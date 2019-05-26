«Нужно разобраться в истоках российского дела»

Также в эфире программы «State of the Union» на CNN сенатор Джони Эрнст высказалась по поводу новых полномочий Барра. «Если у генпрокурора появится возможность рассекретить информацию, что, похоже, он и делает, то мы хотим убедиться, что он отредактирует все, что может угрожать национальной безопасности, и сосредоточится на защите интересов американской разведки. Это очень чувствительный вопрос и нам действительно нужно убедиться, что мы обеспечиваем защиту нашей страны и тех, кто работает на нее», — сказала она в интервью.
Кроме того, сенатор от Айовы, республиканка Джони Эрнст в эфире программы «State of the Union» на CNN в целом поддержала предоставление генпрокурору Уильяму Барру новых полномочий.
Также Бето О'Рурк добавил, что оппонент, который успешно вторгся в США посредством демократии США — Россия, которая почему-то дорога президенту Трампу. Конгрессмен вдобавок отметил, что Трамп в очередной раз послал Путину сигнал, что можно вновь вмешаться в дела США.
А тем временем в рамках ток-шоу CBS «Face The Nation» кандидат на пост президента от Демократической партии США Бето О'Рурк ответил на вопрос ведущего, кто главный соперник США на мировой арене. О'Рурк сказал, что у США хватает соперников, таких как: «Исламское государство» (запрещено в России), Иран, Северная Корея.
Вместе с тем конгрессвуман Лиз Чейни заявила, что полностью доверяет генпрокурору Барру. Она также пояснила, что Барр должен выяснить, почему высокопоставленным сотрудникам ФБР было разрешено творить все это беззаконие.
В эфире того же выпуска «This Week» на ABC республиканка Лиз Чейни из Вайоминга допустила, что действия и слова сотрудников из высших эшелонов ФБР, которые обсуждали, как не допустить избрание Трампа, вполне в итоге могут быть истолкованы в конечном счете как госизмена.
Также на политическом ток-шоу ABC «This Week» Пит Буттиджич сказал, что вопрос импичмента находится в компетенции конгресса. Он же, в свою очередь, сделает все возможное для того, чтобы поменялась власть, участвуя в выборах 2020 года
Помимо этого, член Демократической партии Пит Буттиджич добавил, что Трамп сам ежедневно совершает поступки, которые ведут его к импичменту.
А тем временем мэр города Саут-Бенд Пит Буттиджич, баллотирующийся в президенты США заявил в эфире ABC «This Week», что демократы недооценивают шансы Трампа на победу, даже несмотря на его очевидную непопулярность.
Кроме того, член палаты представителей США Рашида Тлаиб заявила в эфире NBC «Meet the Press», что президент США Дональд Трамп обманывал конгресс и лгал американскому народу, а также еще раз высказалась за импичмент Трампу.
Также в эфире NBC конгрессмен от штата Нью-Йорк Хаким Джефриз раскритиковал решение Трампа передать права на деклассификацию генпрокурору Уильяму Барру в деле о расследовании истоков «российского дела». Также он назвал Барра «так называемым генпрокурором».
Пресс-секретарь предвыборного штата Байдена Эндрю Бейтс ответил, что с учетом послужного списка вице-президента Байдена по отстаиванию американских ценностей и интересов совсем неудивительно, что Северная Корея предпочла бы, чтобы Дональд Трамп остался в Белом доме.
Также Сара Сандерс обвинила администрацию Обамы в создании «бардака» в таких вопросах, как Северная Корея, которые Трампу пришлось решать.
В свою очередь пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс в эксклюзивном интервью программе «Meet the Press» на канале NBC в воскресенье заявила, что Ким Чен Ын и Дональд Трамп пришлии к согласию в своей критике бывшего вице-президента Джо Байдена.
Кроме того, член конгрессмен Эрик Суолуэлл раскритиковал в эфире Fox News Sunday решение фейсбука, не удалять видео с «пьяной» Пелоси и Трампа, который это видео распространял.
Вместе с тем на вопрос ведущего Fox News Sunday, почему не начать процедуру импичмента, если демократы всерьез, несмотря на итоги расследования спецпрокурора Мюллера, уверены в том, что Трамп кооперировался с Россией перед выборами 2016 года, конгрессмен Суолуэлл ответил, что сначала нужно получить полный доклад Мюллера, потом добиться того, чтобы Мюллер пришел на допрос в конгресс и так далее. Таким образом, по его мнению, прежде чем приступать к слушаниям по импичменту нужно сначала соблюсти все необходимые предварительные процедуры.
В том же эфире Fox News Sunday Суолуэлл высказался о том, что его коллеги по юридическому комитету сената США вовсе не уверены, что Трамп не скомпрометирован Россией.
В свою очередь, кандидат в президенты США, демократ, член юридического комитета палаты представителей конгресса США Эрик Суолуэлл в эфире Fox News Sunday негативно высказался о решении Трампа передать полномочия по рассекречиванию «российского дела» Уильяму Барру.
Кроме того, сенатор Линдси Грэм напомнил, что не менее важно разобраться и в том, вводили ли в заблуждение секретный суд FISA, а также были ли достаточные основания для слежки за членами штаба Трампа в 2016 году.
Помимо всего этого, в ходе беседы на Fox News Sunday Линдси Грэм отметил, что очень важно разобраться в истоках «российского дела».
В воскресенье сенатор США от штата Южная Каролина Линдси Грэм заявил в эфире Fox News Sunday, что полностью одобряет решение Трампа о передаче прав на рассекречивание материалов «российского дела» генпрокурору Уильяму Барру.
Кроме того, Трамп делегировал соответствующие полномочия генпрокурору Барру через несколько часов после того, как заявил, что несколько должностных лиц, осуществлявших надзор за расследованием «российского дела», совершили государственную измену, что является преступлением, караемым смертной казнью.
Напомним, что ранее на этой неделе президент Трамп предпринял крайне необычный шаг, предоставив генпрокурору Уильяму Барру полномочия рассекречивать наиболее тщательно охраняемые тайны ЦРУ и 15 других разведывательных служб страны. Барр просил предоставить ему полномочия для содействия проверке участия спецслужб на ранних этапах зарождения «российского дела». Трамп полагает, что именно в этот период американские спецслужбы устроили за ним и его предвыборным штабом незаконную слежку.
Добрый день! Каждое воскресное утро на главных американских каналах выходят политические ток-шоу. О чем говорили там сегодня — в этой онлайн-трансляции.