«Наше терпение иссякло»: Иран сворачивает ядерную сделку

17 июня Иран объявил о новом сокращении обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Об этом заявил представитель Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруз Камальванди.

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Он рассказал, что 27 июня количество обогащенного урана на территории страны превысит 300 кг. Кроме того, Тегеран прекращает экспорт тяжелой воды.

Подобными действиями Иран напрямую нарушит ядерную сделку, согласно которой Тегеран должен экспортировать запасы урана, превышающие 300 кг. То же касается и объемов тяжелой воды — Иран может хранить не более 130 тонн.

«С сегодняшнего дня мы приступаем к обогащению урана, чтобы к 27 июня превысить [предусмотренные СВПД] объемы его накоплений в 300 кг, — заявил Камальванди. — Мы также приняли решение прекратить экспорт тяжелой воды. Думаю, в течение двух с половиной месяцев объемы накопленной тяжелой воды [в Иране] могут превысить 130 тонн».

О том, что Тегеран приостанавливает часть своих обязательств по ядерной сделке, объявил президент Ирана Хасан Роухани 8 мая. Исламская республика Иран ясно дала понять, что ее действия направлены, в основном, на европейских участников сделки. Тегеран выдвинул условие — он планирует возобновить производство высокообогащенного урана через 60 дней, если западные участники «сделки» не защитят страну от последствий американских санкций.

На этот Камальванди тоже подчеркнул, что европейские партнеры все еще могут сделать шаги для сохранения СВПД.

«У европейцев все еще есть возможность принять [необходимое] решение. Наше терпение иссякло: мы ждали год и [8 мая 2019 года] дали еще два месяца, так что у них еще есть немного времени, чтобы исправить ситуацию», — заявил представитель ОАЭИ.

Камальванди также отметил, что Иран по-прежнему ведет переговоры о сложившейся ситуации с Европой. Впрочем, после объявления Роухани о приостановке иранских обязательств по ядерной сделке прошел уже месяц, а конкретных мер от Евросоюза так и не последовало.

На ультиматум Тегерана европейские страны ответили отказом. «Мы отвергаем любые ультиматумы и будем оценивать выполнение Ираном своих обязательств, связанных с ядерной областью, в соответствии с СВПД и Договором о нераспространении ядерного оружия», — заявили в ЕС.

При этом участники сделки — Франция, Германия и Великобритания — все же заверили, что продолжат свои усилия для законной торговли с Ираном, и осудили действия США и их меры военного давления.

Несомненно, сложившаяся ситуация усиливает напряженность на мировой арене. Утром 13 июня арабские СМИ сообщили о торпедной атаке, которой подверглись два нефтяных танкера в Оманском заливе.

Спустя несколько часов Вашингтон возложил ответственность за атаку на Иран. К обвинениям США присоединилась Саудовская Аравия, Израиль и Британия.

Тегеран все обвинения опроверг, однако ситуация продолжила накаляться. Иранская сторона вызвала посла Британии в Тегеран после того, как глава МИД Джереми Хант поддержал позицию США.

Роухани в очередной раз заявил, что Вашингтон, реализуя «агрессивный подход», угрожает стабильности Ближнего Востока. В свою очередь, США перешли к намекам на военное столкновение с Тегераном.

«Соединенные Штаты рассматривают полный спектр вариантов [противодействия Ирану]. Мы несколько раз информировали [об этих вариантах] президента [США Дональда Трампа] и будем продолжать держать его в курсе. Мы уверены, что сможем предпринять ряд действий для восстановления сдерживания, которое является нашей миссией», — заявил госсекретарь США Майк Помпео.

На вопрос журналиста, рассматривают ли США военный вариант противодействия Ирану, госсекретарь ответил: «Конечно».

Более того, Помпео заявил, что Белый дом не будет запрашивать у конгресса разрешение на возможные военные действия против Ирана, поскольку у них «в любом случае» есть полномочия защищать интересы Соединенных Штатов.

Стоит отметить, что ситуация уже давно вышла за рамки сохранения СВПД. Участники этого конфликта преследуют и другие интересы. Через Оманский залив, где произошел инцидент, осуществляется экспорт нефти, что может стать новым и достаточно весомым поводом для эскалации конфликта.

Если за атакой на танкеры действительно стоит Тегеран, то Исламская Республика таким образом продемонстрировала, что может доставить немало проблем нефтяной промышленности. Подобными действиями Иран серьезно поднял бы ставки, посягнув на один из главных интересов США.

«Это регион, где расположены одни из самых крупных запасов углеводородов на планете и где находятся крупнейшие экспортеры нефти и газа: Саудовская Аравия, Кувейт, Катар. Ормузский пролив довольно узкий.

Иран, используя морские магнитные мины и торпедные катера, может препятствовать осуществлению транспортировки нефти. Поэтому произошедший инцидент так опасен. И если ситуация будет оставаться такой, как на протяжении двух последних месяцев, то в конце нынешнего президентского срока Трампа может произойти военная эскалация», — отмечает в интервью Deutsche Welle эксперт по Ближнему Востоку и проблемам терроризма из берлинского фонда «Наука и политика» Гидо Штайнберг.

Впрочем, никаких подтверждений причастности Тегерана к атакам не нефтяные танкеры предоставлено так и не было, хотя Вашингтон и говорил о наличии таковых у него.

Иран, к слову, вовлечен сразу в несколько конфликтов. Тегеран давно высказывает претензии к Саудовской Аравии и Израилю, которые заручились весомой поддержкой США. Стороны борются за лидерство в регионе.

Параллельно с этим, в стороне остаются европейские партнеры Ирана, которые уже год обещают защитить экономику Тегерана от санкций США. Вашингтон все это время требует от Европы обратного, и, судя по реакции Великобритании на инцидент в Оманском заливе, США удалось добиться некоторых успехов в этом направлении.

Иран уже неоднократно доказал, что выполняет все свои угрозы, и если европейские участники сделки за оставшийся месяц не предпримут конкретных мер для защиты экономики Тегерана, то сделка развалится, что, несомненно, существенно изменит расклад в противостоянии Ирана с США, Саудовской Аравией и Израилем.