Фальшивая россиянка: кто погубил вице-канцлера Австрии

Героиней скандального ролика с участием бывшего вице-канцлера Австрии Хайнца-Кристиана Штрахе оказалась боснийская студентка, сообщило издание Kronen Zeitung со ссылкой на источники. Они уточнили, что боснийка свободно владеет русским языком. Причем выбрана девушка была не случайно: она проходила кастинг, на котором учитывались вкусы Штрахе. В Kronen Zeitung отметили, что встреча с политиком проходила на подготовленной вилле на Ибице. За сутки студентка получала €7 тыс.

Для самих организаторов такое предприятие вышло в крупную сумму — порядка €400 тыс. После они предлагали австрийским политикам и бизнесменам купить видеозапись встречи, но те отказались. В результате, как передают журналисты, ролик, который оценили в €600 тыс., купила неназванная немецкая фирма, передавшая его для публикации в СМИ. В издании утверждают, что австрийские спецслужбы знали о скандальном видео, но не смогли завладеть им до обнародования.

Теперь организаторы провокации пытаются избавиться от полной версии видеозаписи из-за опасений за свою жизнь, сообщили в Kronen Zeitung.

Скандал со Штрахе разгорелся за неделю до выборов в Европарламент. Немецкие СМИ разместили видео, на котором тогда еще действующий вице-канцлер Австрии беседует с некой «россиянкой», которая обещает ему помочь купить медиаактивы для усиления влияния.

После этого СМИ принялись выяснять личность девушки на видео. Крупнейшие немецкие издания Spiegel и Suddeutsche Zeitung разместили материалы, в которых указали, что в ролике бывший вице-канцлер Австрии и его помощник Йоханн Гуденус беседовали с некой Аленой Макаровой — якобы родственницей российского олигарха.

Австрийская пресса гадала, кто эта девушка на видеозаписи на самом деле. Некоторые журналисты даже выдвинули версию, что переговоры о «миллионной сделке» вела российская телеведущая Лера Кудрявцева. Соответствующий материал, проиллюстрированный ее фото, опубликовало издание Osterreich Zeitung. После этого Кудрявцева заявила о намерении подать на австрийский таблоид в суд за публикацию материала с недостоверной информацией.

Кстати, стоит отметить, что на данный момент Кудрявцева состоит в браке с хоккеистом Игорем Макаровым — однофамильцем Алены Макаровой, заподозренной в связи со Штрахе. Не исключено, что именно такое совпадение натолкнуло австрийские СМИ на мысль о «руке Кудрявцевой» в этом скандале.

При этом сам Штрахе утверждал, что очаровавшая его девушка — гражданка Латвии. Он рассказал, что после того «приватного ужина» больше не встречался с ней. Политик заверил, что Австрийская партия свободы (АПС) ничего от нее не получала.

«Это было глупо, безответственно, это была ошибка», — заявил Штрахе, говоря о скандальном видео. К тому же, отметил он, злоумышленники воспользовались его состоянием алкогольного опьянения. Бывший вице-канцлер Австрии назвал опубликованные в изданиях материалы «намеренным политическим убийством».

Для него это действительно было так: из-за скандала Штрахе покинул свой пост. Канцлер и лидер Австрийской народной партии Себастьян Курц отказался от правительственной коалиции с АПС и назначил досрочные выборы в парламент.

В итоге от этого скандала пострадали и сам Курц, которому австрийский парламент вынес вотум недоверия. Президент страны Александер Ван дер Беллен отправил в отставку его и возглавляемое им правительство.

Немецкая газета Welt назвала видеозапись роковой для австрийских политиков и в первую очередь для Штрахе встречи «ловушкой».

Кроме того, там обратили внимание, что бывший вице-канцлер выступал за отмену антироссийских санкций и нормализацию отношений с Москвой. С газетой согласилось и издание Spiegel, отметив, что место для проведения переговоров о «миллионных сделках» было оборудовано несколькими скрытыми камерами.

Между тем Штрахе не намерен давать спуску обидчикам: он сообщил, что написал в прокуратуру Вены заявление на трех человек, которых подозревает в причастности к созданию скандальной видеозаписи.

«Я подал заявление в прокуратуру Вены в отношении по меньшей мере троих лиц, вероятно являющихся соучастниками. Выяснить все остальное теперь предложим следствию. Причастность других лиц также вероятна», — подчеркнул он. Бывший вице-канцлер также отметил, что на данный момент ведется инициированное им расследование.

Теперь перед ним стоит цель выяснить, «какие экономические или политические интересы стоят за дестабилизацией правительства страны». «На это и направлю всю свою энергию», — подчеркнул Штрахе.