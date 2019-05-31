«Идем, чтобы брать власть»: к чему готовится Порошенко

До выборов в Верховную раду остается меньше двух месяцев, и депутаты уже приступили к подготовке. 31 мая партия экс-президента «Блок Петра Порошенко — Солидарность» проводит собрание, на котором планируется обсудить ключевые моменты подготовки к выборам.

Лидером объединения избран сам Порошенко. При этом одно из важнейших изменений было сделано еще неделю назад — название партии теперь «Европейская солидарность».

ЦИК Украины дал старт избирательной парламентской кампании 24 мая, в тот же день прошел подготовительный съезд БПП, на котором и было принято решение о переименовании. Сокращенное название партии — «ЕС», призвано продемонстрировать избирателям основные ценности объединения.

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Сам же Порошенко, выступая на форуме общественной организации «Солидарна справа громад», заявил, что 31 мая «Европейская солидарность» пройдет через значительные изменения, в результате которых партия будет представлена с новым руководством и большим представительством общественности, волонтеров и добровольцев.

Кроме того, как сообщает РБК-Украина со ссылкой на источник в окружении экс-президента, изменения коснутся и областных парторганизаций, большинство из которых получит новых руководителей.

Ребрендинг «Блоку Петра Порошенко» действительно необходим. Последние результаты опроса социологической группы «Рейтинг» говорят, что именно БПП возглавляет антирейтинг партий. Поддержать «Солидарность» Порошенко отказываются 51,9% избирателей.

В пользу партии не говорят и результаты президентских выборов, во втором туре которых Петр Порошенко получил всего лишь 24,45%. Фигура политика спустя пять лет его нахождения на посту главы государства, очевидно, вызывает раздражение у людей.

Сам же Порошенко выразил твердое намерение продолжить свою политическую карьеру, и его амбиции не ограничиваются присутствием в парламенте. БПП занимает большинство кресел в Раде на протяжении последних пяти лет, партия не привыкла играть второстепенную роль в политической жизни Украины.

Чтобы на этот раз не оказаться на периферии, депутатам предстоит проделать колоссальную работу меньше чем за два месяца. Сегодня в рейтинге политических сил лидирует еще даже не созданная «Слуга народа» Владимира Зеленского (39,9%). Второе место занимает «Оппозиционная платформа — За жизнь» (10,9%). Обе этих партии находятся в оппозиции к Порошенко. БПП, или уже «Европейская солидарность», получила бы 10,6%.

Союзники Порошенко — «Народный фронт», «Самопомощь» и «Радикальная партия», — согласно опросам, не преодолевают даже 5-процентный проходной барьер.

Зеленский же, совсем недавно вступивший в должность, находится на пике своей популярности. Именно призывы к роспуску Рады, кабинета министров и полному обновлению кадрового политического состава обеспечивают ему успех.

В этих условиях «Европейская солидарность» и решила сделать ставку на обновления, чтобы попытаться избавиться от негативной репутации. Вычеркнув имя Порошенко из названия партии, «Европейская солидарность» сделала первый шаг к парламентским выборам.

Кроме того, как сообщали украинские издания, дискуссия развернулась и вокруг вопроса, кто возглавит партию. Помимо Порошенко, рассматривалась также кандидатура первого вице-спикера Рады Ирины Геращенко.

С тех пор как Виталий Кличко, возглавлявший ранее партию, стал мэром Киева, официального председателя у БПП не было. Назначение нового лидера стало бы следующим шагом от антирейтинга Порошенко. Кроме того, амбиции бывшего президента не ограничиваются партийной работой.

Однако экс-президенту на руку пришлась бы депутатская неприкосновенность — 31 мая Госбюро расследований Украины возбудило против него дело о захвате власти. Это уже пятое дело против Порошенко. Если расследования будут активно освещаться в СМИ, то это также может ударить по рейтингу «Европейской солидарности» в преддверие выборов.

Впрочем, сам политик на съезде партии заявил, что не боится уголовных преследований.

«И уже возбуждено уголовное дело, за то, что в 2014 году я отдал приказ о контрнаступлении, в результате которого, мы освободили две трети Донбасса... я несу ответственность перед страной, украинским народом и перед миром. И отнюдь не боюсь ваших расследований», — сказал он.

В результате лидером «Европейской солидарности» стал Петр Порошенко. Хотя некоторые украинские издания сообщают со ссылкой на источники, что политик может отказаться от мандата после выборов, чтобы заниматься политикой вне Рады.

«Большая честь для меня — возглавить политическую силу, которая 5 лет назад не побоялась взять на себя чрезвычайно тяжелый крест, большую ответственность за будущее страны, оказавшейся на краю бездны», — сказал Порошенко, выступая на съезде партии.

Политик также заявил, что с 2014 года Украина сделала большой шаг вперед, благодаря команде, с которой ему довелось работать.

«Это утверждает весь мир. За прошедшие пять лет было сделано больше, чем за четверть века до нас. Есть проблема: большинству избирателей, к сожалению, объяснить это мы не смогли. Но факт остается фактом», — сказал Порошенко.

Бывший президент также добавил, что «Европейская солидарность» принимает участие в парламентских выборах ради победы: «Мы не идем быть в оппозиции, мы идем, чтобы побеждать и брать власть».

«Этот ребрендинг — тактический ход, элемент обновления. Партия, как и сам Порошенко, хотят показать, что они меняются. Делают акцент не на личностях, а на идее. Сама идея ребрендинга рассматривается уже давно, года два. Поражение на выборах стало толчком. Идеология самой партии вряд ли сильно изменится. Останется воинствующий патриотизм, воинствующая интеграция, оппозиция Зеленскому», — цитирует «Страна.ua» руководителя украинского Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимира Фесенко.

При этом, по мнению эксперта, «Европейская солидарность» получит на парламентских выборах значительно меньший результат, чем получил Порошенко в первом туре президентских выборов (15,95%).

В съезде приняли участие председатель Верховной рады Андрей Парубий, первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко, министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе, экс-глава Закарпатской облгосадминистрации Геннадий Москаль, народные депутаты из фракции БПП.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники, в первую пятерку, кроме Порошенко, планируется ввести новых людей. При этом по информации издания, в составе «Европейской солидарности», причем в первой десятке, на выборы пойдет Андрей Парубий, который прошел в парламент в составе «Народного фронта», вместе с десятком выходцев из НФ.

«Конечно, я иду на эти парламентские выборы, я иду с командой единомышленников, с которой мы работали все эти годы вместе в парламенте и вне парламента», — сказал Парубий на съезде ЕС.

Вместе с тем спикер Рады не уточнил, с какой политической силой и в каком формате он идет на выборы. «Мы будем защищать украинские ценности, <...> как наши бойцы защищают нашу независимость, <...> так и мы сегодня стоим нерушимой стеной под флагами «Европейской солидарности», чтобы каждый знал наши задачи и наши цели», — заявил политик.

Увеличить фракцию Порошенко намерен за счет победы в мажоритарных округах. Многие депутаты, прошедшие в Раду по спискам, в том числе все руководство партии, пойдут в парламент по округам.

Возможно, поэтому партия Порошенко не поддержала инициативу президента об отмене мажоритарной системы на парламентских выборах.