Танкеры тонут — переговоры идут: что творится в Тегеране

Иранский президент Хасан Роухани заявил на встрече с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, что снятие нефтяных санкций США откроет путь к диалогу между Тегераном и Вашингтоном. Он также подчеркнул, что власти страны не намерены начинать войну с Соединенными Штатами. При этом он отметил, что Иран ответит решительным образом, если против него начнутся военные действия.

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Вопрос отмены ограничений является наиболее болезненным для Ирана, так как экономика этого государства главным образом зависит от экспорта нефти. После того как в 2016 году Иран подписал соглашение с США, странами Европы, Россией и Китаем по так называемой «ядерной сделке», нефтяное эмбарго с него было снято. Однако после того как администрация Трампа разорвала сделку, США вновь вернули санкции.

Международное энергетическое агентство (МЭА) в своем майском докладе отмечало, что добыча нефти в Иране в апреле упала на 130 тыс. баррелей в сутки, до 2,61 млн барр./сут.

Источники Reuters отмечали, что в мае иранский экспорт упал до 500 тыс. бареллей в сутки на фоне американских ограничений. При этом один из них заверил, что нефть экспортируется, в основном, в Индию и Китай, а поставки в Европу и Турцию не осуществляются.

У Ирана нет возможности продавать нефть европейским странам напрямую — для этого используются различные посреднические схемы и компании, не имеющие интересов в США.

Недавно под угрозой санкций со стороны Вашингтона перестал приобретать иранскую нефть и Китай. Пекин был крупнейшим покупателем иранских углеводородов: китайские компании закупали порядка 475 тыс. баррелей в сутки. По данным информационного портала Tanker Trackers, с января по март объем морских поставок сырья на танкерах из Исламской республики в КНР вырос на 78% — до 767,2 тыс. барр./сут.

Визит в огне танкеров

Японский премьер приурочил свой визит в Иран к 90-летию установления отношений между двумя странами. Однако, несмотря на такой срок, это первый визит японского лидера в Иран за 40 лет. Последний раз премьер Японии посещал Иран в 1978 году, за год до Исламской революции, которая установила нынешнее правление в Иране.

Для Абэ этот визит — возможность продемонстрировать международную роль Японии. По его словам, Токио обеспокоен ситуацией на Ближнем Востоке. «Я хотел бы сыграть как можно более важную роль в установлении там мира», — добавил японский лидер.

Во время недавней встречи с президентом США Дональдом Трампом он сказал, что собирается выступить в качестве посредника для налаживания диалога между Ираном и США. Сам Трамп, по данным прессы, такую идею даже одобрил. В Иране понимают миссию Абэ, и японский премьер был принят и главой иранского государства аятоллой Али Хаменеи. В Тегеране понимают, что Абэ будет встречаться с Трампом на саммите «большой двадцатки», который японский премьер будет принимать в Осаке 28-29 июня. Возможно, уже после этой встречи США еще раз выступят за заявлениями по Ирану.

Пока же, как отмечает эксперт клуба «Валдай», старший преподаватель Университета имени Шахида Бехешти в Тегеране Хамидреза Азизи, США «подают смешанные сигналы» о возможности начала диалога с Тегераном.

«С одной стороны, высокопоставленные американские официальные лица говорят, что они готовы говорить, а с другой, они продолжают вводить санкции в рамках своей политики максимального давления на Иран», — говорит эксперт «Газете.Ru».

Руководители Исламской республики считают, что США должны доказать свою серьезность не только путем снятия санкций, но и путем возврата к своим обязательствам в рамках «ядерной сделки».

«Но, по крайней мере, на данный момент, похоже, что Вашингтон не готов пойти на такой шаг», — говорит Азизи.

Обстановка в регионе мало способствует диалогу. Визит японского премьера в Иран проходит на фоне обострения ситуации в регионе. В четверг, 13 июня, в Оманском заливе, был атакован танкер норвежской компании Front Altair, сообщает телеканал Al-Mayadeen. При этом источники подтвердили телеканалу, что танкер полностью затонул.

На борту танкера были и 11 россиян — об этом РИА «Новости» рассказал представитель компании-судовладельца Frontline Пэт Адамсон.

Кроме того, в этот же день пострадал, и другой танкер — Kokuka Courageous, порт приписки которого находится в Панаме. Экипажи судов были эвакуированы.

По данным арабских СМИ, танкеры подверглись торпедной атаке. Высокопоставленный представитель Пентагона сообщил в четверг компании CBS, что за атакой, «скорее всего», стоит Иран.

К слову, в США, видимо, под сомнение причастность Ирана к атакам на танкеры не ставят. Ведущий эксперт Gulf State Analytics Теодор Карасик называет это «типичным modus operandi (образ действия) Исламской республики».

Эксперт называет подобные действия «ассиметричной доктриной» Ирана: «В атаке на танкеры прослеживается четкая структура управления». При этом он отмечает, что тот факт, что атаки произошли в день визита японского премьера, демонстрирует, что в верхушке вооруженных сил Ирана наблюдается определенный раскол, которым можно будет воспользоваться.

При этом официального подтверждения причастности иранских структур к атакам до сих пор не было.