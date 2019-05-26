«Он ведет себя наивно»: кто продолжает смеяться над Зеленским

В субботу, 25 мая, новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский неожиданно для всех появился на сцене Октябрьского дворца, где проходил концерт «Лиги смеха». Глава государства был в неформальной одежде — джинсах, кроссовках и синей рубашке. Казалось, что Зеленский сейчас начнет вести юмористическое шоу. Но он лишь поприветствовал присутствующих, поцеловал в лоб своего бывшего коллегу Евгения Кошевого и под аплодисменты всех присутствующих занял место в зрительном зале рядом со своей женой Еленой.

Владимир Зеленский — не только самый молодой, но и единственный президент в истории Украины, который ведет себя подобным образом. Первая его неделя на посту главы государства обернулась несколькими громкими скандалами, а также публичным противостоянием с депутатами Верховной рады.

Скандальные заявления

Во время инаугурации, которая прошла 20 мая, Владимир Зеленский не щадил политическую элиту Украины. Он раскритиковал дороги, действия правительства, работу парламента и представителей силовых органов.

Всех членов кабинета министров он попросил написать заявление об отставке, а также объявил о роспуске Верховной рады.

Пока украинцы приходили в себя от шока, Зеленский перешел к действиям. Спустя три дня после инаугурации в официальном издании «Правительственный курьер» был опубликован указ нового главы государства о роспуске Верховной рады и назначении внеочередных выборов на 21 июля. По плану они должны были пройти 27 октября. Глава государства ссылался на тот факт, что с октября 2016 года в украинском парламенте нет коалиции.

Центральная избирательная комиссия приступила к подготовке к выборам, против которых выступают сами депутаты.

В Верховный суд поступило уже три иска о признании указа Владимира Зеленского незаконным, 62 народных депутата с аналогичным требованием обратились в Конституционный суд Украины.

«Мы утверждаем, что коалиция фракций «Европейская Украина» была сформирована в соответствии с нормами действующего законодательства. Коалиция прекратила свою деятельность после заявления фракции «Народного фронта» 17 мая 2019 года о выходе из большинства. С этого дня отводится тридцатидневный срок формирования коалиции, что определено действующей Конституцией», — сообщил депутат из партии «Народный фронт» Андрей Тетерук.

Глава Центральной избирательной комиссии Украины Татьяна Слипачук заявляет, что избирательный процесс необратим и сорвать выборы в парламент, которые намечены на 21 июля, уже невозможно.

Владимир Зеленский предложил депутатам провести выборы по новым правилам и обсудил этот вопрос с главами парламентских фракций. Он предложил отказаться от мажоритарной системы, а также снизить проходной барьер для попадания в парламент с 5% до 3%. Новые правила выгодны партии Зеленского «Слуга народа», поскольку у нее нет сильных представителей на местах. Зато они невыгодны представителям «Блока Петра Порошенко «Солидарность», «Батькивщине» и Оппозиционному блоку, у которых есть сильные лидеры в регионах. Но парламент отказался поддержать законопроект Зеленского.

«Он просит нас принимать законопроекты, которые выгодны только ему. Это наивно. Мы не представляем интересы нового президента в Раде и не намерены поддерживать его инициативы», — рассказал «Газете.Ru» источник в «Блоке Петра Порошенко».

Зеленский заявил, что он возмущен поведением парламентариев, которые «рассчитывают за деньги и гречку снова пролезть в Верховную раду». «Но я убежден, что они ошибаются», — предупредил президент. Эти слова вызывают лишь ухмылку у представителей различных политических сил.

Еще один скандал вызвали первые кадровые назначения Зеленского. Новым главой администрации президента стал юрист олигарха Игоря Коломойского Андрей Богдан. Общественные деятели и журналисты обвинили нового президента в нарушении закона «Об очищении власти», который запрещает чиновникам предыдущей власти занимать должности на госслужбе в течение 10 лет.

