«Что скажут в Кремле?» Трибунал ООН привел в восторг Украину

Задействовать Конвенцию ООН по морскому праву 1982 года нельзя для разрешения конфликта в Керченском проливе, считает российское министерство иностранных дел, передает РИА «Новости».

«Как ранее неоднократно отмечалось российской стороной, заявления, сделанные как Россией, так и Украиной, при подписании и ратификации Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, исключают возможность задействования предусмотренных Конвенцией процедур разрешения споров в отношении инцидента 25 ноября 2018 года в районе Керченского пролива», — так прокомментировали решение Международного трибунала по морскому праву, который обязан Россию отпустить моряков и вернуть Украине военные корабли.

Во внешнеполитическом ведомстве добавили, что Россия намерена отстаивать свою позицию в ходе последующих арбитражных разбирательств, в том числе, продолжая утверждать, что у организации нет соответствующей юрисдикции для рассмотрения ситуации в Керченском проливе.

«Избежать ее [ситуации] возникновения можно было при условии соблюдения требований российского законодательства, касающихся судоходства в этом районе. Призываем украинскую сторону действовать именно так впредь», — отметили в дипведомстве.

В ответ на этот комментарий, глава МИД Украины Павел Климкин написал в твиттере, что украинская сторона победила в этом конфликте.

«Почитайте вялое и беззубое заявление МИД РФ относительно решения Международного трибунала по морскому праву и поймете масштаб нашей сегодняшней победы», — обратил внимание он. Помимо этого, он добавил к посту фотографию обнимающихся коллег, заявив, что так выглядит «дипломатическое счастье».

Отметим, что ранее Международный трибунал ООН по морскому праву (ITLOS) постановил, что Россия обязана освободить задержанных в ноябре 2018 года за нарушение госграницы РФ моряков. Кроме того, российская сторона должна вернуть конфискованные у Украины в ходе конфликта военные корабли, передает РИА «Новости».

Тем не менее, трибунал отметил, что это решение вовсе не означает, что Москва должна прекратить уголовное дело, возбужденное в отношении 24 украинских военнослужащих. «Трибунал не считает необходимым требовать от Российской Федерации прекратить уголовное преследование в отношении 24 задержанных украинских моряков и воздержаться от возбуждения новых уголовных дел», — говорится в решении, вынесенном по итогам слушаний, проведенных в субботу, 25 мая.

Обе стороны конфликта должна до 25 июня предоставить в ITLOS отчеты о предпринятых действиях по данному инциденту.

Руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов уже заявил, что Гамбург не имеет права требовать освобождения моряков.

«Это нелогичное решение, которое не подлежит исполнению. Обращаю внимание на то обстоятельство, что оно не было единогласным, ряд судей высказали свое особое мнение», — передает его слова ФАН. Он отметил, что реакция России происходила в рамках закона.

Молохов считает, что, так как «на военные корабли не распространяется юрисдикция данного трибунала, и конвенция о морском праве здесь также неактуальна», исполнять это решение не обязательно.

Тем временем на решение трибунала отреагировали киевские власти. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если Россия выполнит требование организации, то это будет «первым сигналом со стороны российского руководства о реальной готовности к прекращению конфликта с Украиной».

«Таким образом Россия может сделать шаг к разблокированию переговоров и решения созданных ею проблем цивилизованным способом. Посмотрим, какой путь выберут в Кремле», — такой пост разместил украинский лидер в фейсбуке, добавив, что моряков «очень ждут дома».

В то же время экс-глава украинского государства Петр Порошенко призывает нынешнее правительство к действиям. Он заявил, что администрации президента Украины «следовало бы не ждать импульса от общества, а самим формировать повестку дня по освобождению Кремлем украинских заложников и оккупированных территорий».

Напомним, что, по сообщению ФСБ России, 25 ноября прошлого года три украинских военных корабля незаконно вторглись на территорию России через керченский пролив. При совершении опасных военных маневров, они не реагировали на призыв российских пограничников остановиться. Тогда спецслужбам России пришлось применить оружие по отношению к украинским морякам, которых задержали. Впоследствии против них возбудили уголовное дело за незаконное пересечение границы России. В середине апреля Лефортовский суд принял решение продлить арест задержанным до 24 июля 2019 года.