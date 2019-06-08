Раскол в Италии: кто разваливает правительство

Итальянское правительство находится на грани раскола — националисты из «Лиги» Маттео Сальвини не могут договориться со своими партнерами по коалиции — левыми популистами из «Пяти звезд» — о бюджете. «Пять звезд» не в восторге от идеи Сальвини перейти к плоской налоговой шкале в 15%, опасаясь, что это ударит по бедным слоям населения, которое составляет как раз большую часть избирателей леворадикалов.

Принятие плоской шкалы налогообложения может обойтись итальянскому бюджету в сумму до €40 млрд.

Кроме того, у итальянского правительства трения с Еврокомиссией из-за проекта бюджета на 2020 год — заложенный дефицит 2,4% не устраивает ЕК из-за опасений кризиса в третьей экономике Евросоюза.

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Несмотря на то что Сальвини и его партнер по коалиции Луиджи Ди Майо («Пять звезд») пообещали найти компромисс, оба лидера дают понять, что дистанцируются друг от друга. Как отметил в недавнем комментарии для «Газеты.Ru» глава аналитического департамента «Минченко-Консалтинг» Кирилл Петров, на выборы в ЕС обе партии «шли несколькими колоннами и в странных сочетаниях».

«Сальвини шел на выборы в одном блоке с Марин Ли Пен, итальянское альтерглобалистское движение «Пять звезд» Беппе Грилло объединилось с наиболее радикальным британским евроскептиком Найджелом Фараджем и его партией «Брекзит», хотя могло бы легко присоединиться к зеленым, так как экология занимает очень важную часть внутренней повестки «Пяти звезд»,

— писал эксперт.

Не слишком надеясь на компромисс между «Лигой» и «Пятью звездами», премьер Италии Джузеппе Конте (беспартийный) решил действовать на опережение: на днях он заявил, что уйдет в отставку в случае, если правительство не решит вопрос о досрочных выборах в Италии.

Технократ Конте нашел поддержку у министра экономики Джованни Триа (беспартийный), который также считает, что оба — Сальвини и Ди Майо — должны объединить свои силы, чтобы вести диалог с Европейским союзом. Такую же позицию занимает и президент страны Серджо Матарелла.

Досрочные выборы, если они состоятся, вероятнее всего, станут концом правления двух полярных политических сил — «Лиги» и «Пяти звезд». Сам Сальвини заявил, что не хочет развала коалиции, однако, как отмечает агентство Reuters, чувствует себя достаточно уверенным в том, чтобы вновь одержать победу в союзе с другими политическими силами: «Он никогда не удовлетвориться средней ролью», — рассказывал «Газете.Ru» один из политиков «Лиги», хорошо знающий Сальвини.

Основания для этого есть — партия смогла увеличить свою электоральную базу на выборах 2018 года и стать де-факто премьером Италии, хотя он занимает пост вице-премьера. Кроме того, Сальвини занимает пост и самого политизированного ведомства Италии — МВД. Это позволяет ему выступать с громкими заявлениями о мигрантах и борьбе с преступностью, что нравится избирателям.

Нарушая дипломатический этикет, Сальвини также часто атакует политиков, «старших по званию». Его главной мишенью стал президент Франции Эммануэль Макрон, с которым он часто ведет пикировку с соцсетях. Как отмечает в беседе с «Газетой.Ru» итальянский переводчик Марк Бернандини, для Сальвини Макрон — «ставленник европейской и глобальной финансовой системы», к которой последний испытывает отвращение. Самого Сальвини, собеседник характеризует как «не шибкого умного, но хитрого демагога», который понимает, что атака на французскую политическую элиту нравится его избирателю.

На балконе с Муссолини

Борьба с незаконной миграцией — главный конек Сальвини. Он разворачивает корабли с мигрантами и закрывает лагеря беженцев. Он стал автором жесткого антимиграционного закона, руководствуясь которым власти стали активно наступать на мигрантов. В январе правительство страны выселило более 500 человек из второго по величине центра беженцев в Италии — Кастельнуово-ди-Порта. Сальвини заявил, что центр стал убежищем для торговли наркотиками и преступности. Он пообещал, что высланные мигранты будут отправлены в другие «красивые места».

Свою борьбу с миграцией преимущественно из стран Ближнего Востока Сальвини объясняет борьбой против наступления «халифата» в Европе.

Однако эти популистские заявления отталкивают переехавших на постоянное место жительство в Италию иностранцев. «Взгляды я его не разделяю, учитывая, что я приехала в эту страну из другой. 10 лет назад он был против внутренней миграции с юга на север, теперь против иммигрантов. Как я, воспитывая двуязычную дочь, могу к нему относиться? Но в Италии достаточно расистов, которые его взгляды разделяют и поддерживают», — говорит «Газете.Ru» живущая в Италии россиянка Лара.

Для либеральной европейской общественности и прессы Сальвини — настоящее исчадье ада. Оппоненты, не щадя красок, сравнивают его с лидером фашистской Италии Бенито Муссолини. Недавно поводом вспомнить о дуче в связи с Сальвини стал балкон в городе Форли, на севере страны. С этого балкона в свое время итальянский диктатор наблюдал за казнью четырех итальянских партизан.

Противникам Сальвини не понравилось, что он выбрал для выступления именно этот балкон, и в толпе, как пишет The Telegraph, раздавались крики: «Фашист!». Сам Сальвини заявил в ответ, что «здесь нет фашистов, а есть лишь те, кто горд тем, что считает себя итальянцами».

Несмотря на свои противоречивые высказывания, Сальвини пользуется определенным успехом в России, благодаря своим заявлениям против санкций. Он также ранее называл произошедший на Украине в 2014 году «евромайдан» оплаченной из-за рубежа псевдореволюцией. При этом референдум в Крыму, по итогам которого полуостров перешел под юрисдикцию России, он назвал легальным.

«Сравните референдум с фейковой революцией на Украине, которая по своей сути была псевдореволюцией, спонсируемой другими странами», — говорил итальянский политик.