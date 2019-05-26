«Нужно разобраться в истоках российского дела»

Также в эфире программы «State of the Union» на CNN сенатор Джони Эрнст высказалась по поводу новых полномочий Барра. «Если у генпрокурора появится возможность рассекретить информацию, что, похоже, он и делает, то мы хотим убедиться, что он отредактирует все, что может угрожать национальной безопасности, и сосредоточится на защите интересов американской разведки. Это очень чувствительный вопрос и нам действительно нужно убедиться, что мы обеспечиваем защиту нашей страны и тех, кто работает на нее», — сказала она в интервью.