Националисты покоряют Европу: каким будет ЕС после выборов

Националистические и популистские партии по итогам прошедших на прошлой неделе выборов в Европарламент существенно увеличили свое представительство.

Националистическая фракция «Европа наций и свобод» и правоконсервативная фракция «Европа свободы и прямой демократии» вкупе получают 114 мандатов, а в общей сложности националисты могут занять до 200 мест из 750.

Наибольшие проценты евроскептики получили в Бельгии, Великобритании, Германии, Италии. Особняком здесь стоит Франция, где «Национальное объединение» Марин Ле Пен смогло, хотя и ненамного, обойти партию «Вперед, республика!» Эммануэля Макрона. Несмотря на то что преимущество Ле Пен над Макроном — всего 1%, это, как пишет The New York Times, стало «символичным ударом по молодому президенту».

Франция плачет, Италия радуется

Французский премьер Эдуар Филипп не смог скрыть своего разочарования произошедшим. «Старые границы исчезли, но появились новые. Французы подняли ультраправых на пьедестал, и это не впервые», — сказал премьер в телеобращении по итогам выборов.

Известно, что активную помощь Ле Пен и ее партии оказывал бывший идеолог президентской кампании Дональда Трампа, политик-националист Стивен Бэннон. В своих интервью он называл французские выборы в рамках голосования в Европарламент «самыми важными» для европейского единства.

В Германии националистическая и евроскептическая партия «Альтернатива для Германии», попортившая немало крови канцлеру Ангеле Меркель, впервые прошла в парламент ЕС и заняла четвертое место — сразу после блока Меркель и ее союзников из ХДС/ХСС, «Зеленых» и Социал-демократической партии Германии.

Однако этот результат разочаровал избирателей националистов, которые надеялись на лучшие показатели. «Правые популисты Германии не смогли сделать рывка, что их лидеры уже объяснили недавним скандалом вокруг бывшего вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе в Австрии», — говорит «Газете.Ru» эксперт-германист Айнура Асакеева.

Стоит отметить, что немецкие избиратели продемонстрировали общее разочарование политикой канцлера ФРГ, отдав второе место «Зеленым», которые ранее выступали с резкой критикой Меркель и ее союзников.

«Успех «Зеленых» несложно объяснить — большая часть избирателей в возрасте от 30 лет и старше отдала этой партии свои голоса в Германии. «Зеленые» смогли провести «цифровую кампанию», сделав ставку на интернет-сферу, чего не удалось пока всем остальным партиям», — говорит Асакеева.

При этом эксперт отмечает, что не стоит «чересчур радоваться и победе «Зеленых», которых она характеризует как «внучат» немецких консерваторов — христианских демократов.

В Италии партия националистов-евроскептиков «Лига», которую возглавляет замглавы правительства Маттео Сальвини, также получила первое место — она набрала 30% голосов избирателей. И этот результат — в пять больше, чем на выборах в ЕП в 2014 году.

Второе место заняли оппозиционные социал-демократы, а третье — партнеры «Лиги» по коалиции, леворадикальное движение «Пять звезд».

Победа партии Сальвини имеет большое значение для националистов, так как он остался единственным политиком, чья партия, придерживаясь правопопулистских взглядов, до сих пор находится у власти в своей стране.

В Великобритании на фоне политического кризиса, связанного с предстоящим уходом премьер-министра Терезы Мэй, победу одержала недавно созданная партия «Brexit» Найджела Фараджа, который достаточно жестко оппонирует самой идее европейского единства.

Предполагается, что у представителей «Brexit» будет 29 депутатских мест, их противники — правящие консерваторы — получили сокрушительное поражение, у них всего лишь четыре мандата.

Правда, терпеть возмутителя европейского спокойствия — Фараджа и его партию — европейцам придется недолго. После выхода Великобритании из ЕС, что, скорее всего, произойдет ближайшей осенью, парламентские места, завоеванные этой страной, будут ликвидированы, а ее депутаты покинут ЕС.

Вместе с тем и оставшейся гремучей смеси националистов и евроскептиков будет достаточно, чтобы возмущать спокойствие европейских институтов в течение ближайших пяти лет. Наибольшее опасение у европейской элиты вызывает Марин Ле Пен, которую в парламенте откровенно недолюбливают, а ранее даже обвиняли в финансовых махинациях.

