Переговоры с Москвой: к чему готов Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский во время совместного брифинга с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе заявил, что Киев готов приступить к переговорам с Россией.

Украинский лидер также отметил намерение выполнить минские соглашения, чтобы урегулировать конфликт в Донбассе.

«Но сначала мы должны быть способны защитить себя и стать сильнее в экономическом, политическом и военном смысле», — добавил Зеленский.

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Перед началом своего первого президентского турне, которое завершится в среду, 5 июня, Зеленский заявил, что планирует начать свои встречи с лидерами Евросоюза с вопроса о «давлении на Россию» с целью принудить Москву к заключению мира.

«Мои разговоры с лидерами Европы начнутся сегодня с вопроса: «Как мы вместе будем давить на агрессора, как мы будем принуждать его к миру?» — написал он в фейсбуке.

Визит в Брюссель — первый для Зеленского в качестве главы украинского государства, однако его знакомство с лидерами Европейского союза происходит не в самый удачный момент.

Глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер, с которым встречается Зеленский, — уходящая фигура. По итогам выборов в парламент ЕС будет выбрано новое руководство Еврокомиссии. Уходит и глава европейской дипломатии Федерика Могерини, с которой также увидится Зеленский. В свою очередь, глава Европейского совета Дональд Туск, встреча с которым намечена 5 июня также в конце ноября покидает свой пост.

В связи с этим бывший депутат Верховной рады Украины Владимир Олейник называет визит Зеленского в Европу «пустым».

«Говорить не с кем, так как новое руководство ЕС еще не сформировано, поэтому это обычная прогулка»,

— говорит Олейник в беседе с «Газетой.Ru», отмечая, что проблемы при подготовке визита — вина нынешнего главы МИД Украины Павла Климкина, который заявил, что вскоре собирается покинуть пост: «Поэтому здесь не до подготовки, когда все сидят на чемоданах».

В свою очередь, Европа, отмечает эксперт, «теряет интерес». «От Украины не исходит никаких сигналов, кроме одного: дайте денег», — говорит Олейник.

Вместе с тем встречи с первыми лицами европейских государств — не первые для Зеленского: еще перед выборами он получил поддержку от французского президента Эммануэля Макрона, который встретился с Зеленским накануне второго тура голосования на Украине и таким образом оказал ему значительную политическую поддержку.

В настоящее время «смотрины» нового украинского лидера в Европе продолжаются, однако реальных дискуссий следует ожидать уже после выборов в Верховную раду.

«Зеленскому важно продемонстрировать динамику, что он не сидит, сложа руки. Но каких-то новостей я бы на этом этапе не ждал — не только потому, что в Брюсселе продолжается пересменка, но и потому, что на Украине новая властная конструкция в полной мере определится только после парламентских выборов», — говорит «Газете.Ru» заведующий сектором стратегических оценок ИМЭМО РАН Сергей Уткин.

Кроме того, визит в Брюссель — это возможность для Зеленского пообщаться с европейскими лидерами, которые также присутствуют на мероприятиях ЕС. Один из них — президент Польши Анджей Дуда. После Германии Польша — главный союзник Украины в Европе, но между странами существуют определенные трения. В польских кругах недовольны героизацией украинского националиста Степана Бандеры, которого Варшава считает ответственным за уничтожение поляков во время Волынской резни в 1943 году.

Во время встречи Зеленского с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером, последний в присущей ему шутливой манере назвал украинского лидера «новым Порошенко». Юнкер пояснил, что не скучает по Порошенко, потому что у него уже «есть новый».

Предшественник Зеленского на посту президента Петр Порошенко был частым гостем в Европе, однако, несмотря на это, между Украиной и европейскими странами накопилось немало проблем. Выражая Порошенко поддержку на многочисленных встречах, европейцы давали понять, что ждали соблюдения минских соглашений не только от Москвы, но и от Киева.

Пока у Зеленского нет больших новостей для европейских чиновников, так как до выборов в Раду он вряд ли будет иметь свободу рук для работы на этом направлении. Пока же, как отмечает экс-депутат Рады Олейник, Зеленский не готов говорить о своих планах, так как не обладает необходимыми для этого знаниями. Именно поэтому представители Зеленского заявили, что он не будет отвечать на вопросы журналистов, а ограничится лишь заявлениями.