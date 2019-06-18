«Не по-мужски»: Зеленского пристыдили за равнодушие к Меркель

Зеленский и не думал помогать Меркель, когда ей стало плохо

Российская журналистка Ольга Скабеева пристыдила главу Украины Владимира Зеленского, который не помог канцлеру Германии Ангеле Меркель, когда ей стало плохо. По словам Скабеевой, он мог бы поступить «по-мужски» и остановить торжественное исполнение гимна, чтобы помочь коллеге. Как призналась сама канцлер, ее начало трясти во время встречи с Зеленским из-за обезвоживания, затем она выпила несколько бутылок воды, и ей стало лучше.

Российская телеведущая Ольга Скабеева написала в своем телеграм-канале, что президент Украины Владимир Зеленский мог бы помочь канцлеру Германии Ангеле Меркель, когда ей стало плохо.

«Представьте, если бы он оборвал оркестр, повернулся к Ангеле Меркель, махнул своим, чтобы врач прибежал. Помог бы ей отойти в тень, предложил бы воды», — предположила журналистка. Она выразила уверенность, что украинского лидера «бы после этого на руках немцы носили».

«А мы бы подумали: какой молодец; человек, видно, приличный. Простейший шаг (было бы по-мужски и красиво). А он не смог догадаться», — заключила Скобеева.

Главе Германии Ангеле Меркель стало плохо во время встречи с украинским лидером на красной дорожке. На видео, которое попало в сеть, можно заметить, как у Меркель начинает трястись все тело. Она еле держит равновесие и изо всех сил старается не упасть, меняя несколько раз положение рук — раз десять за минуту. В это время, Зеленский, стоя рядом даже не повернул головы в сторону канцлера. Однако на кадрах видно, как он заметил, что происходит что-то неладное.

Фотографы, которые присутствовали на встрече, рассказали корреспонденту РИА «Новости», что немецкому лидеру действительно было плохо, особенно сильно, по их словам, ее дрожь бросалась в глаза, когда исполняли государственные гимны.

Зеленский в свою очередь объяснил, почему не помог коллеге во время торжественной части мероприятия, передает Bild. «Я стоял рядом с ней, и поверьте мне, она была в безопасности», — сказал глава украинского государства журналистам во время пресс-конференции.

Сама Меркель объяснила возникновение недомогания обезвоживанием. Отметим, что в то время, как главы государств стояли на красной дорожке под палящим солнцем, столбики термометров поднялись до +30°C. «Я выпила несколько бутылок воды, чувствую себя очень хорошо», — добавила канцлер.

Отметим, что Владимир Зеленский прибыл в Германию с однодневным визитом на первую официальную встречу с канцлером. В ходе беседы они обсудили прекращение конфликта на юго-востоке Украины, выполнение минских соглашений, двусторонние отношения, а также новые перспективы экономического сотрудничества.

Версию о том, что дрожь всего тела возникла у 64-летней Ангелы Меркель из-за обезвоживания подтвердил в разговоре с журналистами «Пятого канала» врач общей практики Юрий Ярошенко.

«Имеет место генерализованный тремор — это не судорожный припадок, это тремор, который большей частью, в данном конкретном случае может означать, что человек находится в обезвоженном состоянии», — пояснил Ярошенко.

Он добавил, что симптомы генерализованного тремора аналогичны состоянию при лихорадке и сильном ознобе.

Отметим, что канцлер Германии Ангела Меркель давно изъявляла желание лично встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. Ранее, 24 мая, между лидерами стран состоялся телефонный разговор. По словам официального представителя германского правительства Штеффена Зайберта, они обсудили двустороннее сотрудничество государств, а «также внутриполитичeскую обстановку на Украинe, включая ситуацию на востокe рeспублики».

Помимо этого, как утверждает Зайберт, Меркель и Зеленский подтвердили необходимость соблюдения минских соглашений. Также они договорились в дальнейшем обсуждать этот и другие вопросы.

До проведения телефонных переговоров немецкий канцлер Ангела Меркель заявляла, что рассчитывает в скором времени лично встретиться с украинским президентом. Однако на тот момент не были еще известны даты их встречи. Как отмечала журналистам представитель кабмина ФРГ Мартина Фитц, глава Германии «испытывает большой интерес к развитию ситуации на Украине».

Меркель и до этого шла на контакт с киевскими властями. По итогам второго тура выборов украинского президента немецкий канцлер поздравила главу Украины Владимира Зеленского с победой, а также пригласила его с рабочим визитом в Берлин. Ангела Меркель тогда подчеркнула, что немецкое правительство продолжит активно помогать стране-союзнику в проведении реформ. Кроме того, она отметила, что Германия готова поддерживать и украинское «право на суверенитет и территориальную целостность» страны.