«Осудить нельзя промолчать»: Захарова о сносе бюста Жукову

Официальный представитель МИДа России Мария Захарова прокомментировала инцидент в Харькове, связанный с памятником маршалу Георгию Жукову, а также внесение российского журналиста Владимира Познера в базу украинского сайта «Миротворец».

«Включение Владимира Познера в списки «Миротворца» и снос памятника Жукову в Харькове — серьезный вызов для новой власти, которой придется расставить знаки препинания в предложении «Осудить нельзя промолчать», — написала дипломат на своей странице в фейсбуке.

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О внесении Познера в список скандально известного сайта стало известно утром в воскресенье, 2 июня. По информации, размещенной на «Миротворце», российский телеведущий внесен в базу данных за «сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения в захваченный российскими оккупантами Крым, участие в пропагандистских мероприятиях России против Украины, участие в попытках легализации аннексии АР Крым», передает РИА «Новости».

Тем временем сам журналист заявил, что не является врагом Украины. «Враг ли я Украины? Конечно нет. Буду ли я страдать от того, что мне запрещен въезд на Украину? Тоже нет. Вот, собственно, и все», — цитирует Познера агентство.

Как сказал телеведущий, причиной, по которой его включили в список сайта, является его поездка в Ялту. По словам Познера, он был председателем жюри в финале конкурса «ТЭФИ-Капитал» и сразу после окончания мероприятия покинул город.

Украинский интернет-ресурс «Миротворец» известен своими скандальными публикациями личных данных журналистов, а также ополченцев из самопровозглашенных ДНР и ЛНР и других граждан, которые, по мнению создателей сайта, представляют «угрозу для национальной безопасности Украины».

Так, например, после обнародования данных журналистов, в том числе иностранных, в их адрес поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дунья Миятович назвала публикацию «тревожным шагом, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов». Отметим, что этот сайт не является официальным ресурсом. Тем не менее, как показывает практика, людей из списка украинские пограничники отказываются пускать в страну.

Кроме того, 2 июня, в Харькове представители националистических организаций во время пикета съезда партии «Доверяй делам» снесли бюст маршала Жукова, передает ТАСС.

По информации РИА «Новости», бюст снесли представители «Национального корпуса» (организация создана на базе нацбатальона «Азов», в отношении которого в России возбуждено уголовное дело) и «Правого сектора (организация запрещена в России)», запрещенного в России. На кадрах, которые транслировались телеканалом «UA.Харьков» в фейсбуке, видно, как радикалы пристегивают к бюсту советского маршала трос и сваливают его с пьедестала.

Затем националисты начали отбивать буквы с монумента, а на месте бюста установили украинский флаг. При этом они заявили, что действуют в рамках закона о декоммунизации, который действует на территории страны с мая 2015 года. Согласно документу, запрещается различная пропаганда советской символики. Этот закон вызвал общественный резонанс.

В ответ на акцию националистов мэр Харькова Геннадий Кернес заявил, что памятник будет восстановлен за счет пожертвований, передает ТАСС.

«Я посоветовался с [депутатом Верховной рады Виталием] Хомутынником, и он говорил, что за счет фонда «Возрождение» восстановит памятник в ближайшее время», — приводит слова главы города местное издание «Медиапорт». Хомутынников представляет округ, на территории которого стоял бюст.

Тем временем в Верховной раде выразили желание помочь в восстановлении памятника. Такое намерение выразил глава «Оппозиционной платформы — За жизнь» Вадим Рабинович.

«Памятник Жукову мы восстановим. Я лично обращаюсь к харьковским властям с просьбой разрешить нам за собственный счет восстановить памятник великому маршалу Великой Отечественной войны, маршалу победы, маршалу, под руководством которого разбили фашизм», — пообещал парламентарий в эфире телеканала «112 Украина».

Этот инцидент в разговоре с РИА «Новости» прокомментировал депутат Госдумы от Крыма Андрей Козенко. Он выразил мнение, что «националистическая деградация на Украине в разгаре».

«В этой стране только и умеют, что воевать с памятниками, мертвыми солдатами и мирными жителями. Был бы жив маршал Жуков, хотел бы я посмотреть на «героизм» этих беснующихся националистов. От одного его вида бежали бы дальше, чем видели», — считает парламентарий.