Конец кризиса: КС Молдавии признал ошибку

В Молдавии Конституционный суд (КС) признал свои решения от 7-9 июня недействительными, заявил после заседания суда его председатель Михаил Поалелунжь, передает ТАСС. Отметим, что аннулированные постановления суда ранее привели к политическому кризису в стране.

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«Будут пересмотрены и аннулируются решения КС», — сообщил Поалелунжь, перечислив эти постановления, среди которых решения от 8 июня о нелегитимности парламента, о незаконности утверждения парламентариями правительства Майи Санду и итогов выборов председателя законодательного органа Зинаиды Гречаный.

Этот вердикт КС поприветствовал президент Молдавии Игорь Додон.

«Приветствую сегодняшнее решение Конституционного суда о пересмотре решений от 7-9 июня 2019 года. Все сомнительные юридические толкования, которые привели к возникновению политического и институционального кризиса в Республике Молдова, были отменены. Политический и конституционный кризис был преодолен!» – написал глава государства в фейсбуке.

В начале июня после принятых решений КС в Молдавии обострилась политическая ситуация. 8 июня в ответ на требование суда досрочно распустить парламент, так как в указанный срок не было установлено новое правительство, Додон ответил, что не намерен этого делать.

«Я знаю, что есть и решение КС о том, что президент обязан распустить парламент. Но опять же — только после консультаций с фракциями. Ни одно положение не обязывает президента распускать парламент немедленно. И я не буду распускать парламент немедленно», — заявил глава страны, сославшись на Конституцию.

Тогда же он призвал местных жителей сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации, чтобы не допустить дестабилизации в стране. «Ситуация очень сложная и запутанная, мы находимся на грани массивной дестабилизации ситуации в стране, мы очень близки к «взрыву». Я обращаюсь к гражданам и прошу их не поддаваться провокациям, не участвовать в протестах», — отметил Додон.

В обращении к на тот момент правящей Демократической партии президент отметил, что «те, кто пришел к власти путем погромов и дестабилизации, не могут спокойно отдать власть». «В девяти из десяти случаев они опять же провоцируют дестабилизацию», — добавил он.

Впоследствии парламент установил новое правительство, но это решение не принял КС, объявив его незаконным. В ответ парламент заявил, что находившиеся у власти демократы пытаются через судей узурпировать власть.

Затем КС Молдавии назначил вице-председателя Демпартии Павла Филипа врио президента. Принято это решение было с целью подписания указа о роспуске парламента и назначения досрочных выборов на 6 сентября. Игорь Додон отреагировал на это действие заявлением об узурпации власти.

Днем ранее, 14 июня, Демократическая партия объявила, что правительство Филипа добровольно уходит в отставку. Свое решение демократы объяснили тем, что считают, что это поможет в решении политического кризиса в стране.

Уход правительства Молдавии поприветствовали в ряде стран, в том числе в США и Германии. Американские власти заявили, что «воодушевлены» тем, что новая коалиция и прежнее правительство решили конфликт мирным путем, передает РИА «Новости».

«Соединенные Штаты приветствуют заявление Демократической партии о том, что она выходит из правительства в пользу премьер-министра Майи Санду и коалиции, сформированной демократически избранным парламентом», — говорится в заявлении госдепартамента.

В ведомстве пообещали, что и дальше будут наблюдать за развитием событий в стране.

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас также поддержал это решение правительства Филипа. «Приветствуем объявление об уходе старого правительства в Молдавии, которое открывает путь к избранному парламентом новому правительству и мирным переменам. Германия готова оказать поддержку», — заявил Маас.

Тем временем, министр иностранных дел Молдавии Андрей Нэстасе объявил о том, что несколько демократов покинули страну.

«У нас есть информация о самолетах, которые вывозили людей из страны, на данный момент известно, что на одном из них улетела семья мэра Оргеева Илана Шора, на втором — двое человек из окружения главы Демпартии», — рассказал Нэстасе.

Премьер-министр страны Майя Санду, в свою очередь, заверила, что никто не уйдет от ответственности за свои поступки.

«Мы действуем в соответствии с законом, у вас есть наше обязательство, что мы предпримем любые усилия, чтобы вернуть в страну всех, кто уехал, они ответят перед законом», — заявила политик.