Второй фронт США: почему Европа ненавидит Трампа

Президент США Дональд Трамп принял участие в торжественных мероприятиях, приуроченных к 75-летию высадки союзных войск в Нормандии в годы Второй мировой войны. В рамках визита во Францию глава Белого дома встретился с президентом страны Эмманюэлем Макроном.

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В обращении к Трампу президент Франции напомнил американскому коллеге о духе Нормандии и роли США.

«Дорогой Дональд Трамп, Америка никогда не бывает более великой, чем тогда, когда сражается за свободу других», — обратился Макрон к Трампу, обыгрывая главный слоган его предвыборной кампании 2016 года.

Оба главы государств считаются несистемными политиками. И хотя от конкретной встречи никаких особых прорывов не ждут, они нужны друг другу на мировой арене.

На фоне канцлера германии Ангелы Меркель, диалог с которой у Трампа не сложился, Макрон выглядит более приемлемой фигурой. Вместе с тем отношения между Францией и США всегда были противоречивыми.

На более ранних этапах наблюдатели полагали, что Макрон и Трамп с симпатией относились друг к другу, а европейские СМИ даже писали, что между политиками есть что-то вроде «броманса»: Трамп, бывало, даже звонил Макрону просто «поболтать». В апреле 2018 года перед визитом Макрона в США французская газета Le Monde назвала отношения Трампа и Макрона «дружеским родством».

У французского и американского лидеров, действительно, немало общего — они практически сломали традиционную политическую систему в своих странах и выступили символами недовольства общества старыми политическими элитами.

Однако впоследствии позиции Трампа и Макрона стали все больше расходиться. В августе 2018 года во время своей поездки по Европе

Макрон заявил, что Европе необходимо создать собственную систему безопасности: «Безопасность ЕС больше не должна зависеть от США».

Как отмечало в своем комментарии агентство Associated Press, высказывания президента Франции о необходимости уменьшить зависимость от США свидетельствуют о начале пересмотра отношений с Америкой Дональда Трампа.

Макрон также не был в восторге от того, что бывший советник Трампа — Стивен Беннон — открыто поддерживал политика-националиста Марин Ле Пен. В одном из интервью Макрон прямо обвинил Бэннона во вмешательстве в выборы во Франции.

Однако перед нынешней встречей Макрона и Трампа посол США во Франции Джимми Макоурт поспешила заявить, что оба президента прекрасно «ладят» друг с другом. Она также заявила, что разногласия Трампа и Макрона по Парижскому соглашению о климате (США покинули его в июне 2017 года) связаны не с глобальным потеплением как явлением, а соглашением как таковым.

Трамп вряд ли придет с Макроном к общему знаменателю в вопросах глобального потепления, но личное потепление отношений, кажется, уже возникло. Во время встречи обоих лидеров в Великобритании супруга Трампа Мелания даже поцеловала французского президента в щеку.

Однако этим поцелуем не стоит обольщаться — Макрон и Трамп по-прежнему по разные стороны баррикад по многим вопросам европейской безопасности, включая проблему ядерной программы Ирана. Макрон не подержал Трампа и в войне против китайского гиганта Huawei. Франция была также против решения Вашингтона вывести войска из Сирии, отмечая, что стабилизация там еще не наступила.

Ждать тесного союза от двух государств нельзя, так как Париж всегда и во все времена вел себя независимо в отношении Вашинтона.

Более близкое союзничество у США всегда было с Лондоном, и оно будет продолжаться, невзирая на то, какие фигуры будут находиться у власти. Вместе с тем для Трампа предпочтительнее всего, чтобы премьером Великобритании после отставки Терезы Мэй стал его хороший друг Борис Джонсон.

Среди других европейских лидеров, которые близки Трампу по взглядам, часто называют венгерского премьера Виктора Орбана и польского политика Ярослава Качиньского. Оба политика считаются умеренными националистами, хотя не спешат объединяться с более радикальными евроскептиками.

В отличие от своего предшественника Барака Обамы, который имел ровные отношения со всеми европейскими лидерами, Трампу трудно заводить друзей в Европе. Президент США с самого начала своего срока дал понять, что ждет от союзников по НАТО лишь одного — больше платить за безопасность, которую обеспечивает Вашингтон.

Этот подход нравится немногим, и в частных беседах европейские политики высказывают недовольство действиями Трампа.

Одним из них стал выход США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности, который ликвидировал целый класс таких ракет в Европе. Большинство европейских лидеров опасается, что теперь континент вновь, как во времена «холодной войны», станет местом для размещения американских ракет.

В США заявляют, что этого не будет, однако и вице-президент США Майкл Пенс, и госсекретарь Майк Помпео дают понять, что европейские стенания их мало волнуют. «Иногда наши европейские друзья говорят, что мы действует не в интересах свободного мира. Это абсолютная неправда. Под руководством президента Трампа мы не оставляем ни международного лидерства, ни наших друзей. Все совсем наоборот. Америка будет вести за собой всегда и везде», — отмечал Помпео во время своего выступления в Брюсселе в декабре 2018 года.

Европейское издание газеты Politico назвало ту речь Помпео «весьма недипломатичной для главного американского дипломата». В преддверии нынешнего визита The Washington Post сравнил Трампа со слоном в посудной лавке, который возвращается в Европу, где обижает всех тех, кто его приглашал.

Статьи о том, как США разделяют Европу, можно часто встретить в европейских и американских СМИ.

В феврале 2018 года The New York Times в одной из таких заметок опубликовала комментарий высокопоставленного немецкого чиновника, который заявил, что «никто не верит, что Трамп заботится об интересах союзников».

Стоит отметить, что заявления о «разделении Европы» звучали и раньше, причем министр обороны США Дональд Рамсфельд даже использовал термин «старая» и «новая Европа» применительно к американским союзникам. Под «старыми» европейцами он имел в виду традиционных союзников США — Францию и Германию, не поддержавших вторжение в Ирак в 2003 году.

Под «новыми» — государства Восточной Европы. Эти государства, наиболее активно размещают у себя американских военных, а также предлагают США построить базы. В большинстве случаев в их действиях нет никакой «русофобии», а лишь попытка заработать деньги, пока союзники еще щедры.