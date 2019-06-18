«Не по-мужски»: Зеленского пристыдили за равнодушие к Меркель

Российская телеведущая Ольга Скабеева написала в своем телеграм-канале, что президент Украины Владимир Зеленский мог бы помочь канцлеру Германии Ангеле Меркель, когда ей стало плохо.

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«Представьте, если бы он оборвал оркестр, повернулся к Ангеле Меркель, махнул своим, чтобы врач прибежал. Помог бы ей отойти в тень, предложил бы воды», — предположила журналистка. Она выразила уверенность, что украинского лидера «бы после этого на руках немцы носили».

«А мы бы подумали: какой молодец; человек, видно, приличный. Простейший шаг (было бы по-мужски и красиво). А он не смог догадаться», — заключила Скобеева.

Главе Германии Ангеле Меркель стало плохо во время встречи с украинским лидером на красной дорожке. На видео, которое попало в сеть, можно заметить, как у Меркель начинает трястись все тело. Она еле держит равновесие и изо всех сил старается не упасть, меняя несколько раз положение рук — раз десять за минуту. В это время, Зеленский, стоя рядом даже не повернул головы в сторону канцлера. Однако на кадрах видно, как он заметил, что происходит что-то неладное.

Фотографы, которые присутствовали на встрече, рассказали корреспонденту РИА «Новости», что немецкому лидеру действительно было плохо, особенно сильно, по их словам, ее дрожь бросалась в глаза, когда исполняли государственные гимны.

Зеленский в свою очередь объяснил, почему не помог коллеге во время торжественной части мероприятия, передает Bild. «Я стоял рядом с ней, и поверьте мне, она была в безопасности», — сказал глава украинского государства журналистам во время пресс-конференции.

Сама Меркель объяснила возникновение недомогания обезвоживанием. Отметим, что в то время, как главы государств стояли на красной дорожке под палящим солнцем, столбики термометров поднялись до +30°C. «Я выпила несколько бутылок воды, чувствую себя очень хорошо», — добавила канцлер.

Отметим, что Владимир Зеленский прибыл в Германию с однодневным визитом на первую официальную встречу с канцлером. В ходе беседы они обсудили прекращение конфликта на юго-востоке Украины, выполнение минских соглашений, двусторонние отношения, а также новые перспективы экономического сотрудничества.

Версию о том, что дрожь всего тела возникла у 64-летней Ангелы Меркель из-за обезвоживания подтвердил в разговоре с журналистами «Пятого канала» врач общей практики Юрий Ярошенко.

«Имеет место генерализованный тремор — это не судорожный припадок, это тремор, который большей частью, в данном конкретном случае может означать, что человек находится в обезвоженном состоянии», — пояснил Ярошенко.

Он добавил, что симптомы генерализованного тремора аналогичны состоянию при лихорадке и сильном ознобе.

Отметим, что канцлер Германии Ангела Меркель давно изъявляла желание лично встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. Ранее, 24 мая, между лидерами стран состоялся телефонный разговор. По словам официального представителя германского правительства Штеффена Зайберта, они обсудили двустороннее сотрудничество государств, а «также внутриполитичeскую обстановку на Украинe, включая ситуацию на востокe рeспублики».

Помимо этого, как утверждает Зайберт, Меркель и Зеленский подтвердили необходимость соблюдения минских соглашений. Также они договорились в дальнейшем обсуждать этот и другие вопросы.

До проведения телефонных переговоров немецкий канцлер Ангела Меркель заявляла, что рассчитывает в скором времени лично встретиться с украинским президентом. Однако на тот момент не были еще известны даты их встречи. Как отмечала журналистам представитель кабмина ФРГ Мартина Фитц, глава Германии «испытывает большой интерес к развитию ситуации на Украине».

Меркель и до этого шла на контакт с киевскими властями. По итогам второго тура выборов украинского президента немецкий канцлер поздравила главу Украины Владимира Зеленского с победой, а также пригласила его с рабочим визитом в Берлин. Ангела Меркель тогда подчеркнула, что немецкое правительство продолжит активно помогать стране-союзнику в проведении реформ. Кроме того, она отметила, что Германия готова поддерживать и украинское «право на суверенитет и территориальную целостность» страны.