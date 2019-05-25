«Разберемся в суде»: Кудрявцеву оскорбила связь со Штрахе

Телеведущая Лера Кудрявцева собирается подать в суд на австрийский таблоид Osterreich Zeitung за публикацию материала, в котором говорится о ее причастности к скандалу с бывшим вице-канцлером Австрии Хайнцем-Кристианом Штрахе. О своем намерении она написала в своем инстаграме.

«Оказывается, я виновата в отставке вице-канцлера Австрии. Думала, только у нас желтая пресса может позволить себе писать все что угодно. Оказывается, нет. Одна из газет — Osterreich Zeitung — позволила себе вот такой вот материал. Ну что же, будем разбираться в международном суде»,

— так подписала она пост с фотографией статьи с заголовком «Была она актрисой или «проституткой»?».

Австрийское издание ранее разместило этот материал с фотографией телеведущей. Автор статьи утверждает, что девушкой, с которой бывший вице-канцлер Австрии общался на скандальной видеозаписи, является именно Лера Кудрявцева. Делая такой вывод, автор ссылается на предположение некоего блогера. В статье россиянку называли актрисой, певицей и танцовщицей.

Подписчики Кудрявцевой в инстаграме предложили ей с юмором отнестись к этому инциденту. Некоторые назвали размещение материала в австрийской газете успехом, другие в шутку предложили ей сменить правительство и соседней Германии, передает ФАН.

Напомним, что за неделю до выборов в Европарламент крупнейшие немецкие СМИ «Spiegel» и «Suddeutsche Zeitung» опубликовали материал о том, что бывший вице-канцлер Австрии и его помощник проводили переговоры с некой Аленой Макаровой --«родственницей российского олигарха».

Однако сам Штрахе утверждал, что с женщиной действительно встречался, но она была гражданкой Латвии. Вскоре после начала скандала и Хайнц-Кристиан Штрахе, и его помощник Йоханн Гуденус подали в отставку.

Издания также разместили фрагменты видеозаписи, которая была сделана якобы в июле 2017 года на Ибице. СМИ утверждают, что она хотела купить медиактивы издания Kronen Zeitung, инвестировав крупную сумму денег. Австрийские политики, в свою очередь, якобы предложили ей свои услуги в обмен на оказание финансовой помощи их политической партии.

Как рассказал Хайнц-Кристиан Штрахе, после того «приватного ужина» больше не видел эту женщину. При этом он утверждал, что Австрийская партия свободы (АПС) ничего от нее не получала.

«Это было глупо, безответственно, это была ошибка», — так прокомментировал запечатленный с ней разговор Штрахе. Он добавил, что злоумышленники воспользовались его состоянием алкогольного опьянения. Бывший вице-канцлер Австрии отметил, что опубликованные в изданиях материалы являются «намеренным политическим убийством».

В то же время некоторые СМИ посчитали эту видеозапись подставой. Якобы девушка была приманкой, а встреча — ловушкой. В частности, газета Welt выразила такое мнение, с ней согласилось и издание Spiegel, которое одним из первых опубликовало материалы о встрече. Последнее СМИ отметило, что место, где велись переговоры о «миллионных сделках», оборудовано несколькими скрытыми камерами.

Между тем адвокат из Вены заявил, в субботу, 25 мая, что скандальная видеозапись стала результатом журналистского расследования. Он также отметил, что не видит в этом преступления, сообщает издание Kurier со ссылкой на письмо, полученное от его адвоката Ричарда Сойера, передает РИА «Новости».

В письме, по словам издания, было указано, что некий адвокат из Вены сообщил, что «видеозапись с Ибицы представляет собой проект, мотивированный идеями гражданского общества, при реализации которого использовались методы журналистских расследований».

Скрытая же съемка «в журналистских расследованиях для выявления нарушений защищена свободой выражения мнений». Сам Сойер отметил в письме, что его клиент «не совершал противоправных действий, и также не был вовлечен в такие действия».

Днем ранее Штрахе сообщил, что написал заявление на трех человек, которых подозревает в причастности к созданию скандальной видеозаписи, в прокуратуру Вены.

«Я поэтому подал заявление в прокуратуру Вены в отношении по меньшей мере троих лиц, вероятно являющихся соучастниками. Выяснить все остальное теперь предложим следственным властям. Причастность других лиц также вероятна», — цитирует Штрахе РИА «Новости». Он отметил, что в настоящее время ведется инициированное им расследование.

Бывший вице-канцлер Австрии подчеркнул, что теперь его целью является выяснение того, «какие экономические или политические интересы стоят за дестабилизацией правительства страны». «На это и направлю всю свою энергию», — добавил Штрахе.

23 мая в МИД России заявили, что страна не имеет никакого отношения к австрийскому скандалу. Об этом на брифинге заявила официальный представитель внешнеполитического ведомтсва Мария Захарова, передает РИА «Новости».

«Страна называется Австрия, люди, которые вовлечены в историю, не имеют российского гражданства, по крайней мере, нам об этом не известно. Телеканал [Euronews] в очередной раз ретранслировал непроверенную, не соответствующую действительности информацию, согласно которой одно из главных действующих лиц в истории вдруг неожиданно превратилось в россиянку, хотя теперь уже всем стало известно, что это представительница Латвии», — заявила Захарова.