Национализм победил: Латвия выбрала нового президента

Депутаты латвийского сейма выбрали нового президента страны — им стал судья Евросоюза Эгилс Левитс. Его кандидатуру поддержал 61 член парламента из 100.

В своем первом обращении Левитс отметил, что работа по укреплению государственности Латвии никогда не заканчивается и политическая власть обязана работать над тем, чтобы будущие поколения унаследовали Латвию сильной и безопасной. Он подчеркнул, что его деятельность на посту президента будет посвящена этим задачам.

Полномочия нынешнего президента Раймондса Вейониса истекают в конце июля, и на второй срок он решил не баллотироваться. На пост президента Латвии Вейонис был избран в 2015 году лишь с пятой попытки. По словам политика, он «четыре года работал на благо народа Латвии».

Деятельность Вейониса на посту президента Латвии хорошо характеризует тот факт, что на инаугурации президента Украины Владимира Зеленского в Киеве 20 мая Вейониса забыли представить в качестве гостя. Во время своего президентского срока он был не слишком заметен и мало выступал публично.

Будучи родом из латышско-русской семьи, он стремился сплотить народ на национальном уровне, однако эта инициатива не встретила поддержки в латвийском парламенте.

Так, он дважды выступал за отмену статуса «неграждан» на территории Латвии и за запрет присваивать этот статус новорожденным. В 2017 году сейм отклонил эту инициативу. В 2019 году президент вновь предложил внести поправки в законодательство парламенту нового созыва. Однако эту инициативу сейм будет рассматривать уже при новом главе государства.

Президент-националист

В отличие от Вейониса, новоизбранный президент

Эгилc Левитс является последовательным сторонником концепции «латышской Латвии».

Например, политик стал автором Декларации о восстановлении независимости Латвийской Республики, в соответствии с которой Латвия, присоединенная к Советскому Союзу, юридически оставалась независимым государством. Таким образом, получается, что современная Латвия — продолжение существовавшей с 1918 по 1940 год Латвийской Республики. Эта концепция и привела к появлению особого статуса «неграждан», против которого активно выступал Раймондс Вейонис.

Сегодня на территории этой балтийской республики проживают свыше 200 тыс. человек, имеющих статус «неграждан», — постоянных жителей страны, которые не получили гражданства Латвии после обретения ею независимости от СССР в 1991 году. «Неграждане» республики имеют латвийские паспорта, однако не могут участвовать в выборах и работать в государственном секторе.

Также Левитс юридически закрепил приоритет латвийской нации над другими этносами на территории Латвии.

В преамбуле к республиканской конституции, в составлении которой он участвовал, сказано, что Латвия является гарантом существования и развития латвийской нации, что поставило латышей выше других национальностей, проживающих в республике, и дает основания для перевода всех школ национальных меньшинств на латышский язык.

Стоит отметить, что в своем первом обращении Левитс пообещал быть президентом всего государства — всех национальностей и религий.

«Я буду президентом как бедных, так и состоятельных людей», — отметил Левиц. Он также заверил, что его работа будет посвящена обеспечению большей солидарности в Латвии, чтобы все люди чувствовали себя нужными и полноправными гражданами своей страны.

Коалиция Национального объединения «Все для Латвии!», Новой консервативной партии и объединения партий «Для развития/За!» поддержала Эгилса Левитса в качестве единого кандидата на пост президента Латвии, что и обеспечило ему победу на выборах. Однако, согласно результатам интернет-опроса Kantar TNS, Левитс не популярен среди латвийского населения, его поддерживает лишь 24% жителей Латвии.

Процедура выборов

Президент в Латвии избирается на голосовании в парламенте страны — Сейме. По закону, побеждает кандидат, набравший не менее 51 голоса из 100 возможных голосов парламентариев. Если в первом туре ни один из кандидатов не получит поддержки большинства, назначается второй тур голосования с теми же кандидатами. Если во второй раз президент не будет избран, то в следующем туре из голосования исключаются кандидаты с наименьшей поддержкой.

До 2018 года голосование парламентариев проходило в закрытом режиме, однако 1 января 2019 года вступили в силу поправки к конституции, предусматривающие открытое парламентское голосование. Теперь информация, за кого отдал свой голос отдельный парламентарий, стала открытой, однако не все депутаты согласны с новыми правилами проведения выборов.

Например, депутат Ивар Зариньш от оппозиционной партии «Согласие» заявил, что не будет «принимать участие в этом фарсе».

Беспартийный депутат Алдис Гобземс считает, что самым правильным было бы, если бы президента Латвии выбирал народ, а не депутаты. «Президент государства — это не «инородное тело», а демократия в истинном смысле этого слова», — отметил Гобземс.

В то же время Латвия — парламентская республика, а потому глава государства обладает достаточно узким спектром полномочий: он представляет страну на международной арене, является верховным главнокомандующим вооруженных сил государства, но его полномочия в законодательном процессе сводятся лишь к праву законодательной инициативы.

В июне 2017 года президент Раймондс Вейонис призвал сейм принять решение о введении в Латвии всеобщих президентских выборов и расширить полномочия главы государства, подчеркнув, что жители Латвии не согласны с государственным управлением и порядком принятия решений.

По его мнению, ситуацию могла исправить реформа, расширяющая полномочия президента страны. Однако сейм отверг данную инициативу.

Сам избранный президент Левитс в ходе первой пресс-конференции отметил, что он против того, чтобы в Латвии президента избирал народ. По его мнению, нынешняя система, когда главу государства назначает сейм, позволяет выполнять президентские обязанности «спокойно и мирно», путем дальнейшего диалога с парламентом.

Левитс также считает, что выборы, в результате которых он был избран президентом, были «совершенно демократическими».