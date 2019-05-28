«Мы в осаде»: Германию накрыл антисемитизм

«К сожалению, [в Германии] всегда было определенное количество антисемитов», — так канцлер ФРГ Ангела Меркель охарактеризовала ситуацию, сложившуюся в ее стране. И Германии еще предстоит работа над этой проблемой, добавила Меркель.

«Очевидно, что в Германии их всегда следует рассматривать в определенном контексте, в контексте нашего прошлого, что означает, что мы должны быть гораздо более бдительными, чем другие»,

— сказала Меркель в интервью телекомпании CNN.

Канцлер отвечала на вопрос об антисемитизме в Германии после того, как высокопоставленный чиновник федерального правительства заявил, что

немецким евреям следует воздержаться от ношения кипы — небольшой шапочки, которую носят приверженцы иудаизма.

Такую рекомендацию дал уполномоченный немецкого правительства по борьбе с антисемитизмом Феликс Кляйн: «Я не могу посоветовать евреям носить кипу в любое время и в любых местах», — сказал чиновник в интервью, опубликованном в субботу, 25 мая, региональной издательской группой Funke. Он добавил, что, «увы, изменил мнение, которое выражал раньше».

Чиновник действовал из благих намерений, желая защитить евреев от нападения неонацистских групп, но это заявление вышло ему боком. Президент Израиля Реувен Ривлин назвал его «глубоко шокирующим»: «Опасения за безопасность немецких евреев — это капитуляция перед антисемитизмом и признание того факта, что евреи снова не могут чувствовать себя в безопасности на немецкой земле».

В Германии проживают около 100 тыс. этнических евреев, являющихся гражданами ФРГ. Большинство из них выходцы из стран бывшего СССР. Кроме того, в Германии проживают и примерно 13 тыс. израильтян.

В последнее время еврейские организации отмечают, что уровень антисемитизма в странах Европы растет, и в связи с этим евреи не чувствуют себя защищенными от нападений.

«Мы живем, как в осажденной крепости», — говорит в беседе с «Газетой.Ru» представитель еврейской религиозной организаций в одной из европейских стран.

По данным исследования центра Кантора при Университете Тель-Авива, опубликованного в мае 2019 года,

количество антисемитских инцидентов в Западной Европе (преимущественно — в Германии) выросло на 70%. Германия находится на третьем месте — после США и Великобритании — по числу антисемитских инцидентов.

Речь идет о заявлениях, надписях, унижающих достоинство евреев, порче имущества еврейских религиозных учреждений. «Это явление, которое становится почти ежедневным, является частью расистского и антисемитского опыта, который стал настолько обычным, что жертвы даже не реагируют на это», — отмечает в докладе центра исследователь Сарах Рембижевски.

Кроме того, в Германии произошло 1646 преступлений антисемитского характера, в том числе 62 случая насилия.

Большинство инцидентов антисемитского характера происходит в Берлине, где находится немало еврейских общин. Полиция связывает эти инциденты с ростом миграции из мусульманских стран, часть жителей которых испытывают негативные чувства к евреям.

Стоит отметить при этом, что в Германии, пережившей нацизм, провозглашавший своей политикой в том числе уничтожение евреев, действуют достаточно жесткие законы в отношении проявлений антисемитизма.

В последние годы одной из проблем современной Германии стал вопрос отношения еврейского населения страны к популярной националистической партии «Альтернатива для Германии».

Несмотря на то что в ее рядах есть и немцы с еврейскими корнями, а сама партия говорит об уважении к Израилю, часть ее руководителей в прошлом позволяли себе антисемитские заявления. Так, один из лидеров партии Бьорн Хоке называл мемориал памяти жертв Холокоста «памятником позору».

Говоря о росте антисемитских настроений в Германии и других странах Европы, представители еврейских организаций также отмечают тревожные тенденции, которые можно услышать в опросах европейцев о ситуации с антисемитизмом. Согласно опросу CNN в декабре 2018 года, 18% опрошенных заявили, что причина антисемитизма лежит «в ежедневном поведении самих евреев».