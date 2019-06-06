«Хочу видеть его в тюрьме»: Трампу готовят страшное будущее

Спикер нижней палаты американского конгресса Нэнси Пелоси на встрече с главой судебного комитета палаты представителей Джерри Надлером заявила, что хотела бы увидеть президента США Дональда Трампа «в тюрьме». Встреча состоялась вечером 4 июня и была посвящена вопросу, следует ли начинать процедуру импичмента в отношении главы Белого дома.

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По данным американской редакции Politico, Надлер настаивал на том, чтобы Пелоси позволила его комитету начать процедуру импичмента, однако спикер конгресса отказала.

«Я не хочу, чтобы его подвергли импичменту, я хочу видеть его в тюрьме»,

— пояснила Пелоси. Издание со ссылкой на источники, присутствовавшие при разговоре, сообщает, что спикер палаты представителей считает, что Трамп должен быть отдан под суд в случае, если получит поражение на выборах в 2020 году. Подобное станет прецедентом, так как ни один президент новейшей истории США не был подвернут уголовному преследованию.

Слова про «тюрьму» для президента США выглядят почти как перефраз знаменитого лозунга сторонников Трампа «Запри ее!» в адрес его противника Хиллари Клинтон.

Несмотря на то что недавний доклад комиссии по расследованию связей Трампа с Россией не выявил противозаконных действий со стороны президента, демократы в нижней палате заявили, что активизируют собственные расследования.

Их цель — обнаружить в действиях Трампа «препятствование правосудию», что является тяжким преступлением. Противники Трампа считают, что данные об этом можно найти в докладе Мюллера, однако сам спецпрокурор заявил, что у него не было мандата на то, чтобы делать подобные выводы.

Как пишут американские СМИ, сторонники импичмента пытаются привлечь на свою сторону других законодателей. Сам факт подобных действий свидетельствует о растущем нетерпении и неудовлетворенности противников Трампа, а также может обострить разногласия внутри Демократической партии.

Сама Пелоси, как пишет Politico, выразила обеспокоенность из-за того, что общественность не понимает, как работает процедура импичмента: избиратели могут не знать, что эта процедура может не закончиться незамедлительным снятием Трампа с должности. Спикер заметила в ответ на призывы своих однопартийцев к импичменту, что с политической точки зрения такое решение будет плохим.

Демократы давно вынашивают планы об импичменте Трампа, однако, несмотря на большинство в нижней палате, сделать это в сегодняшних условиях трудно. Обвинения должны быть поддержаны двумя третями сената, который в настоящее время контролируется республиканцами.

В новейшей истории США импичменту чуть не подвергся президент США Билл Клинтон. Супруг главной соперницы Трампа — Хиллари — мог быть отстранен от должности сразу по двум обвинениям: препятствование правосудию и лжесвидетельство в скандале со стажеркой Белого дома Моникой Левински. Однако, несмотря на то что республиканцы в 1998 году контролировали обе палаты конгресса, им не хватило голосов, чтобы лишить президента должности.

Кроме традиционной и весьма бюрократической процедуры импичмента, ранее противники Трампа планировали использовать 25-ю поправку к конституции США, которая позволяет отстранить президента от должности, если выяснится, что он недееспособен. О том, что такие планы обсуждались в администрации Трампа, писали ведущие американские СМИ.

Что же касается отношения американского общества к возможному отстранению Трампа от должности, то оно пребывает в разделенном состоянии. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного в мае NBC News совместно с The Wall Street Journal.

По вопросу об импичменте Трампа респонденты оказались разделены примерно поровну: половина американцев выступает против, а среди тех, кто допускает импичмент, часть требуют начать слушания в конгрессе немедленно, в то время как оставшиеся хотят более детального расследования.

«Американское общество дошло до состояния коллегии присяжных, проголосовавших 50 на 50. Не невиновен, не виновен, и они так и не пришли к консенсусу», — сказал один из руководителей исследования Питер Харт.