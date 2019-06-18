Лондон хлопнет дверью: почему Борис Джонсон станет премьером

Бывший министр иностранных дел Британии Борис Джонсон все ближе подбирается к посту премьер-министра. 18 июня состоялось второе голосование за пост лидера Консервативной партии, в котором приняли участие члены тори в палате общин британского парламента.

Лидерство по-прежнему остается в руках Джонсона, за него проголосовали 126 депутатов из 313. С большим отрывом за ним расположился глава британского МИДа Джереми Хант, он получил 46 голосов. Министр окружающей среды Майкл Гоув замыкает тройку лидеров, его поддержали 41 депутат.

Реклама

Из шестерых кандидатов в третий тур прошли пятеро — это те политики, которые получили 33 и больше голосов. Борьбу за пост также продолжат министр по вопросам международного развития Рори Стюарт (37), глава МВД королевства Саджид Джавид (33). А вот экс-министр по вопросам Brexit Доминик Рааб не смог заручиться необходимой поддержкой. Он набрал 30 голосов и выбыл из борьбы за кресло премьер-министра.

В последующие дни голосование продолжится по тем же правилам. Те кандидаты, которые получат меньше 33 голосов, покинут гонку. Если всем политикам удастся набрать проходной барьер, то исключается тот, кто финиширует последним.

На этой неделе останется лишь два кандидата. У них будет месяц на проведение избирательной кампании. В финале голосовать будут уже все члены партии (около 160 тыс.) по почте. В середине июля планируется объявить имя победителя, который займет кресло премьер-министра Великобритании.

Чем ближе финал голосования, тем активнее включаются в гонку кандидаты. Борис Джонсон, ставший абсолютным фаворитом в первом туре (114 голосов из 313), лишь укрепил свои позиции. Бывший министр иностранных дел смог заручиться поддержкой сразу трех политиков, которые также баллотировались на пост премьера.

Во-первых, проголосовать за Джонсона агитирует экс-министра труда и пенсий Эстер Макви, которая выбывала в первом туре.

«Он пообещал осуществить выход Великобритании из ЕС 31 октября с соглашением или без, и он раз за разом показывает, что он динамичный лидер, способный собрать сильную команду вокруг себя, которая будет реализовывать его обещания», — написала Макви в своей статье для The Sunday Telegraph.

На следующий же день после первого тура министр здравоохранения и социальных дел Мэтт Хэнкок, которому удалось набрать необходимое количество голосов, чтобы продолжить борьбу, снял свою кандидатуру и объявил о поддержке Джонсона.

«Я поддерживаю Бориса Джонсона, потому что он — наилучший кандидат, чтобы объединить Консервативную партию. Таким образом, мы сможем осуществить Brexit, а затем объединить страну в поддержке открытой, амбициозной, нацеленной на будущее повестки дня, которая будет реализована с энергией», — сообщил Хэнкок.

Примечательно, что политик выступает против «жесткого» Brexit, в то время как Борис Джонсон не исключает такого варианта развития событий. И в этом кроется один из главных вопросов к экс-министру иностранных дел.

Проблема в том, что еще весной палата общин заблокировала вариант выхода Великобритании без соглашения. Вероятность того, что депутаты одобрят «жесткий» Brexit при новом премьер-министре все же мала — последствия этого варианта, действительно, нежелательны для британцев. Евросоюз, в свою очередь, ясно дал понять, что пересматривать сделку не будет.

Впрочем, судя по всему, после компромиссной Терезы Мэй, которая пыталась угодить и палате общин, и Евросоюзу, консерваторам пришлась по вкусу стратегия Джонсона — чтобы переговоры были успешными, вы должны быть готовы уйти.

«Брюссель удастся убедить на сделку, только если мы проявим волю и мужество — и покажем, что готовы уйти и без нее», — заявил Борис Джонсон.

Несмотря на позицию ЕС, политик все же намерен провести новый этап переговоров с Брюсселем и внести изменения в соглашение. В частности, Джонсон планирует потребовать заменить механизм ирландского «бэкстоп».

Граница между Северной Ирландией и Ирландией сейчас прозрачна и не мешает передвижению людей, товаров и услуг.

Brexit, предложенный Терезой Мэй и одобренный Евросоюзом, предполагает дальнейшее пребывание Северной Ирландии в составе таможенного союза ЕС и единого европейского рынка. Однако это должно продлится до тех пор, пока Лондон и Брюссель не найдут способ сохранения прозрачной границы. Дедлайн обозначен до 1 июля 2020 года, при этом срок может быть и продлен, если решение так и не будет найдено. Пока стороны не придут к согласованию этого вопроса, таможенные правила и правила общего рынка ЕС по сути продолжат действовать на всей территории Соединенного Королевства.