Богдан два раза работал на посту правительственного уполномоченного по вопросам антикоррупционной политики при президенте Викторе Януковиче. Министерство юстиции приступило к проверке этой информации, а на сайте главы государства зарегистрировали петицию с требованием уволить Богдана.

«Владимир Зеленский выполнит требования минюста, если они докажут, что президент нарушает закон», — говорит «Газете.Ru» источник в окружении главы государства.

Первым заместителем главы СБУ назначен друг детства Зеленского и руководитель студии «Квартал 95» Иван Баканов.

У нового руководителя нет опыта в вопросах разведки, борьбы с преступностью. Как результат, Елена Зеркаль отказалась от должности заместителя главы администрации президента и продолжает работать на посту заместителя министра иностранных дел. Зеркаль известна на Украине тем, что курирует подачу и рассмотрение всех исков Украины против России в международных судах.

Вызовы для Зеленского

Владимир Зеленский пока пользуется благосклонностью избирателей. По данным опроса социологической группы «Рейтинг», который был опубликован 22 мая,

партию Зеленского «Слуга народа» готовы поддержать 43,8% избирателей, которые уже определились с выбором. За «Оппозиционную платформу — За жизнь» свой голос готовы отдать 10,5% опрошенных, за «Блок Петра Порошенко Солидарность» — 8,8%, «Батькивщину» — 7,3%, партию «Сила и честь» экс-главы СБУ Игоря Смешко — 5,1%, партию Святослава Вакарчука «Голос» — 4,6%.

«У Зеленского и его партии очень высокий рейтинг. Но не стоит забывать, что в оппозиции к нему почти все политические партии и правительство. Они делают все, чтобы избиратель разочаровался в новом президенте. Поэтому на него оказывают огромное давление», — говорит источник в «Блоке Петра Порошенко». Например, на сайте президента зарегистрирована петиция с требованием к Зеленскому уйти в отставку.

У нового президента действительно много проблем, главные среди которых — достижение мира на востоке страны и продолжение сотрудничества с МВФ. Сразу же после вступления на должность Зеленский предложил провести референдум о переговорах с Россией, что, по его мнению, может принести на восток мир. Хотя после так и не стало понятно, какой формат опроса подразумевает глава Украины.

С международными кредиторами дела куда сложнее. МВФ требует вернуть норму закона об уголовной ответственности за незаконное обогащение чиновников, то есть за покупку активов, источник происхождения средств на которые доказать невозможно. Провести такое решение через парламент нынешнего созыва не выйдет.

Помимо этого, фонд требует к 1 января 2020 года уровнять цены на газ для промышленных предприятий и обычных потребителей. Это приведет к росту стоимости «голубого топлива» для населения еще на 20% и гарантированно снизит рейтинг главы государства.

«У Украины годы пиковых выплат, инвесторы очень чувствительны к сотрудничеству страны с МВФ. И макроэкономическая стабильность базируется именно на сотрудничестве с МВФ. Если не заменить деньги МВФ деньгами из России. И похоже у Зеленского нашли путь, как взять эти деньги. Подружиться с Россией поможет референдум и имплементация его решений», — считает cпециалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital Сергей Фурса.

Все тот же Игорь Коломойский вообще призвал новые власти Украины объявить дефолт. Он советует президенту страны отказаться от программы помощи МВФ.

«По моему мнению, мы должны относиться к нашим кредиторам, как Греция. Это пример для Украины. В противостоянии с кредиторами в 2015 году Греция стала первой развитой страной, которая не стала выплачивать кредит МВФ, пусть даже временно», — заявил он в комментарии для газеты Financial Times.

При этом США и ЕС следует просто списать внешний долг Украины, считает он. «Это ваша игра, ваша геополитика. Вас не волнует Украина. Вы хотите навредить России, и Украина — это только предлог», — раскрыл бизнесмен планы западных стран.