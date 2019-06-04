Кризис в Германии: союзники бегут от Меркель

Результаты выборов в Европарламент грозят Германии правительственным кризисом. Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) набрала всего 15,5% голосов — это рекордно низкий результат для партии. Одновременно с этим политическое объединение провалило выборы в Бремене, где СДПГ не проигрывала последние семь десятков лет.

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«Результаты слишком разочаровывающие», — заявила председатель социал-демократов Андреа Налес и покинула свой пост.

Проблема в том, что СДПГ входят в правящую коалицию с ХДС/ХСС. Уход лидера партии в совокупности с провалом на выборах может пошатнуть и без того неустойчивые позиции коалиции.

О том, что правящее большинство слабо, и долго не протянет, говорили еще со дня ее создания. Формирование коалиции с трудом протекало на протяжении пяти месяцев. Кроме того, впервые в своей истории в бундестаг вошла националистическая «Альтернатива для Германии».

В результате парламентских выборов в сентябре 2017 года социал-демократы получили самый низкий результат за всю свою историю.

Мартин Шульц, возглавляющий на тот момент СДПГ, заявил, что его партия на этот раз не войдет в состав «большой коалиции» с ХДС. «В правительство Ангелы Меркель я никогда не войду», — заявлял он.

Многие социал-демократы тогда говорили, что причина провала кроется в том, что в течение долгих лет они входили в правящее большинство с ХДС/ХСС во главе с Ангелой Меркель.

Именно по этой причине внутри партии долгое время велась ожесточенная дискуссия касательно целесообразности вхождения СДПГ в коалицию с канцлером. Против выступало радикальное молодежное крыло партии.

Однако в ходе голосования 66% участников съезда СДПГ выступили за вступление в коалицию. Таким образом, в марте 2018 года социал-демократы вступили в правительство, находясь в «плохой форме». Внутренний раскол в партии привел к еще большему снижению ее поддержки среди избирателей.

За прошедший год социал-демократам так и не удалось подняться. Результаты выборов в Европарламент вновь поставили членов партии перед вопросом — стоит ли им оставаться в коалиции с Меркель.

Андреа Налес, которая была избрана на пост председателя СДПГ в апреле 2018 года, должна была найти способ вернуть социал-демократам былую популярность. К слову, Зимоне Ланге, которая боролась с Налес за пост председателя партии, как раз твердила о необходимости отказа участия СДПГ в правительстве под началом Ангелы Меркель.

«СДПГ в минувшие годы проиграла столько выборов, потому что постоянно формировала свою политику под влиянием коалиции с консерваторами», — заявляла она.

Однако работать на коалицию и параллельно повышать свои рейтинги оказалось не так просто. В правительстве СДПГ играет роль второго плана, идентичность партии постепенно стирается в глазах избирателя. Даже если социал-демократы и провели успешные реформы за этот год, то об их авторстве осталось неизвестно.

Соцопросы продолжали демонстрировать неутешительные результаты для партии, а после выборов в ЕП депутаты решили приступить к изменениям. Социал-демократы начали со смены лидера.

«Дискуссия во фракции и сигналы, которые поступили из партии, показали мне, что необходимой для исполнения моих полномочий поддержки больше нет», — объяснила Налес.

Сама же Меркель поспешила заверить избирателей, что коалиция продолжит работу, невзирая на заминку в работе СДПГ.

«Мы будем продолжать работу правительства со всей основательностью и, в первую очередь, с большим пониманием ответственности», — подчеркнула канцлер.

Преемница Меркель на посту председателя ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр призвала социал-демократов как можно скорее определиться с лидером и не допустить развала коалиции.

«Я рассчитываю, что СДПГ безотлагательно примет предстоящие кадровые решения, и дееспособность большой коалиции, таким образом, не пострадает. Позиция ХДС такова: это не время для тактических партийных рассуждений», — заявила она.

Во главе партии могут встать три председателя в составе премьер-министров Мекленбурга — Передней Померании Мануэлы Швезиг и Рейнланд-Пфальца Малу Драйер, а также главы отделения партии в Гессене Торстена Шефер-Гюмбеля. Сейчас социал-демократы обсуждают вариант, при котором руководить ими пока будут сразу три политика.

Однако времени у СДПГ не так много. Уже этой осенью должны состояться выборы в ландтаги восточногерманских земель Бранденбург, Саксония и Тюрингия. Положение социал-демократов и ХДС в этих регионах оставляет желать лучшего, в то время как «Альтернатива для Германии» усиленно наращивает позиции.

«СДПГ находится в чрезвычайно серьезной ситуации, если мы сейчас не поймем, что нужно сохранять сплоченность и вместе найти путь из кризиса, тогда для СДПГ действительно все будет трагично», — заявила Малу Драйер.

Однако помимо кадровых вопросов СДПГ должны также определиться с будущей стратегией. Если после парламентских выборов дискуссия о том, стоит ли социал-демократам входить в коалицию с ХДС/ХСС закончилась для Меркель положительно, то на этот раз депутаты могут отказаться от партнерства с канцлером.

Сложившаяся ситуация как минимум заставит коалицию почувствовать себя некомфортно. Однако правительственный кризис может привести и к выходу социал-демократов, а это, в свою очередь, повлечет за собой досрочные парламентские выборы.

Параллельно с этим свои позиции наращивают «Альтернатива для Германии» и «Союз 90/Зеленые». Последние опередили социал-демократов на выборах в Европарламент и заняли второе место, а по последним опросам обгоняют партию Ангелы Меркель.

Согласно исследованию Trendbarometer, проведенного немецкими телекомпаниями RTL и n-tv 1 июня, рейтинг «зеленых» составляет 27%, в то время как ХДС/ХСС получили 26%. Уровень поддержки социал-демократов вовсе составляет 12% — самый низкий показатель, когда-либо продемонстрированный партией на федеральном уровне. Таким образом, проведение досрочных выборов может сыграть на руку «зеленым».

«Альтернатива для Германии», впервые прошедшая в бундестаг, еще год назад заявила, что не намерена облегчать Меркель правление. «Вернем контроль над страной ее народу», — заявил один из лидеров «АдГ» Александр Гаулянд после парламентских выборов.

Теперь, когда позиции правящей коалиции ослабли, «Альтернатива для Германии» вряд ли окажет поддержку Меркель.

«Кого вообще интересует, уходит ли в отставку Андреа Налес и кто будет ее преемником на посту попечителя бывшей народной партии СДПГ? — заявил 2 июня сопредседатель «АдГ» Йорг Мойтен. — Кто в этой стране действительно должен, наконец, подать в отставку, так это Ангела Меркель, и с ней — все правительство».

Перспектива распада коалиции совсем не привлекательна для Меркель, которая с большим трудом ее выстраивала. Проведение досрочных выборов не входит в планы канцлера. Меркель уже неоднократно пообещала, что не будет принимать участие в следующих выборах.

«Это мой последний срок в качестве канцлера, — заявляла Ангела Меркель в октябре. — Нам нужно открыть новую страницу».

При этом канцлер подразумевала, что останется на посту до конца своих полномочий, которые истекают в 2021 году.

28 мая она повторила свое обещание: «Я готова — и это я пообещала людям — проработать канцлером до конца этого законодательного периода». Более того, Ангела Меркель заявляла, что не будет вообще занимать политические посты после того, как закончатся ее полномочия.

Впрочем, ранее Меркель обещала, что будет занимать пост федерального канцлера только в том случае, если будет возглавлять партию.