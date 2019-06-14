Нарушил конституцию: действия Порошенко признаны незаконными

Конституционный суд Украины постановил, что бывший президент Украины Петр Порошенко нарушил основной закон государства, когда издал указ о создании нацкомиссии по госрегулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг. Об этом сообщает ZN.ua.

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Автор публикации уточнил, что экс-глава Украины создал комиссию в августе 2014 года, после чего в 2016 году Верховная рада утвердила документ, согласно которому новая структура стала действовать на постоянной основе. При этом она была независимым коллегиальным органом, членов которого назначал и увольнял украинский лидер.

«Указанные полномочия, закрепленные законом, выходят за пределы конституционной компетенции парламента и главы государства», — отмечается в сообщении суда.

По мнению КС, статус комиссии, определенный законом, не соответствует конституции. Если учитывать задачи органа, то им должен был управлять кабинет министров.

В материале издания также указывается, что деятельность комиссии в то время, пока пост президента Украины занимал Порошенко, была связана со многими скандалами. «Ее обвиняли в принятии решений в интересах тогдашнего президента, его окружения и определенных олигархических групп», — отмечает автор статьи.

Сразу после того как конституционный суд признал нарушения Порошенко, топ-менеджер НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что украинское законодательство необходимо изменить в сфере регулирования энергетики.

«Последствия такого решения конституционного суда — это более сложный юридический вопрос. Но чтобы не было хаоса в будущем, нужно вносить изменения в закон и выбирать новый состав регулятора», — сделал заявление Витренко, написав пост в фейсбуке.

Отметим, что ранее, 22 мая, специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины возбудила уголовное дело по факту превышения должностных полномочий в отношении бывшего украинского лидера Петра Порошенко и его соратников, передает ТАСС со ссылкой на прокуратуру.

«Принято решение и внесена информация в Единый реестр досудебных расследований», — сообщила САП в фейсбуке.

Дело связано с назначением на главенствующие посты в одной из ведущих компаний — производителей электроэнергии на Украине — «Центрэнерго».

В САП отметили, что распределение «ключевых должностей в органах правления и наблюдательного совета «Центрэнерго» осуществлялось совместно с должностными лицами Фонда госимущества Украины и должностными лицами органов госвласти. При этом цель этих назначений, по данным ведомства, — «хищение средств компании, контрольный пакет акций которой принадлежит государству». При этом назначения якобы контролировали Петр Порошенко и народный депутат Украины Игорь Кононенко.

В результате, как утверждает САП, чиновники смогли завладеть «имуществом «Центрэнерго» путем утверждения результатов конкурса по приватизации принадлежащего государству пакета акций общества». Средства, полученные от отчуждения имущества, были выведены из «Центрэнерго».

Их сумма, по данным прокуратуры, составила более 6 млрд гривен ($228 млн).

Уголовное дело возбуждено по статье о злоупотреблении властью или служебным положением. Наказание по ней составляет от пяти до восьми лет лишения свободы с отсутствием права занимать определенные должности.

Помимо этого, против Порошенко возбуждено еще несколько уголовных дел. Одно из них открыло Государственное бюро расследований из-за событий в Керченском проливе в ноябре прошлого года. Экс-президента обвиняют в госизмене, так как он намеренно подверг опасности украинских моряков.

Кроме того, он проходит обвиняемым по делу в отмывании денег и легализации доходов во время присвоения украинского телеканала «Прямой». Порошенко якобы оформил СМИ «на офшорную компанию», которая формально принадлежала «бывшему члену Партии регионов [Владимиру] Макеенко». Об этом ранее сообщал ранее заявил заместитель главы администрации бывшего украинского лидера Виктора Януковича Андрей Портнов, который и написал заявления в ГБР.

Сам же Петр Порошенко на все возбужденные против него уголовные дела заявил, что не боится расследований, передает РИА «Новости».

«И уже возбуждено уголовное дело, за то, что в 2014 году я отдал приказ о контрнаступлении, в результате которого, мы освободили две трети Донбасса... я несу ответственность перед страной, украинским народом и перед миром. И отнюдь не боюсь ваших расследований», — сказал Порошенко в конце мая во время съезда партии «Европейская солидарность».