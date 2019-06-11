Brexit добил: Шотландия покинет Великобританию

В программе визита руководителя Шотландии Николы Стреджен в Брюссель — встречи с европейскими чиновниками, один из которых — переговорщик по проблемам Brexit Мишель Барнье.

Шотландия не хочет покидать Евросоюз после выхода из объединения Великобритании и заявляет, что разделяет «европейские ценности».

Визит шотландского руководителя в Брюссель не вызвал большого энтузиазма в МИД Великобритании, который отказался оказывать какую-либо поддержку Стерджен в организации ее встреч в столице ЕС.

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Кроме политического, визит несет и культурную составляющую — глава правительства Шотландии открыла в Брюсселе фестиваль под названием «Сделано в Шотландии».

Пока это лишь название фестиваля, однако Стерджен всерьез надеется увидеть такую надпись на британских товарах.

Незадолго до визита она дала понять, что желает провести еще один референдум о независимости Шотландии, чтобы дать возможность жителям этой территории остаться в ЕС.

«Шотландия, по моему мнению, должна иметь возможность выбрать независимость, чтобы остаться страной в центре Европы, что невозможно в составе Великобритании», — заявила политик.

Во время выступления 11 июня в экспертном институте «Центр европейской политики» в Брюсселе первый министр подчеркнула, что верит в «шотландскую независимость», которая для не означает веру в «интернационализм». Ранее она указывала, что данное голосование предоставит жителям страны возможность сделать выбор между тем, чтобы быть «европейской нацией» или государством, которому «навязали Brexit».

В настоящее время шотландский парламент готовит проект документа об объявлении нового референдума, который, по данным издания The Scotsman, может пройти в конце года. В 2014 году Шотландия уже проводила аналогичный плебисцит. Сторонники выхода Шотландии из состава Соединенного Королевства тогда проиграли: 55,3% выступили против провозглашения независимости. К слову, организация голосования в 2014 году была согласована с тогдашним премьер-министром страны Дэвидом Кэмероном.

Стоит отметить, что вопрос о правомерности нахождения Шотландии в составе Великобритании стоял с момента возникновения последней в 1707 году.

Однако на политическом уровне отделение Шотландии стало открыто обсуждаться только с начала 1930-х годов — после появления Шотландской национальной партии (ШНП), которую в настоящее время как раз возглавляет Стерджен.

Теперь политическая конъюнктура изменилась: премьер-министр Тереза Мэй отмечала, что второй референдум по истории Великобритании — это «последнее, чего мы хотим».

В Великобритании большинство политических сил отрицательно относятся к возможности выхода Шотландии из состава Соединенного Королевства. Кроме экономических соображений (Британия станет слабее), есть и опасения геополитического характера.

На западном побережье Шотландии находится военно-морская база, где на дежурстве находятся британские ядерные субмарины «Трайдент». Если Шотландия отделится, Великобритания окажется под международным давлением в связи с призывом провести одностороннее ядерное разоружение — никто не станет доверять британское стратегическое вооружение другому государству.

Эти опасения еще в 2014 году в аналитических записках выразил ряд отставных высокопоставленных военных.

Кроме того, Шотландия подает «плохой пример» и другой части Соединенного Королевства — Северной Ирландии, где долгие годы были сильны сепаратистские традиции. Ирландские националисты на протяжении почти двадцати лет вели с Великобританией настоящую войну, которая закончилась лишь подписанием соглашения «Страстной пятницы» в 1998 году. Вопрос выхода Великобритании из ЕС, а также подготовка референдума в Шотландии разбередили старые раны ирландских радикалов.

Напоминанием о канувшем в лету конфликте стали муляжи взрывных устройств, которые были отправлены по нескольким адресам в Лондоне в марте 2019 года. Ответственность за «посылки» взяла на себя организация, которая называет себя «Ирландская республиканская армия». Это название носила террористическая группировка, которая вела борьбу с британскими властями.

Разговоры о возможной независимости Северной Ирландии усилились и во время обсуждения вопроса о границе между Северной Ирландией и Республикой Ирландия. Соглашение «Страстной пятницы» подразумевало, что граница между Северной Ирландией и Республикой Ирландия будет отсутствовать.

Однако в случае Brexit граница между двумя Ирландиями станет реальной, что ударит по экономике северной части этой территории. «Ирландия и Великобритания опасаются, что «жесткая» граница вернет в регион смуту — противостояние между католиками и протестантами», — отмечала в статье на сайте Российского совета по международным делам руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Афанасьева в январе 2018 года.

Интересно, что о границе между Англией и Шотландией недавно заговорила и первый министр Шотландии Стерджен. Она призналась, что ее мечты о независимости могут привести к тому, что между Шотландией и Великобританией возникнет настоящая граница.