В 2017 году Европарламент даже лишил французского политика депутатской неприкосновенности.

К тому же, среди «евроскептиков», привыкших выступать на митингах, немало ярких ораторов, которые будут использовать трибуну парламента ЕС для продвижения своих идей в Брюсселе. По иронии судьбы националисты смогли добиться больших успехов и в самой Бельгии — здесь на втором месте оказалась партия «Фламандский интерес» (около 20%), опирающаяся на евроскептицизм.

Европейский парламент не обладает правом законодательной инициативы, однако голосует за утверждение руководства Европейской комиссии и ее членов. Не исключено, что объединенные силы националистов и евроскептиков смогут использовать свои силы, чтобы укрепить свое мнение при распределении должностей. В ведении Европарламента также — вопросы торговой политики, сельского хозяйства, а также вопросы монетарной политики стран зоны евро.

Все эти вопросы имеют большое значение для националистов, которые считают, что бюрократия в Брюсселе лишает их страны суверенитета в собственных делах. На помощь праворадикалам в этих вопросах могут пройти их союзники из венгерской партии «Фидес» премьера Виктора Орбана и польской партии «Право и справедливость» Ярослава Качиньского, которые разделяют их повестку и тоже получили первые места на выборах в своих странах.

Как отмечает на своей странице в фейсбуке аналитик экспертной группы «Минченко-Консалтинг» Кирилл Петров, он не исключает, что Орбан, партия которого входит в Европейскую народную партию, может вывести ее из альянса, что еще больше усилит позиции «евроскептиков».

Еврооптимисты всех стран, объединяйтесь!

В партиях, стоящих на позициях европейского единства, отмечают, что усиление в парламенте националистов и евроскептиков — это серьезный вызов. Германский политик Манфред Вебер, представляющий Европейскую народную партию, заявил о необходимости объединить усилия всех, кто «хочет вести Европу в лучшее будущее».

Одна из главных интриг — каким будет это объединение. В связи с потерей значительной части голосов правые центристы из Европейской народной партии и социалисты больше не смогут составить коалицию в парламенте.

Европейская народная партия и «Прогрессивный альянс социалистов и демократов» сохранили первое и второе места.

Как отмечается, партии впервые в истории потеряли совместное большинство мандатов. При этом ЕНП получила 178 мест, а социалистам досталось 152 кресла. Тройку лидеров замыкает «Альянс либералов и демократов за Европу», которые получил 108 мест в Европарламенте.

«Раньше для большинства в Европарламенте хватало согласия между правоцентристами и левоцентристами. Теперь им придется договариваться еще либо с либералами, либо с «зелеными». Позиции либералов и «зеленых» усилились, причем особенно за «зеленых» голосует, в первую очередь, молодежь, и центристам выгоднее договариваться с ними, а не игнорировать», — рассуждает в беседе с «Газетой.Ru» заведующий сектором стратегических оценок ИМЭМО РАН Сергей Уткин.

Причиной потери большинства альянсом правоцентристов и социалистов, по мнению части наблюдателей, стало то, что разные по идеологии силы объединялись лишь для тактического противодействия «евроскептикам», не желая замечать глубины проблем ЕС, которые привели к ситуации с Brexit и миграционным кризисом.

Как ранее отмечал в беседе с «Газетой.Ru» эксперт клуба «Валдай», профессор университета Бари (Италия) Антонио Де Робертис, для противостояния правым националистам умеренные консерваторы должны «изменить политику сближения с социал-демократами» и вернуться к ценностям «первоначального европейского проекта».

Не исключено, что в борьбе со своими оппонентами из лагеря «евроскептиков» сторонники ЕС попытаются использовать их собственные идеологические противоречия, политику по отношению к России, США и многим другим европейским проблемам.

По мнению специалистов,

разрушить ЕС, существующий многие годы, евроскептикам вряд ли под силу, однако их приход в парламент означает новую реальность, с которой необходимо считаться.

Прежде всего, они окажут существенное влияние на положение дел в самих европейских странах, откуда они вышли: «В целом, не стоит забывать, что Европарламент — только один из элементов принятия решений в ЕС, важнейшую роль продолжает играть консенсус между правительствами стран-членов в Совете ЕС. Даже одно евроскептическое правительство для ЕС — большая проблема, чем все евроскептики Европарламента», — говорит Уткин из ИМЭМО РАН.