С Москвой надо мягче: каким будет новый президент Литвы

Кандидат в президенты Литвы, банкир Гитанас Науседа выступил за прагматичный подход в отношениях с Россией. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Слишком жесткая риторика не является решением. Мы не можем закрыть все окна с соседом в дипломатических, культурных и экономических отношениях», — заявил политик.

Другой кандидат на президентский пост, депутат парламента и экс-министр финансов Литвы Ингрида Шимоните заявила, что не видит оснований менять сложившийся курс в отношениях с Российской Федерацией.

«Вильнюс <...> должен готовиться к разговору с Россией будущего»,

– заявила кандидат от консерваторов. Она также подчеркнула, что должен сохраняться «прагматичный подход».

Исполнительный директор мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок в разговоре с ФАН заявил, что риторика прибалтийских политиков — это итог политико-идеологических тенденций. Сейчас антироссийские эскапады литовских властей «выровнялись» на фоне общеевропейской антироссийской линии.

«В России такие примирительные голоса со стороны кандидатов в президенты воспринимают с удовлетворением. Вместе с тем следует понимать, что продолжение антироссийских санкций Евросоюза зависит не от Литвы, но от консенсусного голосования всех лидеров ЕС, где ведущую роль играют Германия и Франция. А последние не склонны эти санкции отменять», — подчеркнул эксперт.

Он добавил, что Литва сейчас ищет новые рынки сбыта продукции из-за того, что европейский рынок переполнен товарами.

12 мая в Литве прошел первый тур выборов президента. Как сообщает НСН, ни один из кандидатов не набрал более 51% голосов, поэтому вскоре состоится второй тур. Двумя финалистами президентской гонки стали Ингрида Шимоните, получившая 31,13% голосов, и Гитинас Науседа, которого поддержали 30,95% литовцев.

Третье место занял премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис, заручившийся поддержкой 19,72% избирателей. Ранее он заявил, что в случае проигрыша подаст в отставку. Президент Литвы избирается на пятилетний срок. Оба кандидата стоят на антироссийских позициях.

Экономист Науседа поддерживает более тесное сотрудничество с НАТО и Соединенными Штатами.

«Я хочу, чтобы США разместили от 1,5 до 3,5 тыс. военнослужащих в Литве. Еще одна важная вещь заключается в том, чтобы воздушная полиция НАТО стала защитой воздушного пространства. Также очень важно обеспечить общую безопасность границы ЕС», — отметил Науседа.

В свою очередь, кандидат-консерватор Шимоните говорила о необходимости создания «военного шенгена» для лучшего взаимодействия стран Балтии и ЕС. По ее словам, такой альянс необходим в случае военного конфликта с Россией. Российские СМИ ранее называли Шимоните — «почти точной копией [Дали] Грибаускайте десятилетней давности».

Выборы президента Литвы заканчивают эпоху нынешнего президента Литвы Грибаускайте, которая впервые была избрана на этот пост в 2009 году. Сотрудники литовского Департамента охраны руководства (VAD) продолжат охранять президента Литвы Далю Грибаускайте после окончания срока действия ее полномочий летом 2019 года.

По данным издания, после выборов Грибаускайте переедет из резиденции в Турнишкес на новое место жительства, но часть сотрудников VAD продолжит охранять ее до конца жизни. Победителю президентских выборов также выделят телохранителей сразу после оглашения результатов голосования во втором туре.

Грибаускайте была известна жесткой позицией по отношению к России, она активно напирала на «российскую военную угрозу».

Два года назад президент Литвы говорила: «Мы видим, что угрозы разные, они возрастают, в том числе мы с беспокойством ждем учений «Запад-2017», в ходе которых концентрируются очень многие и агрессивные силы, идет демонстративная подготовка к войне с Западом».

В июне 2018 года она заявила, что страны Прибалтики должны быть готовы к обороне от «агрессивного нападения со стороны России» — в противном случае угроза будет значительной. Если же Литва покажет, что «хочет и может защищаться», то на нее никто не нападет. Грибаускайте подчеркнула, что «силы России на границе в 10 раз превосходят силы НАТО».

Москва неоднократно официально подчеркивала, что не стремится к агрессии в отношении прибалтийских республик, однако выступает против ущемления прав русскоязычных «неграждан».