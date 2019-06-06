«Зачем гонять людей?»: США требуют новый референдум по Крыму

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что занимавший на тот момент пост госсекретаря США Джон Керри признавал, что результаты голосования крымчан в марте 2014 года отражают желания жителей полуострова, однако требовал провести повторный референдум в соответствии с нормами международного права.

«С какой стати? Если вам все понятно, зачем еще раз гонять людей на какое-то голосование? Надеюсь, Джон [Керри] на меня не обидится»,

— сказал Лавров в интервью принадлежащему Григорию Березкину РБК.

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В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения. Украина и большинство западных стран итогов плебисцита не признают.

Стоит отметить, что во время своей президентской кампании Дональд Трамп делал заявления касательно Крыма, сказав, что «рассмотрит» этот вопрос, когда станет президентом. Летом 2018 года Трамп возложил вину за ситуацию вокруг Крыма на своего предшественника Барака Обаму. «Президент Обама потерял Крым, потому что президент [России Владимир] Путин не уважал его», — сказал Трамп в интервью телеканалу Fox News.

Перед визитом в Брюссель, состоявшимся 4 июня, украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что намерен обсудить стратегию «возвращения» Крыма с чиновниками Евросоюза и НАТО.

При этом влиятельные политические лидеры Европы признают, что, несмотря на усилия Украины и поддержку Киева со стороны Запада, Крым уже не вернется в состав Украины — даже после смены власти в России.

Но в отношении Москвы «за Крым» продолжат действовать. В то же время глава Американской торговой палаты в России Алексис Родзянко считает, что санкции, связанные с Крымом, — «это не очень важный фактор».

«Скорее, важны санкции, связанные с Донбассом, и санкции, связанные с американскими выборами. Они куда больше связывают руки и ограничивают возможности ведения бизнеса в России»,

— сказал бизнесмен в интервью «Газете.Ru».

Недавно Евросоюз одобрил продление санкций в отношении Крыма и Севастополя, сообщает ТАСС со ссылкой на Bloomberg. По данным агентства, ЕС намерен продлить антироссийские санкции по Крыму до 23 июня 2020 года. Решение будет принято 18-20 июня.

В свою очередь, вице-премьер крымского правительства Дмитрий Полонский рассказал, что новые антироссийские санкции против Крыма не повлияют на развитие экономики полуострова. «С каждым годом Крым становится все более самодостаточным субъектом», — подчеркнул Полонский.

Он отметил, что когда-нибудь Евросоюз убедится в том, что санкции не приносят желаемого результата.

В марте 2019 года Европейский союз включил восемь высокопоставленных военных России в свой санкционный список. В него попали глава погрануправления ФСБ по Крыму и Севастополю, контр-адмирал Сергей Станкевич, его заместитель Андрей Шеин, командующий войсками Южного военного округа Александр Дворников.

В документе также фигурируют начальник службы пограничного управления ФСБ по Крыму в Балаклаве Руслан Ромашкин, начальник службы пограничного управления ФСБ России по Крыму в Керчи Алексей Шатохин, командир корабля «Суздалец» Сергей Щербаков, командир корабля «Дон» Алексей Саляев и командир корабля «Изумруд» Андрей Шипицын.

В МИД РФ в ответ на это заявили, что предлог для введения Евросоюзом санкций против восьми россиян из-за инцидента в Керченском проливе «поражает своим лицемерием и цинизмом», так как речь идет о пограничниках, которые «мужественно выполняют свой долг».

Эти ограничения были введены после задержания пограничниками ФСБ группы украинских моряков после того, как три судна ВМСУ незаконно вошли в территориальные воды России. В настоящее время украинские военнослужащие находятся в предварительном заключении, в их отношении идут следственные действия.

МИД РФ в ответ сообщил о расширении списка тех, кому запрещен въезд на территорию Российской Федерации. «Число фигурантов российского списка доведено до паритетного со списком Евросоюза», — цитирует ТАСС заявление российского внешнеполитического ведомства.