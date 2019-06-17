«Мягко сказано»: Пушков поддержал критику Дуды за слова о русских

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков поддержал польского журналиста Томаша Залевского в его критике в адрес президента Польши Анджея Дуды. Свою позицию сенатор выразил в твиттере, передает ФАН.

«Достойный ответ на выпад главы Польши против русских дал польский журналист Т. Залевский. По его словам, ставить под сомнение высшее мужество народа, потерявшего в войну 20 млн человек и переломившего ее ход под Сталинградом, — «очень неумная бестактность», — заявил Пушков.

Сенатор также добавил, что «бестактность — это еще мягко сказано». Комментаторы поддержали Пушкова: кто-то напомнил про русского крестьянина Ивана Сусанина, который завел поляков в болото в Смутное время, а кто-то решил напомнить польскому президенту о поражении Польской республики от гитлеровцев в 1939 году.

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Пушков возмущается словами Дуды о «более храбрых, чем русские, поляках» уже не в первый раз. 13 июня в своем твиттере сенатор написал, что польскому президенту стоило бы подучить историю, прежде чем делать такие громкие заявления.

«Дуда заявил, что поляки храбрее, чем русские, а Россия всегда хотела захватить часть Польши. Но не объяснил, почему в 1919-20 поляки захватили часть нашей территории и даже Киев. Это что — польский город? А насчет храбрости глава Польши просто плохо знает историю. Подучить надо», — написал член Совета Федерации.

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что поляки хотят построить с Россией дружеские и добрососедские отношения, но Москва в последние годы все чаще показывает свое «неприятное, имперское лицо». Встретившись с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом, польский лидер заявил — поляки являются более храбрым народом, чем русские.

«Я бы очень хотел, чтобы Россия и Польша были друзьями. Потому что Россия — наш сосед-гигант», — отметил он. При этом Варшава не хочет, чтобы Польша вновь оказалась в «сфере влияния РФ».

По словам Дуды, испокон веков Москва «жаждала захватить» польские территории. При этом поляки всегда хотели быть частью Запада, добавил он, и готовы «драться до последнего». Вторжение же Советского Союза и Третьего Рейха в 1939 году «стерло Польшу с лица земли», добавил польский лидер.

Президент США Дональд Трамп был более сдержан — он заявил, что хотел бы увидеть «замечательные отношения» между Россией и Польшей. Он подчеркнул, что это возможно, а кроме того, выразил надежду на улучшение российско-американских отношений.

«Я думаю, что Россия будет относиться к Польше с уважением, как и к остальному миру. Польша действительно превратилась в великую страну. Знаете, они страдают, к сожалению, слишком часто. Верно? Слишком часто. Они в середине всего. И когда случаются плохие вещи, кажется, что Польша всегда первая, кто там находится. И это прискорбно. Я надеюсь, что Россия, Польша, Германия и все будут ладить. Это то, чего я хочу. Я хочу, чтобы все ладили», — приводит слова президента Трампа НСН.

Русофобские заявления Дуды вызвали возмущение не только в России, но и в Польше. 16 июня польская газета Polityka опубликовала статью журналиста Томаша Залевского, в которой он критически отзывается о риторике Анджея Дуды.

«Россияне крайне чувствительны к критике, задевающей их национальную гордость, и этот ляпсус они не забудут. Увы, но уже не в первый раз Дуда <...> несет отсебятину, а не читает заготовку речи, и получаются проблемы», — говорится в тексте.

По мнению Залевского, про народ, сломавший гитлеровцам хребет в Сталинградской битве и потерявший в годы Второй мировой войны более 20 млн человек, нельзя говорить как Дуда, «необдуманно и бестактно» сомневаясь в мужестве русских. Кроме того, слова польского президента о «спасении Европы от призрака коммунизма» в ходе советско-польской войны в 1920-х годах и угрозе «порабощения злыми советскими» смотрелись как «эмоциональный поток жалоб».

Залевский также прошелся по «реальным недостаткам» русских.

«Уфф! Много плохого можно вспомнить о России. У россиян, если предположить, что подобные обобщения закономерны, есть великое множество недостатков. Они все время склонны терпеть власть жестоких деспотов, наследуя татаро-монгольскому игу, а во-вторых — параноидально боятся попасть в окружение.

Но это все — трагичное эхо былых веков, и вторжений — в том числе и польских», — отметил польский журналист.

Он также подчеркнул, что от президента Польши стоило бы ожидать большего такта, чем проявил Дуда.