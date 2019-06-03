Свадебный генерал: что Кучма ответил Зеленскому по Донбассу

Экс-глава Украины Леонид Кучма заявил, что не мог оказаться от предложения украинского президента Владимира Зеленского представлять интересы страны в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе, передает РИА «Новости».

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«Я в это время не смог не согласиться с таким предложением, потому что, действительно, Украина переживает не самые легкие времена в своей истории», — сказал он.

При этом на встрече с Зеленским Кучма отметил, что «проблема безопасности — один из главных вопросов». «Но есть вопросы, требующие законодательного урегулирования со стороны Украины», — считает экс-президент Украины, который ранее уже занимал должность постпреда.

Он отметил, что раньше работал «в качестве свадебного генерала, сейчас будет работать на благо страны».

В пресс-службе украинского лидера заявили, что у Леонида Кучмы «уже есть предложения, которые могут помочь активизировать минский процесс». Так, он планирует установить перемирие на юго-востоке Украины в период сбора урожая. Свои планы он намерен изложить в Минске 5 июня во время заседания контактной группы.

На встрече с президентом, он обсудил также «перспективы активизации переговорного процесса и необходимые шаги для этого», сообщили в пресс-службе Зеленского.

Отметим, что Кучма вышел из контактной группы в октябре прошлого года по причине «критического возраста» — ему 80 лет. Свой пост он покинул спустя четыре года работы, за которые ему удалось добиться возвращения домой почти трех тысяч украинских военных, которые находились в плену.

Ранее лидер Украины Владимир Зеленский заявил, что у властей есть «конкретные предложения и новые решения» по военному противостоянию в Донбассе. «Но никто территорией и суверенитетом Украины торговать не собирается», — обратил он внимание.

При этом уже готов указ о назначении Леонида Кучмы, передает RT. «Уполномочить президента Украины в 1994-2005 годах Леонида Кучму представлять Украину в трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях», — говорится в документе.

В пресс-службе президента страны отметили, что Кучма будет осуществлять свою деятельность в группе на общественных началах.

Его назначение уже поприветствовали в Верховной раде. Замглавы фракции «Народный фронт» Андрей Тетерук считает его восстановление в должности правильным шагом, передает РИА «Новости».

«Я считаю, что старый президент Кучма намного лучше, чем кто-то молодой из «95 квартала». Здесь мы можем приветствовать это назначение. Кучма — старый функционер, у него есть опыт переговоров, он осведомлен о минском переговорном процессе», — выразил свое мнение политик в эфире телеканала «Прямой».

Он добавил, что бывшему украинскому лидеру благодаря его опыту «будет не сложно реализовывать политику президента Зеленского и те задачи, который он ему поставит».

«Хорошим знаком» назвал восстановление Кучмы в качестве представителя Украины по вопросам урегулирования конфликта на юго-востоке страны и постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.

«То, что Леонида Даниловича восстановили в руководстве делегации Украины, мне кажется, — это хороший знак. Мы очень рассчитываем, что украинские переговорщики найдут в себе способности и силы идти на конкретные решения, которые позволили бы как можно быстрее решать вопросы мира, а не войны», — заявил он в разговоре с РИА «Новости».

«Мы очень рассчитываем, что контактная группа будет ритмично работать над теми решениями, которые способны переломить негативную тенденцию вооруженного противостояния в Донбассе», — добавил российский постпред.

Тем не менее, в самопровозглашенной Донецкой народной республике не верят, что после изменения украинского представителя в контактной группе что-то изменится по факту. Так, глава МИД ДНР Наталья Никонорова считает, что решение Владимира Зеленского не предвещает никаких подвижек в реализации минских соглашений.

«Назначение Леонида Кучмы представителем Украины в трехсторонней контактной группе в Минске — это свидетельство того, что изменений переговорных позиций Киева в минском процессе не предвидится», — сказала она агентству, добавив, что он уже представлял Киев и ранее.