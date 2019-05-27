Курцу выносят вотум недоверия после «русского скандала». LIVE

Как следует из обнародованных прессой материалов, Штрахе якобы обсуждал с россиянкой получение помощи на выборах 15 октября 2017 года, а также оказание ей помощи в покупке доли одного из австрийских СМИ. По итогам того голосования Штрахе стал вице-канцлером Австрии.

После публикации материала в отставку подал и глава фракции Австрийской партии свободы (АПС) Йохан Гуденус, который поддерживал связь с представителем «россиянки». Сама женщина назвалась племянницей известного газового миллиардера Игоря Макарова, однако последний публично открестился от «племянницы», заявив, что не имеет к ней отношения.