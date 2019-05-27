Курцу выносят вотум недоверия после «русского скандала». LIVE

Как следует из обнародованных прессой материалов, Штрахе якобы обсуждал с россиянкой получение помощи на выборах 15 октября 2017 года, а также оказание ей помощи в покупке доли одного из австрийских СМИ. По итогам того голосования Штрахе стал вице-канцлером Австрии.
После публикации материала в отставку подал и глава фракции Австрийской партии свободы (АПС) Йохан Гуденус, который поддерживал связь с представителем «россиянки». Сама женщина назвалась племянницей известного газового миллиардера Игоря Макарова, однако последний публично открестился от «племянницы», заявив, что не имеет к ней отношения.
Впрочем, результат сегодняшнего голосования нельзя назвать предсказуемым. По итогам выборов в Европарламент, которые прошли накануне, Народная партия Курца оказалась на первом месте. Партия свободы же набрала заметно меньше голосов, чем на парламентских выборах 2017 года.
После публикации видео Штрахе подал в отставку с поста вице-канцлера, хотя и подчеркнул, что не нарушил никаких законов. Канцлер Себастьян Курц заявил о выходе его Народной партии из коалиции и предложил провести досрочные выборы. Его поддержал президент страны Александр ван дер Беллен. Выборы, скорее всего, состоятся в сентябре. Однако оппозиционные социал-демократы потребовали голосования о недоверии правительству.
Голосование за вотум недоверия и выход Народной партии из коалиции — результат политического скандала. 17 мая немецкие издание опубликовали видеозапись со встречи бывшего вице-премьера Австрии и экс-главы Партии свободы Хайнца-Кристиана Штрахе с некой предполагаемой богатой россиянкой, которая предлагает деньги и поддержку на выборах в обмен на ответные услуги. Видео было снято на Ибице в июле 2017 года - незадолго до последних парламентских выборов в Австрии в октябре.
Стоит отметить, что до недавних пор Партия свободы, которой принадлежит 51 мандат, входила в правящую коалицию с возглавляемой Курцом Австрийской народной партией (АНП), имеющей 62 мандата. Однако ранее Курц разорвал коалиционное соглашение с правопопулистской АПС.
За голосование по этому вопросу выступили небольшая оппозиционная партия «Сейчас» и Социал-демократическая партия Австрии (СПА), которая намерена выразить недоверие и Курцу, и всему правительству. Кроме того, за недоверие намерены проголосовать депутаты от Австрийской партии свободы (АПС). Об этом заявил председатель АПС Норберт Хофер в понедельник, 27 мая, отметив, что в итоге все зависит от решения каждого отдельного депутата фракции АПС.
Этих голосов может быть вполне достаточно для отставки правительства.
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В Австрии проходит голосование за вотум недоверия правительству Себастьяна Курца. Если канцлер не сможет заручиться необходимой поддержкой депутатов, то он должен будет уйти в отставку. Нового канцлера назначит президента.
Мы будем следить за ходом голосования в режиме онлайн.