления Трамп не обошел стороной и свою соперницу по выборам 2016 года Хилари Клинтон.

Он уже по привычке раскритиковал ее за уничтожение десятков тысяч писем из электронной почты в ходе расследования дела о нарушении гостайны.

Трамп, обращаясь к народу, сказал, что любой американец должен быть уверен в завтрашнем дне, любить и уважать историю своей страны. И это именно то, чем он занимался будучи президентом и собирается заниматься в будущем, баллотируясь на следующий срок.

«В Америке никогда не будет социализма. Республиканцы никогда не поддержат социализм, республиканцы — за свободу!», — сказал он.

Кроме того, Трамп от всего сердца поблагодарил граждан своей страну, так как это именно они привели его в Белый дом и поэтому он будет стоять за них до конца.

Также действующий президент заявил, что пора Америке работать в «одной команде». И что вполне возможно придти к так называемой «Американской мечте». Но демократы не хотят этого делать, они разрушают «мечту».

Завтра Трамп даст интервью самому смотрибельному в США информационному каналу Fox News.