Поспешил скрыться? Яценюк покинул Украину

Бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк покинул территорию страны вместе с семьей, пишут «Известия» со ссылкой на издание Elise Journal.

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По информации украинского СМИ, большинство членов семьи политика — две дочери, сестра и родители — имеют американское гражданство, а жена является гражданкой Вануату.

Данные самого лидера партии «Народный фронт», как сообщает журнал, засекречены. Тем не менее, в издании предположили, что он также получил паспорт Вануату и уже сбежал из страны.

Стоит отметить, что Яценюк является главой так называемой «партии войны», которая негативно настроена в отношении Москвы и выступает за продолжение вооруженного конфликта в Донбассе. Во всех внутренних украинских проблемах политическая партия обвиняет Россию.

Так, в апреле, Арсений Яценюк обратился к зарубежным партнерам с призывом предоставить Киеву оружие, чтобы «защитить» Запад от «российской агрессии».

«Украина должна получить оборонительное вооружение от стран Запада. Не бойтесь, мы защищаем вас, а вы этим защищаете себя. Дайте нам возможность защитить свободу. Мы на передовой», — заверил союзников глава «Народного фронта» в твиттере.

Он попросил помощи, чтобы доказать, что демократия — не слова, Запад — союзник, а Россия — «агрессор», передает ФАН.

Кроме того, Арсений Яценюк инициировал в 2015 году строительство стены на границе Украины и России. Как подсчитали в Госпогранслужбе, ее строительство (неполное, только 30%), обошлось около 1,3 млрд гривен ($48,6 млн). Как отмечали украинские журналисты, этот проект являлся коррупционным и преследовал только одну цель — освоение государственных денег.

Ранее, 26 мая, Арсений Яценюк заявил, что президент Украины Владимир Зеленский должен требовать немедленного созыва Совета Безопасности ООН, передает РИА «Новости».

По мнению политика, это необходимый шаг в ответ на реакцию России на решение Международного трибунала ООН по морскому праву об освобождении украинских моряков, которое он вынес 25 мая. Москва решила в последующем арбитражном разбирательстве отстаивать свою позицию, в том числе в вопросе отсутствия у трибунала необходимой для рассмотрения этого инцидента юрисдикции.

«Решение Международного суда ООН по морскому праву об освобождении наших моряков и судов требует мировой реакции. Надо сказать государствам-членам организации: если такие решения России не указ, то так же захватят ваших граждан, имущество и суда. Обращаюсь к президенту Зеленскому — требуйте немедленного созыва Совета Безопасности ООН и реакции членов группы семи (G7) и ЕС», — призвал Яценюк украинского лидера, написав об этой на своей странице в фейсбуке. Он отметил, что необходимо требовать, «чтобы мир сказал свое слово».

Украинских военнослужащих задержали осенью прошлого года, когда они незаконно вторглись в территориальные воды России в районе Керченского пролива. Моряки не реагировали на требования пограничников остановиться и прекратить опасное маневрирование. В итоге российским спецслужбам пришлось применить оружие и задержать нарушителей. Три украинских корабля с 22 моряками и двумя сотрудниками СБУ на борту были задержаны. Против них возбудили уголовное дело о незаконном пересечении госграницы.

Бывший украинский премьер не в первый раз обращался к Зеленскому. Ранее, перед самой инаугурацией новоизбранного главы государства, он заявил, что президент должен предоставить новую повестку дня во время своего вступления в должность 20 мая.

«Парламент должен проявить максимальное сотрудничество со вновь избранным президентом. А президент должен предложить новую повестку дня. И завтра, в день инаугурации, мы ожидаем в его речи повестку дня», — выразил свое мнение Арсений Яценюк в разговоре с журналистами 19 мая.

Владимир Зеленский выразил «новую повестку дня» — первым же своим указом он распустил Верховную раду Украины. Документ вступил в силу 23 мая сразу после публикации в издании «Правительственный курьер». Досрочные выборы в парламент президент страны назначил на 21 июля.

Свое решение Владимир Зеленский обосновал тем, что к нынешнему составу парламента у населения нет доверия. По словам Зеленского, только 4% украинцев доверяют депутатам. Этот факт, по мнению главы страны, является «самым весомым аргументом для прекращения его [парламента] полномочий».

Реакция на это действие последовала незамедлительно. «Народный фронт» экс-премьера Арсения Яценюка, считая, что указ президента не соответствует закону, буквально сразу начал сбор подписей, чтобы можно было обратиться в конституционный суд.