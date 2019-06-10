За спиной у Трампа: как Германия обойдет санкции США

Глава МИД Германии Хайко Маас прибыл в Тегеран для переговоров со своим иранским коллегой Мохаммадом Джавад Зарифом. Как отмечает Reuters, он стал первым высокопоставленным представителем Запада, прибывшим в Иран после начала новой жесткой конфронтации между Вашингтоном и Тегераном. Цель визита — спасение «ядерной сделки» с Ираном, которая находится под угрозой после выхода из нее Вашингтона.

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Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе (СВПД) был принят в 2015 году между Ираном, Германией, Францией, Великобританией, Россией, КНР и США, где в то время находилась у власти администрация демократа Барака Обамы. Соглашение способствовало снятию санкций с Ирана в обмен на постановку его ядерной программы под международный контроль. Администрация Дональда Трампа весной 2018 года вышла из сделки.

Иран недавно прекратил исполнение ряда обязательств по сделке в связи с давлением Вашингтона и даже увеличил в несколько раз производство ядерного топлива.

Вашингтон ранее направил в Персидский залив военные корабли, а Трамп даже выступил с заявлением, что Иран прекратит существование, если будет угрожать Америке.

Стоя рядом с Зарифом, Маас охарактеризовал ситуацию в регионе как «крайне взрывоопасную», которая, по его словам, может привести «военной эскалации».

В то же время в Иране дают понять что, несмотря на угрозы, готовы работать со странами ЕС по сохранению соглашения. Как заявил на пресс-конференции Зариф, Тегеран намерен сотрудничать со странами ЕС, чтобы «спасти» соглашение.

Значение, которое придают в Тегеране визиту главы немецкой дипломатии, велико — его должен принять президент Ирана Хасан Роухани, который сейчас, надо признать, находится в весьма затруднительном положении.

Иранский лидер рассматривал заключение сделки как личную победу, а сейчас находится под ударом консерваторов, которые обвиняют его в том, что соглашение провалилось.

Что же касается Мааса, то для немецкого дипломата эта поездка — попытка продемонстрировать единство ЕС по Ирану, несмотря на давление США. Делать это в сегодняшних условиях становится труднее. «ЕС не обладает суверенитетом, если должен идти к США и спрашивать, может ли он вести бизнес с Ираном», — отметил во время панельной дискуссии на «Примаковских чтениях» 10 июня в Москве экс-госсекретарь по европейским делам правительства Франции Пьер Леллуш.

В конце января в Евросоюзе был создан механизм для ведения бизнеса с Ираном в обход санкций США. Он получил название INSTEX (Instrument In Support Of Trade Exchanges), однако пока так и не заработал. Глава МИД Германии пообещал, что это произойдет в «обозримом будущем». Пока же это будущее не наступило, многие европейские компании уже отказались работать с Ираном, опасаясь санкций со стороны США.

По мнению научного директора Германо-российского форума Александра Рара,

германский министр «ничего не добился» своим визитом: Иран ждет от Европы простую вещь — предложения экономического сотрудничества, однако политики не могут этого обеспечить.

«Европейские компании боятся потерять позиции на американском рынке. Поэтому они не слушают свое правительство, так как боятся попасть под американские санкции», — говорит собеседник «Газеты.Ru». Поэтому эксперт считает, что Тегеран не «рассматривает европейцев как серьезных посредников».

Многие европейские компании тесно связаны с США своими акционерами, говорит в беседе с «Газетой.Ru» профессор МГИМО, специалист по европейской проблематике Марк Энтин, а поэтому всерьез опасаются американских санкций. Он отмечает, что бизнес не придет в Иран до тех пор, пока не будет уверен, что существующие механизмы работают. А позиция европейцев «двойственна»: европейские страны — участники соглашения не были довольны сделкой с самого начала, но приняли ее после того, как с ней согласились Россия и США.

Эксперт не исключает что в ЕС согласятся с позицией Вашингтона и будут искать возможности «выжать из нее больше».

В то время пока Иран не видит конкретных шагов со стороны Европы, он будет пытаться апеллировать к России,

считают эксперты. Отношения России и Ирана сложные, говорит профессор МГИМО Виктор Мизин, однако Иран прислушивается к советам Москвы не выходить из сделки. По мнению Рара, России выгодно, чтобы эта сделка сохранялась, и усилия Москвы могут оказать на Иран большее влияние, чем ЕС, однако реально достичь результата можно лишь на прямых переговорах США-Иран.

Сейчас для этого открывается окно возможностей. Сам визит германского министра происходит неделю спустя после визита Трампа в Японию, где в беседе с журналистами он несколько смягчил воинственную риторику в отношении Ирана. Во время встречи с японским премьером Синдзо Абэ американский президент заявил, что готов вести диалог с Тегераном в обмен на полный отказ этой страны от ядерной программы: «Я уверен, что Иран хочет совершить сделку, и я думаю, что это умно с их стороны», — сказал президент США.

Как недавно отмечали обозреватели The National Interest, в Вашингтоне есть обстоятельства, которые повлияли на смягчение позиций США в отношении Ирана. Первое связано с разногласиями между президентом США и его советником по нацбезопасности Джоном Болтоном. Именно Болтона считают проводником наиболее жесткой антииранской линии. Ее он проводил, еще работая в Госдепартаменте США при президенте Джордже Буше-младшем.

Второе обстоятельство заключается в позиции американского госсекретаря Майка Помпео, который публично отказался от своих слов о том, что Вашингтон начнет переговоры только в случае выполнения Тегераном предварительных условий.

Теперь американская сторона готова взаимодействовать с Ираном без предварительных условий.

Эти слова контрастируют с заявлениями, которые дипломат сделал несколько месяцев назад, говоря о «террористической природе» иранских военных деятелей.

Однако The NI задается вопросом, является ли новая риторика Трампа, его госсекретаря и сторонников в отношении Ирана лишь временным явлением. Известно, что президент США — политик, которому свойственна частая смена мнения относительно тех или иных мировых событий. При этом, в отличие от своих предшественников, нынешний хозяин Белого дома еще не завязал ни одной войны и вряд ли начнет кампанию против Ирана в год президентской гонки. Многим американцам не нравится политика Трампа в отношении Ирана. Согласно недавнему опросу Reuters/Ipsos, против политики президента США в отношении Ирана выступает 49% опрошенных.