«Разрушьте стену»: на что Меркель тонко намекнула Трампу

Канцлер ФРГ Ангела Меркель выступила с речью в Гарварде и использовала Берлинскую стену как символ преодоления трудностей: «Наши индивидуальные свободы не даются нам сами собой. Демократия — это не то, что мы можем принять как должное. То же самое касается мира и процветания.

Но если мы сломаем стены, которые нас окружают, если мы выйдем на улицу и наберемся смелости принять новые начинания, все возможно», — сказала канцлер Германии.

Говоря об этом, она рассказала о Берлинской стене, с которой сталкивалась ежедневно, живя в ГДР. В своей речи перед выпускниками университета она вспомнила, как, идя домой с работы, она видела стену, разделявшую Берлин, а также семьи, включая и ее собственную.

«Каждый день я уходила от свободы. Берлинская стена ограничивала мои возможности. Это буквально стояло у меня на пути. Однако была одна вещь, которую эта стена не могла сделать за все эти годы: она не могла наложить ограничения на мои внутренние мысли, мою личность, мое воображение, мои мечты и желания», — сказала Меркель.

Американские СМИ, освещавшие речь Меркель, увидели в ней намек на ее разногласия с Дональдом Трампом, а в воспоминаниях о Берлинской стене, павшей в 1989 году намек на стену, которую хочет построить президент США.

Речь идет о заграждении между США и Мексикой, которое, по замыслу Трампа, должно сдержать поток беженцев из латиноамериканских стран. Разногласия с конгрессом вокруг этой темы стали причиной самого продолжительного шатдауна — временной приостановки финансирования и, следовательно, работы правительства — в истории США.

Сама Меркель после военных действий на Ближнем Востоке приняла в Германии самое большое количество беженцев, став объектом критики со стороны политических оппонентов.

Визит Меркель в США не предполагает встречи с главой Белого дома. В 2017 году, когда прошли первые переговоры канцлера с новым американским президентом, западные СМИ называли лидера ФРГ «моральной инстанцией», «защитницей Западного мира, его предводителем и последней надеждой». От Меркель, как своеобразного «дуайена», то есть старейшины среди глав стран Европейского союза, ждали возможности напомнить Трампу об общих ценностях. Однако этого не произошло, а отношения с Трампом у канцлера не сложились.

Во время одного из первых саммитов НАТО с участием Трампа президент США обрушился с жесткой критикой в адрес Германии. Он обвинил эту страну в том, что она не спешит увеличивать свои военные траты, а также покупает газ у России.

Как отмечает агенство Bloomberg,

в то время, когда Меркель выступала со своей речью в Гарварде, Трамп также выступал с речью перед выпускниками академии ВВС в Колорадо. В ней он подчеркнул, что Америка не пожертвует своими интересами ради иностранных держав: «В любых случаях мы будем ставить Америку впереди».

Меркель была приглашена в находящийся в Бостоне Гарвардский университет — одно из самых престижных учебных заведений Америки — в качестве почетного лектора. Выступления в университетах выдающихся деятелей мировой политики — распространенное явление в США.

Президент Гарварда Ларри Бакоу в заявлении, опубликованном на сайте университета, назвал Меркель «одним из наболее выдающихся государственных деятелей нашего времени», которая играет «ведущую роль в противостоянии серьезным вызовам нашего времени».

Меркель находится у власти с 2005 года, и это рекорд для европейского лидера. Несмотря на критику и падение рейтингов, она остается самым сильным европейским политиком. Канцлер заявила, что покинет свой пост в сентябре 2021 года. Глава Центра германских исследований Института Европы РАН Владислав Белов уверен, что канцлер пробудет на посту до означенной даты.

«Меркель — это уникальный ледокол, и это женщина, которая, в отличие от многих, выполняет обещания», — говорит эксперт.