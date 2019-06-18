Разворот от Европы: 70 лет Ярославу Качиньскому

Для лидера партии «Право и справедливость» Ярослава Качиньского день рождения навсегда омрачен тем, что он больше не сможет справить его с братом. Близнец Лех Качиньский, родившийся с ним с перерывом в 45 минут, в 2010 году погиб в авиакатастрофе под Смоленском. На том же борту находились другие представители польского руководства — всего 96 человек. Целью поездки было участие в церемонии памяти убитых в Катыни польских офицеров.

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Смерть брата стала потрясением для Ярослава Качиньского. В 1962 году братья сыграли в детском фильме близнецов, которые украли Луну, чтобы жить припеваючи. Фильм часто показывали по советскому телевидению и, глядя на приключения двух мальчишек Яцека и Плацека, вряд ли кто-то мог подумать, что перед ним будущие лидеры Польши.

Через месяц после трагической катастрофы Ярослав Качиньский обратился к российскому народу, назвав его «друзьями-россиянами». Он произносил слова благодарности тем, кто с болью воспринял гибель польских граждан и своего брата. «Дамы и господа, друзья-россияне, сегодня, 9 мая 2010 года на Красной площади должен был быть мой любимый брат, президент Польши Лех Качиньский. Я знаю, о чем бы он думал, глядя с гордостью на марширующих польских солдат. Он бы думал о миллионах солдат, миллионах российских солдат, погибших в войне с германским Третьим Рейхом», — сказал политик.

Однако потепление отношений России и Польши на фоне трагедии под Смоленском продолжалось недолго. Лидер партии «Право и справедливость», как рассказывают знающие его, попал под влияние сторонников теории заговора, которые уверили его, что гибель брата и других пассажиров самолета не была случайной.

«Президент попал под влияние тех, кто считал, что во всем виновата Россия», — рассказывал «Газете.Ru» один из иностранных дипломатов, работавших в Польше.

В ноябре 2018 года Ярослав Качиньский даже подал в суд на экс-президента Польши Леха Валенсу. Поводом для иска стала запись, сделанная Валенсой в социальной сети. Первый президент республики возложил вину за крушение самолета с польской делегацией под Смоленском в 2010 году на Ярослава Качиньского. Валенса утверждает, что именно он убедил главу делегации, президента и своего брата Леха Качиньского дать приказ пилоту совершить посадку в Смоленске, несмотря на погодные условия.

У обоих политиков давняя неприязнь друг к другу, которая тянется еще со времен движения «Солидарности». Оба брата были членами движения, однако находились там на вторых ролях. При этом, после того как Лех Качиньский стал президентом, доброжелатели начали всячески преувеличивать их роль в борьбе с коммунистическим режимом, отодвигая на задний план главного героя — Валенсу.

Вылившийся в судебный иск спор Валенсы и Качинского имел мировоззренческое значение, отмечал польский политолог Якоб Корейба.

Оба политика символизировали два разных пути развития Польши: если Валенса всегда стремился к тесной интеграции Польши с ЕС, то Качиньские скептически относятся к слишком либеральным европейским ценностям. The New York Times недавно назвала Ярослава Качиньского «таинственным политиком», который развернул Польшу от демократии к популизму и авторитаризму.

«Право и справедливость» втянула Польшу в конфронтацию с Евросоюзом на почве кризиса демократии. Этот конфликт стал для ЕС серьезным вызовом — Польша имеет большое экономическое и военное значение, а также символическое — как поборница демократических институтов, пишут авторы статьи.

Качиньского все эти обвинения, похоже, мало волнуют: партия «Право и справедливость», которую он возглавляет, пользуется популярностью у большинства населения страны благодаря экономическому росту и большому количеству социальных программ, направленных на поддержку бедных слоев населения.

Итоги 2018 года говорят о повышении устойчивости польской экономики: дефицит бюджета расширенного правительства снизился до 0,4% ВВП (против 1,5% в 2017 году), его долг — до 49,8% ВВП (50,6% на 2017 год).

Феномен Ярослава Качиньского объясняется тем, что он успешно представляет себя борцом за народные интересы, которым угрожают евробюрократы, представители партии «Гражданская платформа» (их считают проворовавшимися и коррумпированными) и полная неспособность либеральной оппозиции объедениться, говорит «Газете.Ru» полонист Петр Черемушкин.

Кроме экономических успехов, Польша надеется на увеличение военного сотрудничества с США. По итогам недавнего визита в Вашингтон президента страны Анджея Дуды Варшава договорилась о покупке американской военной техники, а также об увеличении количества американских военных в этой стране. Противники Качиньского считают, что слишком тесное сотрудничество с Вашингтоном в пику ЕС невыгодно польскому руководству, так как Америка Дональда Трампа непредсказуема и часто меняет союзников.

Что же касается польско-российских отношений, то они вряд ли изменятся в ближайшее время. В них накопилось слишком много негатива, что доходит почти до смешного. Несмотря на то что героизация украинских националистов-бандеровцев вызывает неприязнь польских властей, они стараются не поднимать эту тему, зная, что она может быть положительно воспринята в Москве.

События на Украине еще больше способствовали ухудшению отношений двух стран — в особенности это коснулось памятников советским воинам, установленным в Польше: «Весной 2014 года — после обострения кризиса на Украине — в Варшаве вдруг стали утверждать, что наши соглашения — не про памятники, а только про захоронения, и памятники начали сносить, сначала по решениям местных властей, а потом на основании «закона о декоммунизации», рассказывал «Газете.Ru» посол РФ в этой стране Сергей Андреев.

В то же время, польские собеседники «Газеты.Ru» отмечают, что Москва могла бы сделать определенный символический жест: передать Польше останки самолета Ту-154, на котором летел в Смоленск Лех Качиньский и члены польского кабинета. «Я не фанат этой власти. Но почему Москва не отдает самолет, я тоже не пойму», — говорит политолог Корейба. В России заявляют, что останки самолета будут переданы тогда, когда завершится следствие по делу о катастрофе.

Стоит отметить, что недавно в Польше к небольшому тюремному сроку был приговорен бывший глава канцелярии премьер-министра Томаш Арабский. Наказание он получил за ненадлежащую организацию полета самолета президента в Смоленск. Как отмечают наблюдатели,

приговор экс-чиновнику свидетельствуют, что Варшава косвенно признает свою вину за организацию полета.

Однако, несмотря на этот факт, история погибшего самолета вряд ли в ближайшее время уйдет из отношений Польши и России. Кроме того, в сентябре этого года Варшаву и Москву ждут новые испытания, так как в Польше будут отмечать трагическую дату раздела Польши между Сталиным и Гитлером, чем наверняка воспользуются в правящих кругах страны.

Несмотря на то, что впоследствии руководство новой России осудило действия тогдашних советских властей, польские власти постоянно напоминают об этом и в новых реалиях. «Для Польши постоянной угрозой является возможный союз между Россией и Германией», — объяснял «Газете.Ru» экс-глава МИД Польши Адам Ротфельд.

Для Качиньского же в сегодняшних условиях игра на страхах о «российской угрозе» — хорошая возможность мобилизовать электорат перед президентскими выборами 2020 года. В них собирается участвовать нынешний президент страны Анджей Дуда, однако большинство экспертов отмечает, что именно Качиньский — главная фигура для электората партии. При этом он — опытный и умный политик, и может изменить свое поведение, если этого потребует время, говорят собеседники, знакомые в ситуации в Польше.