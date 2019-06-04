«Я лучше!» В Европе ищут отличия Зеленского от Порошенко

Президент Украины Владимир Зеленский пошутил на встрече с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером, что он лучше своего предшественника Петра Порошенко, передает ФАН.

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На кадрах, которые опубликованы в сети, видно, как президент пожимает руку главе ЕС на фоне флагов Украины и Европейского союза. Затем Юнкеру кто-то из журналистов задает вопрос, не скучает ли он по бывшему украинскому лидеру, на что председатель ответил, не разнимая рукопожатия: «У меня есть новый». После этого он рассмеялся.

Зеленский, в свою очередь, вставил: «Я лучше. Новый лучше старого».

В ответ на это заявление новоизбранного президента Украины российский сенатор Алексей Пушков выразил надежду «убедиться на деле», что Зеленский превосходит своего предшественника Петра Порошенко.

«Иначе получится, как в известном анекдоте: «Я лучше, чем Порошенко! — Чем лучше? — Чем Порошенко». И не более того», — написал парламентарий в твиттере, отметив, что пока это только слова.

Зеленский прибыл в Брюссель во вторник, 4 июня, с первым зарубежным рабочим визитом. У него запланирован ряд встреч на высшем уровне. Помимо встречи с Юнкером, у Зеленского назначены переговоры с руководителем Евросовета Дональдом Туском, госсекретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, президентом Польши Анджеем Дудой и другими высокопоставленными чиновниками.

Так, например, после встречи со Столтенбергом, избранный глава украинского государства заявил, в каком случае Киев будет вести переговоры с российской стороной.

«Мы готовы вести переговоры с РФ, готовы выполнять минские договоренности. Тем не менее, прежде мы должны быть способными защищать себя, стать сильнее в экономическом, политическом и военном смысле», — передает его слова РИА «Новости».

Ранее пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель рассказала, что среди вопросов, которые будут обсуждаться в Брюсселе, значится стратегия «возвращения Крыма», которая в настоящее время находится в разработке.

«Не думайте, что администрация забыла про Крым. Ведутся постоянные консультации. Когда будет наработано определенное решение, его вынесут», — рассказала пресс-секретарь в эфире «Телевизионной службы новостей», которая транслировалась по телеканалу «1+1».

Она отметила, что «администрация хочет быть прозрачной, но говорить о каких-либо слухах или решениях, которые могут быть очень чувствительными, до того, как будет принято это решение, администрация не хотела бы». Мендель обратила внимание журналистов на то, что позиция украинских властей по отношению к Крымскому полуострову не изменилась.

Отметим, что во время инаугурационной речи президент Украины в числе первоочередных задач назвал прекращение огня в Донбассе и возвращение Крыма под контроль Украины. В ответ на это в Кремле отметили, что военный конфликт на юго-востоке страны — это внутренний конфликт на Украине. Ее, по мнению российской стороны, глава страны может решить, если будет основываться на заключенных ранее минских соглашениях.

В то же время пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отметил, что Крым – российский регион и вопроса возвращение его в состав Украины «не существует и существовать не может», передает РИА «Новости».

Во время заграничной поездки Зеленский также «проинформирует партнеров в ЕС и НАТО о ситуации с безопасностью на востоке Украины, обсудит пути активизации международных усилий для урегулирования конфликта в Донбассе, а также обменяется мнениями с лидерами ЕС и НАТО о дальнейших реформах в стране».

Ранее президент Украины отмечал, что начнет свои переговоры с европейскими лидерами с вопроса о «давлении на РФ». «Мои разговоры с лидерами Европы начнутся сегодня с вопроса «как мы вместе будем давить на агрессора, как мы будем принуждать его к миру?» — написал он на своей странице в фейсбуке.

Между тем, украинская позиция по Крыму разочаровала депутата Госдумы России от крымского региона Михаила Шеремета. Об этом он рассказал РИА «Новости».

«Наступает разочарование в господине Зеленском, который уже изначально занял непоследовательную и ущербную политику по отношению к Крыму. К сожалению, он показывает себя как политик, который не имеет личного мнения и не принимает самостоятельные решения», — считает Шеремет.

Он отметил, что «все стратегии возвращения Крыма туманные и бесперспективные». По его словам, нынешний глава Украины наступает на те же грабли, что и его предшественник.