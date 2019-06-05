«Не лучший фон»: что Зеленский хочет от России

Перед встречей в Минске контактной группы по Донбассу глава Украины Владимир Зеленский заявил, что обстрелы со стороны самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) усилились.

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«Вследствие усиленных обстрелов позиций объединенных сил в Донбассе погибли трое военнослужащих и еще трое были ранены. Я сочувствую семьям погибших и желаю скорейшего выздоровления пострадавшим», — говорится в посте Зеленского, размещенного в фейсбуке.

Кроме того, через социальную сеть украинский лидер обратился к российскому руководству и «командованию ее оккупационных сил в Донбассе».

«Обострение конфликта — не лучший фон для возобновления переговоров в Минске. Нам не нужно лишний раз напоминать о возможности эскалации вашей агрессии», — выразил свое мнение глава Украины Владимир Зеленский.

Также он заявил, что намерен обсудить «с европейскими коллегами» демонстрацию этой агрессии. «А украинская делегация в Минске напомнит о недопустимости попыток диалога с нами с позиции силы», — пообещал украинский политик.

Это заявление прозвучало перед минской встречей контактной группы по решению конфликта на юго-востоке страны, которая прошла 5 июня. Кроме того, ранее Зеленский говорил, что Киев готов проводить переговоры с Москвой.

«Мы готовы вести переговоры с РФ, готовы выполнять минские договоренности. Тем не менее, прежде мы должны быть способными защищать себя, стать сильнее в экономическом, политическом и военном смысле», — заявил он после встречи с госсекретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе.

Обращение Зеленского к российским властям, по мнению члена комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франца Клинцевича, практически не оставляет надежды на мирное урегулирования конфликта в Донбассе.

«То, что Россия к происходящему в Донбассе не имеет никакого отношения, и что это гражданская война и чисто внутриукраинский конфликт, мы неоднократно говорили, и все здравомыслящие люди это прекрасно понимают и знают», — сказал он в комментарии ФАН.

Он добавил, что «ни один уважающий себя президент так себя вести не будет, особенно, если речь идет о президенте такой крупнейшей европейской страны, как Украина».

Это заявление, отметил Клинцевич, звучит особенно странно, при условии, что ранее Зеленский говорил о готовности вести переговоры и соблюдать минские соглашения. По мнению сенатора, это показывает «полную зависимость» президента и «наличие внешнего управления Украиной».

По словам сенатора, подобные разговоры о намерении соблюдать подписанные ранее соглашения, вести переговоры «ничего не значат». «А его обращение к России — это просто еще один повод, чтобы сорвать переговоры», — считает член Совфеда.

Как сказал Франц Клинцевич, «проект Украина» продолжается, несмотря на то, что его главный исполнитель — Порошенко — ушел». Сам же Зеленский, по мнению сенатора, поставлен «в стойло: он бьет копытом и делает все, что ему говорят».

«Скажу больше: я вижу тенденцию к усилению там конфронтации, как это было в 2015-2016 годах. Ну, флаг вам в руки, господа: жизнь все покажет и расставит по своим местам», — отметил политик, добавив, что украинцы сделают «разумный выбор» на предстоящих парламентских выборах.

Между тем, официальный представитель российского МИДа Мария Захарова отметила, что с приходом новой власти ситуация в Донбассе не изменилась и обстрелы продолжаются. «Первые дни новой администрации, новой власти, к сожалению, не принесли обещанного в ходе предвыборного марафона прекращения огня на юго-востоке Украины», — сказала она. Она отметила, что интенсивность обстрелов за последнюю неделю, «наоборот, заметно возросла» почти вдвое.

Захарова обратила внимание на обстрел мечети, который произошел 4 июня. Этот инцидент она назвала «вопиющим событием», которое совершила мотопехотная бригада Вооруженных сил Украины (ВСУ). Представитель внешнеполитического ведомства напомнила, что обстрел произошел в день, когда мусульмане отмечают священный праздник Ураза-байрам.

Об этом событии ранее сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня в Донбассе (СЦКК). «В 7:40 ВСУ открыли огонь со стороны населенного пункта Пески по северо-западной окраине Донецка — микрорайону Октябрьский — с применением 82-мм минометов. Выпущено девять мин», — сообщили в СЦКК, отметив, что поврежден купол мечети, передает Донецкое агентство новостей.