Газ и защита от России: о чем поляки договариваются с Трампом

Польский президент Анджей Дуда проведет в США шесть дней. Главные вопросы в повестке — двусторонние связи и перспектива приобретения американского газа. Также будут затронуты проблемы военного сотрудничества.

Главное, чего хочет добиться Варшава, — это появление в Польше постоянной военной базы США.

Варшава давно хочет, чтобы Вашингтон создал базу на территории страны. Правительство Польши ранее уже обращалось к президенту США Дональду Трампу с подобным предложением. Польские политики даже заявили, что готовы не только предоставить участок земли под ее строительство, но и предложить немалые средства для обустройства в размере $2 млрд. Американскую базу, если такая появится, польские власти планируют назвать «Форт Трамп».

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Для ее размещения уже подобрано место. Это город Ожиш, который находится всего в 140 км от Калининграда. В пользу этого пункта постоянной дислокации говорит не только его близость к российской границе, но и наличие необходимой инфраструктуры, в частности, полигона.

Плюсом Ожиша, по мнению авторов идеи, является расположение этого места в ключевом месте, с точки зрения возможного ведения как оборонительной, так и наступательной операции. По планам Варшавы, база именно в этом месте сможет усилить оборону не только северо-восточных регионов страны, но и стран Балтии.

Американские власти не скрывают, что рассматривают такое предложение — Польша после вступления в НАТО считается надежным союзником США, а военнослужащие этого государства принимают участие в совместных с США миссиях со времен войны в Ираке.

Ранее Трамп выражал негативное отношение к размещению здесь американских военных, и польские власти надеются, что в случае вывода американских войск из Германии, появится возможность для перемещения их в Польшу.

Накануне визита Дуды США заявили, что собираются усилить контингент американских военных в Польше еще на 1000 военнослужащих.

Глава канцелярии польского президента Кшиштоф Щерский заявил, что Польша и Соединенные Штаты завершили переговоры о повышении военного американского военного присутствия в этой стране. Сейчас здесь находятся 4,5 тыс. американскмх военнослужащих.

Как отмечает в беседе с «Газетой.Ru» польский политолог Якоб Корейба, «технический этап переговоров по поводу заключения военного договора и увеличения присутствия войск США в Польше завершен». «Он ждет политического решения», — говорит эксперт, добавляя, что ожидает положительного исхода по этому вопросу. Высокопоставленный представитель администрации США заявил накануне, что во время переговоров будут приняты решения, касающиеся военного присутствия в этой стране, однако отказался сообщить какие-либо детали.

По мнению Корейбы,

возможность добиться американского военного присутствия станет хорошим предвыборным козырем для Дуды и всей польской правящей элиты на выборах 2020 года.

«Ему нужно показать себя избирателю в амплуа всемирно признанного лидера нации, который эффективно решает вопросы на самом высоком уровне», — говорит Корейба.

Однако еcли решение будет принято, это станет нарушением основополагающего акта Россия — НАТО 1997 года, в котором говорится, что альянс берет на себя обязательство не размещать вблизи российских границ воинские соединения больше батальона на постоянной основе. Об этом недавно напомнил и глава МИД РФ Сергей Лавров. Москва не раз заявляла, что в случае появления на территории Польши военной базы США, будут предприняты ответные меры.

В частности, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что Россия не допустит «нарушения паритета».

В настоящее время натовские контингенты находятся на территории Польши и стран Балтии на условиях ротации.

Польские власти утверждают, что нахождение военных НАТО на территории Польши служит надежной защитой от «агрессии» России. Однако с этим согласны не все — недавно бывший начальник польской Службы военной контрразведки Януш Носек назвал поражением Варшавы прекращение сотрудничества с Москвой.

Варшава и Вашингтон также планируют обсудить вопросы поставок американского сжиженного газа. Хотя Польша получает большую часть потребляемого ей энергоресурса из России, власти этой страны дают понять, что хотят меньше зависеть от Москвы в этом вопросе. Переговоры на энергетическую тематику ждут Дуду в энергетической столице США — Хьюстоне, где он проведет встречу с главой энергетического ведомства Риком Перри.

В 2018 году польская нефтегазовая компания PGNiG и американская компания Cheniere Marketing International заключили соглашение о поставке СПГ из США на 24 года.

В 2023-2042 годах общий объем импорта достигнет примерно 29 млн тонн (около 39 млрд куб.м после регазификации). Таким образом, с 2023 года PGNiG будет покупать около 1,45 млн тонн СПГ каждый год (около 1,95 млрд куб.м).

Однако эксперты сомневаются, что могут быть условия, при которых СПГ для Польши окажется дешевле трубопроводного. Последний в 2017 году полякам обходился в среднем в $222 за 1 тыс. куб. м, американский же по ценам того года стоил на $30 дороже, и это, не учитывая затрат Польши на строительство инфраструктуры.=