Вместо этого Джонсон предлагает продлить переходный период до декабря 2021 года, чтобы выработать постоянное решение для сохранения ирландской границы открытой.

Поддержку Джонсону оказала и бывший лидер палаты общин Андреа Лидсом, выбывшая из борьбы на первом этапе. Она заявила, что экс-министр иностранных дел планирует поездку в Брюссель, чтобы лично прояснить позицию Евросоюза.

Впрочем, шанс, что Борис Джонсон сможет найти общий язык с европейскими чиновниками, не такой большой. Дело в том, что у Брюсселя фигура Джонсона вызывает раздражение. В Евросоюзе политик заработал репутацию слишком радикального евроскептика и популиста. Основания для этого действительно существуют — Джонсон сделал себе имя, еще когда он был журналистом, критикующим ЕС. Он отличается громкими и неоднозначными заявлениями. Например, перед референдумом в Лондоне он сравнивал цели ЕС с целями Гитлера и Наполеона.

Тем временем, остальные кандидаты, получившие неплохие результаты в первом туре, также пытаются повысить свои шансы на успех. Министр окружающей среды Майкл Гоув, например, заявил, что в финале голосования должны оказаться евроскептики.

«Было бы ошибкой выдвигать в финал двух кандидатов, которые поляризуют нашу партию», — написал министр окружающей среды в Times.

Он также заявил, что некоторые кандидаты изначально не верили в Brexit, тем самым намекнув на своего соперника, главу британского МИДа Джереми Ханта, который обошел его в первом и во втором турах.

До референдума Хант действительно выступал против выхода из состава ЕС. Однако в 2018 году он поменял свою позицию из-за «высокомерия, проявленного ЕС по отношению к Великобритании». А вот Майкл Гоув — один из лидеров кампании за выход перед референдумом 2016 года.

К слову, министр окружающей среды — один из двух кандидатов, кто выступает против «жесткого» Brexit. В отличие от остальных он считает, что Лондону может понадобиться новая отсрочка, чтобы заново провести переговоры с Брюсселем об условиях выхода и дальнейших отношениях. Именно это и отталкивает в кандидатуре Гоува самых кардинальных евроскептиков.

Позиция Джереми Ханта же мало чем отличается от позиции Джонсона — он тоже намерен переписать соглашение, заменив ирландский «бэкстоп». Выход 31 октября без соглашения для политика нежелателен, но если Брюссель не пойдет навстречу, придется выходить из ЕС без сделки.

Джереми Хант «абсолютно уверен», что сможет пересмотреть соглашение о Brexit, несмотря на позицию лидеров ЕС.

«Я не встречал ни одного европейского лидера, который не хочет заключить сделку, и, если вы поставите перед ними кого-то, с кем они готовы вести переговоры, кого-то, кому они доверяют — никто не заключит сделку с тем, кому не доверяют — я тот человек», — заявил политик Evening Standard.

Пресс-секретарь Джереми Ханта, комментируя итоги второго тура голосования, заявил что для министра иностранных дел это был «солидный результат»: «Это подтверждает, что Джереми — лучший кандидат для борьбы с Борисом».

Хант также назвал позицию министра международного развития Рори Стюарта «слишком оптимистичной». И здесь с ним сложно не согласиться. Стюарт, как и Майул Гоув, выступает против «жесткого» Brexit. Вместе с тем министр международного развития считает, что уже существующую сделку нужно протащить через палату общин в четвертый раз, что кажется нереалистичным.

Впрочем, это не помешало Стюарту серьезно увеличить свои шансы на успех — во втором этапе он получил в два раза больше голосов, чем в первом. Источники, близкие к министру международного развития, сказали the Sun, что результат второго голосования «фантастический», и настаивали, что он может «пройти весь путь до последних двух кандидатов».

Улучшить свой результат за несколько дней смог и министр внутренних дел Саджид Джавид. Он получил на десять голосов больше, при этом, политик с трудом прошел в третий тур. Несмотря на то что во время референдума Джавид голосовал за то, чтобы остаться в ЕС, сейчас министр внутренних дел готов к выходу без сделки.

А вот Доминик Рааб, оказавшийся на четвертом месте в предыдущем голосовании, не смог удержать свои позиции. Возможно, дело как раз в том, что взгляды этих политиков на Brexit мало чем отличаются от взглядов Джонсона и Ханта, более сильных лидеров.

Пятерка финалистов выглядит логичной — три политика, готовых к «жесткому» Brexit и две более компромиссных фигуры. При этом, судя по тому, что первые места удерживают Джонсон и Хант, консерваторы все же настроены выйти из состава ЕС 31 октября со сделкой или без нее.