Такого еще не было: парламент объявил Молдавию захваченной

Депутаты молдавского парламента от Партии социалистов, а также от политического альянса проевропейских правоцентристских партий «Избирательный блок «ACUM» объявили Молдавию «захваченным государством».

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Более того – депутаты указанных объединений, всего 61 человек, проголосовали за принятие декларации, официально признающей Молдавию в качестве плененного, захваченного государства, передает молдавский портал Radio Chisinau.

Декларацию поддержали все присутствующие на заседании парламента депутаты. В законодательном органе Молдавии также присутствовали президент Молдавии Игорь Додон, послы России и США Олег Васнецов и Дерек Хоган, глава делегации ЕС Петер Михалко.

На заседание не явились депутаты от партии «Шор» и Демократической партии, а также трое независимых парламентариев. В общей сложности в зале присутствовал 61 депутат из 101. Этого количества оказалось достаточно для кворума, передает ФАН.

Накануне премьер-министром Молдавии была назначена сопредседатель блока ACUM Майя Санду. Она представила парламенту программу работы правительства и свою команду.

МВД возглавит сопредседатель блока ACUM Андрей Нэстасе, минэкономики — Вадим Брынзан, министром образования и культуры будет Лилиана Николаеску-Онофрей,

министром юстиции назначен Станислав Павловский, министром здравоохранения — Алла Немеренко, министром обороны — Павел Войку, главой МИД станет Николай Попеску, министром финансов — Наталия Гаврилица, министерство сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды возглавит Джеорджета Минку.

При этом Конституционный суд Молдавии принял решение признать незаконным назначение премьером страны Майи Санду и создании правительства.

В свою очередь парламент Молдавии единогласно принял декларацию, в которой осудил решения КС, признавшего незаконным указы Игоря Додона о назначении премьером страны Майи Санду и создании правительства.

Кроме того, в тот же день спикером молдавского парламента депутаты избрали лидера социалистов Зинаиду Гречаный. Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин поздравил женщину с избранием и выразил надежду на конструктивное взаимодействие парламентов двух стран.

«Поздравляю вас с избранием на этот высокий пост. Желаю успешной работы вам и вашим коллегам. Уверен, что ваша работа будет способствовать дальнейшему развитию конструктивного взаимодействия между Государственной Думой и Парламентом Республики Молдова в интересах граждан наших стран», — говорится в сообщении пресс-службы нижней палаты парламента.

Также спикер Госдумы пожелал успешной работы Гречаный и парламентариям Молдавии, передает РИА «Новости».

Додон отказался, несмотря на вынесенное решение Конституционного суда страны, распускать досрочно парламент. Он отметил, что сначала намерен провести встречу с фракциями, которая, по его словам, состоится в понедельник, 10 июня. Кроме того, он призвал граждан страны не поддаваться провокациям, которые приведут к дестабилизации.

«Я знаю, что есть и решение КС о том, что президент обязан распустить парламент. Но опять же — только после консультаций с фракциями. Ни одно положение не обязывает президента распускать парламент немедленно.

И я не буду распускать парламент немедленно»,

— сказал глава Молдавии на пресс-конференции.

Кроме того, Додон обратил внимание на положения ст. 85 Конституции Молдавии. В ней говорится, что «в случае невозможности формирования правительства или блокирования в течение трех месяцев принятия законов президент после консультаций с парламентскими фракциями вправе распустить парламент.

«Ситуация очень сложная и запутанная, мы находимся на грани массивной дестабилизации ситуации в стране, мы очень близки к «взрыву». Я обращаюсь к гражданам и прошу их не поддаваться провокациям, не участвовать в протестах», — добавил Додон.

Он также обратился к сотрудникам правоохранительных органов, чтобы те выполнили свой долг и не допустили провокаций. Во избежание проблем на международной арене Додон пригласил на парламентскую встречу послов России и США, а также главу делегации Евросоюза в Молдавии.

«Я знаю, что оппоненты, демократы, готовят ряд действий, монтируют ролики. Мне поступили четкие сигналы о том, чтобы я не подписывал сегодня указ о назначении премьер-министра, а подписал указ о роспуске парламента. Я не уступлю», — заявил президент республики.

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Козак навал события в Молдавии внутриполитическим процессом. При этом он отметил, что

Москве важно, чтобы внешнюю политику Молдавии определяли силы, которые отражают волю жителей страны.

Также он похвалил мужественную и прагматичную позицию блока ACUM и Партии социалистов, которые, по словам Козака, преодолели внутренние разногласия ради цивилизованного разрешения разногласий в Молдавии.

«С удовлетворением хочу отметить поддержку этой позиции Европейским союзом и США», — добавил замглавы российского кабмина.

Вице-премьер назвал этот факт подтверждением того, что согласия по принципиальным вопросам современного мироустройства можно достичь на общей цивилизационной платформе, передает НСН.