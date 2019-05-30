Женская работа: как судья стала канцлером Австрии

Президент Австрии назначил временным канцлером председателя конституционного суда Бригитте Бирляйн. Она будет занимать эту должность до следующих досрочных выборов, которые пройдут в сентябре, передает Reuters.

Свою предыдущую должность в составе суда Бирляйн занимает с 2018 года. Она — специалист по уголовному праву. Ранее она также занимала должности в прокуратуре.

При этом в текущем году она планировала подать в отставку, поскольку ей исполнилось 70 лет.

По иронии судьбы, Бирляйн заняла место главы высшего суда страны по предложению входившей в правительство Австрии националистической Партии свободы, вокруг лидера которой и разгорелся скандал, что и привело в итоге к отставке правительства. С декабря 2017 года она была исполняющей обязанности главы суда после ухода предыдущего председателя.

Бирляйн заняла место канцлера после того, как парламент объявил вотум недоверия правительству Себастьяна Курца. Его считают виновным в правительственном кризисе, который произошел после публикации скандального видео c участием тогдашнего вице-канцлера Австрии Хайнца-Кристиана Штрахе. Политик в частном доме на Ибице обсуждает получение помощи на выборах с «русской миллионершей». Как оказалось впоследствии, это была подставная фигура, нанятая для проведения спецоперации. Австрийские СМИ написали, что «россиянку» сыграла боснийская студентка, владевшая русским языком. После скандала Штрахе ушел в отставку.

Журналисты немецких изданий Spiegel и Suddeutsche Zeitung, которые и опубликовали этот материал, взяли его у арт-группы «Центр политической красоты» из Германии. Согласно заявлению одного из участников тайной съемки, именно эта организация выкупила видео.

Данная арт-группа известна своими неоднозначными акциями, среди которых — воровство мемориальных крестов в честь погибших при побеге из ГДР, а также попытка «захоронить» макет мигранта у порога ведомства германского канцлера Ангелы Меркель.

Скандал ударил по рейтингам Партии свободы: министры — представители этой политической силы — в итоге покинули свои посты вслед за Штрахе.

После вотума недоверия ушел и Курц, однако рейтинги партии экс-канцлера (Австрийская народная партия) — высокие, и он имеет все шансы для нового участия в выборах осенью.

Несмотря на скандал, партия Курца хорошо выступила на выборах в Европарламент: она получила 35,4% голосов. Сам политик назвал этот результат «историческим» — это самый высокий показатель, достигнутый Австрийской народной партией на европейских выборах со времени вступления страны в ЕС 1995 году.

На успех Народной партии повлиял тот факт, что Курц достаточно быстро принял меры, чтобы дистанцироваться от Партии свободы, и получил при этом поддержку президента страны Александера Ван дер Беллена. Как отмечает в комментарии агентство Reuters, Курцу помогло то, что он смог представить себя «жертвой, а не повивальной бабкой» скандала.

Курц при этом в интервью Kronen Zeitung заявил, что рассчитывает вернуться на пост главы правительства по итогам досрочных выборов.

По его словам, решение о выборе нового канцлера примут сами австрийцы. «У нас будет новый парламент, и я, разумеется, надеюсь, что получу возможность продолжить работу для страны в качестве федерального канцлера. Я хочу продолжить наш путь», — сказал Курц.

Пресс-секретарь России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с отставкой Курца из-за скандала с «россиянкой». По его словам, Москва следит за развитием ситуации и надеется, что Вена в любом случае будет продолжать развитие двусторонних отношений. «Конечно, следим, но это исключительно внутреннее дело Австрии», — цитирует Пескова РИА «Новости». Он также уточнил, что вся эта ситуация никак не связана с Россией.